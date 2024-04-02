В Татарстане будут убирать свалки, сажать деревья и расчищать берега водоемов

Министр экологии РТ дал старт санитарно-экологическому двухмесячнику, раскритиковал нарушителей и преподнес сюрприз экоактивной общественности

Фото: Максим Платонов

1 апреля в Татарстане стартовал традиционный санитарно-экологический двухмесячник — в это время в городах и районах республики наводят чистоту: ликвидируют свалки, сажают деревья, очищают берега. Рассказывая на брифинге в кабмине о том, как пройдет двухмесячник в 2024 году, министр экологии Татарстана Александр Шадриков сделал акцент на том, что работа это комплексная. А поэтому кратко обрисовал фронт работ, который включает не только ликвидацию свалок, но и заботу об атмосфере и водных объектах. Одна из главных новостей сегодняшнего дня от экологов — отныне общественности доступны в режиме онлайн данные с автоматических станций контроля загрязнения атмосферы. Замруководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев рассказал на брифинге о текущем состоянии полигонов ТКО в республике, заместитель министра лесного хозяйства Татарстана Раис Гумеров обратил внимание на то, какая работа проводится по очистке лесов от мусора. Руководитель татарстанского отделения Российского экологического общества Азат Зиганшин призвал жителей республики принять участие в деле сохранения окружающей среды.

«Несуществующие» снежные склады и свалки-долгожители

Население республики традиционно активно в вопросах экологии: в экологическую общественную приемную за три месяца 2024 года уже поступило 926 обращений. 352 из них связано с несанкционированным размещением отходов — свалками, захламлением контейнерных площадок, несвоевременным вывозом мусора и местами складирования снега.

Отдельный вопрос — по незаконным снежным свалкам: жалоб на них поступило 76. Министр рассказал, что от исполкомов в конце 2023 года пришло 25 уведомлений о местах временного складирования снега, но по факту их наблюдается гораздо больше. В местах складирования, на которые пришли уведомления, в начале зимы экологи отобрали пробы почвы. В апреле после таяния снега отбор повторят, показания сравнят. И если будут выявлены превышения ПДК, исполкомы получат требования о возмещении вреда за загрязнение почвы.

Кроме того, министр акцентировал внимание на проблемах, связанных с вывозом мусора в СНТ: скоро начнется дачный сезон, а значит, экологи вновь начнут получать жалобы на то, что соседи сжигают ботву или складируют ее на контейнерных площадках. Поэтому экологи уже провели зональные совещания с руководителями исполкомов всех районов республики и напомнили: продумать, как будет вывозиться мусор с участков, надо заранее.

Александр Шадриков обратил особое внимание на то, что в системе «Народный контроль» на 1 апреля было 145 нерешенных уведомлений по категории «Свалки». В 2022 году на эту же дату оставалось 122 нерешенных уведомления. Министр привел примеры: свалка-долгожитель в Советском районе Казани, не убранная с 2021 года; свалка в Вахитовском районе, которая в апреле празднует свой первый годовой юбилей.

— За два года в администрациях этих районов не нашли возможность привести в надлежащее состояние свои территории, хотя финансовый инструмент для решения проблемы давно известен и не раз был озвучен — это так называемые «зеленые деньги», — строго отмечал Шадриков.

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков обратил особое внимание на то, что в системе «Народный контроль» на 1 апреля было 145 нерешенных уведомлений по категории «Свалки». взято с сайта tatarstan.ru

Министр перечислил профилактические меры, которые применяет к природопользователям, чтобы предотвратить нарушения. За 2023 год было выдано более 3 тысяч предостережений (из них треть — в отношении исполкомов). 125 требований в 2023 году исполкомы получили уже с целью принудительного устранения нарушений. А в 2024-м их уже 17.

— Предупрежден — значит, знаешь о проблеме и должен ее решить, — говорил Александр Шадриков.

У УК «ПЖКХ» еще нет согласованного плана мероприятий по снижению выбросов

304 обращения уже поступило с начала года по качеству атмосферного воздуха. Самая болевая точка на экологической карте республики — север Казани. Отсюда за первый квартал года поступили 152 жалобы экологам. Здесь есть 245 объектов негативного воздействия на окружающую среду. 125 из них относятся к региональному контролю, 120 — к федеральному. В северной зоне круглосуточно отбирают пробы три АСКЗА, в режиме 24/7 по обращениям жителей на отбор проб выезжают инспекторы Минэкологии. На основе договора с полигоном ТКО, принадлежащим УК «ПЖКХ», контроль ведет и ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений), однако только в рабочее время и только в определенных точках. В конце 2023 года мониторинговую сеть дополнили системой видеонаблюдения с тепловизором, чтобы наблюдать онлайн залповые выбросы поллютантов с источников.

