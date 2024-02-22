Сначала дом, потом — газ: как ЖК «Волшебный сад» под Казанью попал в заложники «газовой бюрократии»

Покупатели жилья в пригородном комплексе экономкласса пожаловались раису Татарстана

Фото: Платонов Максим

Покупатели квартир в новом жилом комплексе экономкласса «Волшебный сад» в Сокурах Лаишевского района пожаловались на застройщика ООО СЗ «Тройка» раису Татарстана Рустаму Минниханову. Граждане недовольны тем, что в их многоквартирном малоэтажном доме на три корпуса нет газа, тепла и воды, но сам он... уже введен в эксплуатацию. Покупатели не верят обещаниям застройщика, который предложил им получить ключи от квартир, пока идет подключение к сетям. Впрочем, как выяснило «Реальное время», компания «Тройка» уже несколько месяцев вынуждена терпеть убытки, поддерживая минимальную плюсовую температуру в квартирах с индивидуальным отоплением подручными средствами, так как по закону дома должны быть сданы — и только потом можно начинать заниматься подключением газа. Ровно в такой же ситуации из-за «особенностей» законодательства 8 лет назад оказывались первые жильцы другого малоэтажного пригородного ЖК — «Царево Village».



«Почему дом уже введен в эксплуатацию, а ключей у меня нет?»

Как говорит Луиза Самигуллина, по договору долевого участия, квартиры в жилом комплексе «Волшебный сад» должны были сдать в надлежащем виде и со всеми коммуникациями до 31 декабря 2023 года. Сам же дом пятиэтажный, состоит он из трех корпусов. В декабре прошлого года Самигуллину пригласили на осмотр квартиры, на тот момент там еще не было воды, отопления и газа. По сути, девушка пришла посмотреть просто на голые стены. Естественно, она отказалась подписывать документы об акте приема-передачи квартиры, пока все соответствующие коммуникации там не будут проведены.

— Мне ответили, что дом будет вводиться в эксплуатацию 22 декабря 2023 года, но по факту это произошло 1 февраля 2024 года. После новогодних праздников, когда мне никто не звонил и не сказал, чтобы я могла получить ключи от квартиры, начала думать: почему? Тогда я стала звонить застройщику, никто из их представителей вразумительного ответа мне не дал. А то, что дом был введен в эксплуатацию, я узнала после того, как 16 февраля с моего эскроу-счета были списаны деньги в пользу застройщика. В тот момент я подумала: «Почему дом уже введен в эксплуатацию, а ключей у меня нет?» — сказала Самигуллина нашему изданию.

«Неустойку платить не будут, и нам нужно идти в суд»

Покупательница квартиры в «Волшебном саду» также отметила, что застройщик отказывается платить жильцам неустойку. Представители застройщика «просто гонят людей разбираться в суде», утверждает она.

— Не было никаких уведомлений о переносе сроков сдачи дома в эксплуатацию, никто об этом не оповещал из представителей компании. Нам не говорили, что сроки сдвигаются, и не просили приехать, чтобы подписать допсоглашение. В настоящий момент в доме никто не живет, даже те, кто получил ключи, так как там нет воды, тепла, коммуникаций, просто холодные стены. Жильцы, которые купили квартиры без ремонта, делать его также не начали, потому как понимают, что это просто невозможно, — подчеркнула собеседница издания.

Луиза Самигуллина добавила, что застройщик на все вопросы отвечает однообразно: «Все хорошо, газ будет, сроков конкретных нет, но он будет». Местная жительница подчеркнула: «Большинство людей, которые купили квартиры в ЖК «Волшебный сад», выбрали их, потому что цены в Казани неподъемные, а сейчас они вынуждены жить в съемном жилье или где-то еще, так как не могут получить свои квартиры. А со стороны застройщика — все хорошо, все замечательно, но по факту это не так. У нас большие вопросы, как такой дом мог быть введен в эксплуатацию. Все наши вопросы просто повисли в воздухе».