Александр Шадриков привел один из последних примеров, когда в марте было выявлено 11-кратное превышение в Авиастроительном районе столицы по сероводороду. Ближайший источник загрязнения, с учетом направления ветра в тот день, — полигон ТКО «УК ПЖКХ» по улице Химической.

— Превышение подтвердили и автоматические станции контроля. У нас действует презумпция невиновности, нарушителя определят компетентные органы. Вся информация по данному факту направлена в Росприроднадзор для дальнейшего реагирования.

Замруководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев подтвердил, что УК «ПЖКХ» привлечена к ответственности по факту нарушений на полигоне на улице Химической. Предстоят меры по устранению нарушений, но устранено до сих пор не все — это подтверждают новые жалобы от жителей.

Александр Шадриков отметил, что у УК «ПЖКХ» до сих пор нет согласованного плана мероприятий по уменьшению выбросов на период неблагоприятных метеоусловий. Он был направлен на согласование только в марте — но направлен не значит согласован, заметил Александр Шадриков.

Замруководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев подтвердил, что УК «ПЖКХ» привлечена к ответственности по факту нарушений на полигоне на улице Химической. взято с сайта tatarstan.ru

Общая вместимость полигонов ТКО в Татарстане увеличена на 350 тысяч тонн

Есть к регоператору и претензии по поводу своевременного вывоза с контейнерных площадок. Шквал жалоб на нерегулярность работы УК «ПЖКХ» был в 2023 году, а по данным на 2 апреля, с начала года уже получено 16 таких обращений. Булат Ахмадиев напомнил: во втором квартале 2024 года истекает срок эксплуатации полигона ТКО на улице Химической, после чего УК «ПЖКХ» должна будет законсервировать этот объект, чтобы негативное воздействие на атмосферный воздух не продолжалось. «Приступить к этому нужно было еще вчера», — сообщил замруководителя местного отделения Росприроднадзора.

Готовится к вводу вторая карта полигона ТКО «Восточный» — ориентировочно это произойдет в мае 2024 года. Сейчас идут проверочные мероприятия, устраняются выявленные нарушения. Эта карта рассчитана примерно на 3 года.

Рассказал Ахмадиев и о том, как развивается ситуация с другими полигонами ТКО в Татарстане. Все отходы, собранные в республике, должны попадать либо на полигоны ТКО, либо на предприятия-утилизаторы. В преддверии двухмесячника проанализирована остаточная вместимость полигонов ТКО. Такая работа проведена на 17 полигонах Татарстана. Их вместимость увеличена в совокупности на 350 тысяч тонн — предполагается, что хватит этого примерно на 3 года. На сегодня готовы принимать отходы 35 полигонов по всей республике. В 2023-м еще 3 новых площадки для складирования ТКО внесены в Госреестр: в Альметьевске, Лениногорске и Камских Полянах.

Есть и претензии по поводу своевременного вывоза с контейнерных площадок. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Все чаще слышно о внедрении раздельного сбора отходов, — отметил Булат Ахмадиев. — В связи с этой тенденцией хочу напомнить: более 180 видов отходов запрещены к захоронению на полигонах — например, лом металлов, макулатура, автомобильные шины. В связи с этим хотелось бы предупредить отходообразователей о том, что передавая отходы на утилизацию, нужно проследить весь их путь. Чтобы отход в конечном итоге не оказался на полигоне или в овраге. Передавая отходы на утилизацию, надо удостовериться в том, что вы передаете их лицу, имеющему лицензию, и запросить соответствующие акты утилизации! В Татарстане работает 101 лицензиат, за 2023 год они утилизировали почти 6 тыс. тонн отходов.

Обещанные данные с АСКЗА открыты общественности в режиме онлайн

Главным сюрпризом от министра экологии стало сообщение о том, что сегодня в тестовом режиме досрочно открыт всеобщий доступ к данным с автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха в Татарстане.

Теперь каждый желающий может отслеживать результаты замеров в режиме реального времени — для этого нужно войти в информационную систему «Экологическая карта Республики Татарстан», пройти по вкладке «Автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха», выбрать интересующую вас станцию и кликнуть по значку. Отобразится окно с информацией по станции (адрес, название и список контролируемых параметров) и данные последнего измерения. Данные обновляются каждые 20 минут.

Главным сюрпризом от министра экологии стало сообщение о том, что сегодня в тестовом режиме досрочно открыт всеобщий доступ к данным с автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха в Татарстане. скриншот ГИС "Экологическая карта Респубики Татарстан"

Доступны данные с 17 станций: 5 — в Казани (три из них в северной зоне города), 5 — в Нижнекамске и Нижнекамском районе, 1 — в Елабуге, 2 — в Набережных Челнах, 1 — в Азнакаево, 1 — в Менделеевске, 1 — в Нижней Мактаме (Альметьевский район).