«Дом полностью снабжен всеми сетями»

Как сообщил «Реальному времени» представитель застройщика — начальник департамента клиентского сервиса Александр Лощилов, дом полностью снабжен всеми сетями, а именно водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения. Все описанные коммуникации полностью разведены по домам и территории границы ЖК. Электричество в дом поступает по трем подводящим линиям 24 часа и 7 дней в неделю, напор и давление воды в насосной станции жилого комплекса есть, система канализации подключена и полностью работоспособна. Отопление предусмотрено индивидуальными газовыми котлами.

— Из основных задач, которые сейчас стоят перед подрядчиками застройщика, — врезка в газопровод и подача газа в квартиры. Таким образом, в настоящее время нет только газа. Это возникло потому, что, согласно постановлению правительства РФ №1547, застройщик обязан сначала ввести дом в эксплуатацию, а только потом идет врезка в сети газоснабжения, документально это занимает время — около 30 рабочих дней. Разрешение на ввод жилой комплекс получил на руки 3 февраля 2024 года. Застройщик никак не может повлиять на эту ситуацию, он такой же заложник обстоятельств. Газ должен подать подрядчик по газу ООО «Профстройгаз», — сказал Лощилов.

Он также добавил, что газ в дом будет подан 7 марта этого года. По его заверениям, служба сервиса компании работает с дольщиками, клиентами, часть из них уже получили ключи от долгожданного жилья и приступили к ремонтным работам.

— Согласно закону, застройщик будет работать с каждым обратившимся к нему и не оставит никого без внимания. Кстати, с наступлением минусовой температуры, с конца осени, застройщик ведет обогрев домов за свой счет с привлечением допоборудования, — заключил собеседник издания.



Отметим, местные жители также обратились с жалобами и в администрацию Лаишевского района. Они попросили помочь им разобраться в сложившихся обстоятельствах. На что им был дан следующий ответ:

«Жилой комплекс введен в эксплуатацию в феврале 2024 года. В связи с чем всем дольщикам были направлены уведомления. На сайте нашдом.рф внесены изменения в декларацию в части срока передачи квартир дольщикам — до 31 марта 2024 года. Исходя из этого, всем дольщикам предлагается заключить дополнительное соглашение к договору долевого участия. Водоснабжением дома обеспечены, но так как не все квартиры имеют постоянный обогрев, во избежание аварийных ситуаций стояки перекрыты. Подачу газа планируется осуществить до 8 марта 2024 года. В настоящий момент подрядной организацией совместно с застройщиком проводятся мероприятия с «Межрегионгазом» для заключения договора на газоснабжение. На 2 марта запланировано проведение собрания с владельцами квартир жилого комплекса с участием представителя застройщика и подрядной организации, ответственной за пуск газа, о чем сегодня собственникам было направлено уведомление по электронным каналам связи и путем вывешивания объявления на досках объявлений в подъездах домов».



По стопам «Царево Village». Изменят ли закон?

8 лет назад скандал, подобный этому, уже разворачивался в Татарстане. Один из самых известных малоэтажных пригородных жилых комплексов — «Царево Village» — сдавался тоже зимой, и тоже с замороженными квартирами. Идентичными были даже сроки сдачи жилья.

В редакцию «Реального времени» тогда обратились возмущенные дольщики ЖК, возводимого известной девелоперской компанией. По словам покупателей недвижимости, застройщик должен был передать им долгожданные квартиры 30 декабря 2015 года, и компания выполнила требование договора в указанный срок. Однако то, что получили дольщики, повергло их в шок. Корреспондент нашего издания побывал в жилом комплексе и выслушал казанцев, не намеренных принимать квартиры, жить в которых фактически нельзя. Драматичности ситуации добавляло то, что она разворачивалась на фоне громких банкротств таких гигантов, как «ФОН» и «Свей».

Спустя годы можно признать, что дома в ЖК «Царево Village» стоят и даже довольно неплохо отапливаются. Однако стойкость неповоротливой бюрократической машины, регламентирующей газовую монополию, поражает воображение. Искусственные препоны на пути застройки, удлиняющие и усложняющие подключение к газовым сетям, заставляющие нервничать застройщиков жилья и покупателей квартир, тормозящие развитие экономики страны, по-прежнему сохраняют силу.

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