— Открытость и прозрачность работы ведомства помогают нам обеспечить цифровые технологии, — объяснил Александр Шадриков. — Например, в ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан» оперативно вносится вся актуальная информация о выявленных на территории республики местах несанкционированного размещения отходов. В этом году доработана подсистема «Зеленые стандарты» — на карте теперь отображены пункты раздельного накопления отходов. В будущем подключим и метеоданные в онлайн-режиме.

Что с уровнем воды: прогнозные данные от Росгидромета меняются каждый день

Будет уделено внимание в рамках двухмесячника и водным объектам. Тем более, что это время совпадает с паводком. На особом контроле — размещение отходов животноводства и хранения удобрений, ведь весной эти места становятся зоной повышенного риска.

Хранить удобрения и складировать органические отходы в водоохранных зонах чревато большими штрафами, потому что запрещено Водным кодексом. Здесь министр вновь напомнил о печальной истории ООО «Камский бекон» (который относится к федеральному надзору), который не далее как год назад устроил экологическое бедствие, в буквальном смысле слова наполнив навозом речку Буклы в Тукаевском районе. В отходах, которые утекли в реку Буклы с «Камского бекона», ПДК загрязняющих веществ была превышена в 149 раз. По этому поводу возбуждено 14 административных дел, а ущерб исчислялся многими миллионами.

Кстати, «Камский бекон» продолжает нарушать экологоохранное законодательство, вредит атмосфере: уже 27 жалоб поступило на предприятие с начала 2024 года.

Еще один вопрос, не относящийся прямо к санитарному двухмесячнику, но интересующий всех весной, — уровень Куйбышевского водохранилища.

— Прогнозные данные от Росгидромета меняются каждый день. Если прогноз на 29 февраля снегозапасов составлял 127%, то на сегодня это величина понизилась, по данным Гидромета, и составила 91%. Приток воды в водохранилища Волжско-Камского каскада прогнозируется от 97 до 116%. Уровень Куйбышевского водохранилища в районе Казани на первое апреля — 50,94 м по балтийской системе, — сообщил Александр Шадриков.

Еще один вопрос, не относящийся прямо к санитарному двухмесячнику, но интересующий всех весной, — уровень Куйбышевского водохранилища. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Завтра состоится очередное, уже четвертое за этот год заседание межведомственной рабочей группы по этому вопросу.

В лесах тоже нужна уборка

Заместитель министра лесного хозяйства Татарстана Раис Гумеров рассказал о том, какие работы планируется провести в лесах республики. Ведь они занимают 19,5% территории региона, и их состояние тоже требует внимательного контроля.

Он напомнил, что в 2023 году во время патрулирования лесного фонда в рамках двухмесячника было выявлено 74 свалки общей площадью более 817 квадратных метров — в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске. Ликвидировано было во время уборки более 201 кубометров отходов, найденных в лесах. Было составлено 77 протоколов о нарушении правил санитарной безопасности в лесах республики. Эта работа будет проводиться и в 2024 году.

С 22 апреля по 22 июня продлится республиканская акция «Чистые леса Татарстана».

Заместитель министра лесного хозяйства Татарстана Раис Гумеров рассказал о том, какие работы планируется провести в лесах республики. взято с сайта tatarstan.ru

— Практика проведения этой акции свидетельствует о высокой эффективности. Так, в 2023-м леса очищали от мусора, сухостоя и валежника, устанавливали беседки, информационные щиты и аншлаги. Уборка прошла вдоль автодорог, вывезено 1300 кубометров твердых отходов. Отремонтировано 600 инфощитов, аншлагов и беседок в лесах и вдоль трасс. Благоустроено 13 родников. Планируем продолжить эту работу и в этом году, — рассказал Раис Гумеров.

«Главным итогом двухмесячника должны стать чистые территории, а не цифры статистики»

Основная работа по санитарно-экологическому двухмесячнику, помимо Министерства экологии, ляжет на плечи исполкомов районов, поскольку они знают свои территории лучше, чем кто-либо другой. Однако привлечены к совместной работе будут и другие ведомства, круг которых довольно широк: тут и Роспотребнадзор, и Росприроднадзор, и Россельхознадзор, и Госжилинспекция, и Минлесхоз, и Миндортранс, и УГИБДД республики. Такое сотрудничество ведется традиционно, каждый год.

Традиционно ожидается высокая активность школьников — в прошлом году от них поступило 7 тысяч сообщений. На субботниках в рамках двухмесячника всегда присутствуют и экоактивисты, и представители государственных органов, и общественные организации, и молодежные объединения. Как не раз акцентировал внимание министр, общественность Татарстана традиционно с большим энтузиазмом принимает участие в природоохранных мероприятиях.

Отдельная задача — навести порядок на Аллеях славы и в местах захоронения участников Великой Отечественной войны. К 9 мая эта работа должна быть завершена.

Центральный субботник двухмесячника пройдет в конце апреля, а самые активные участники в июне получат награды республиканского конкурса «Эковесна», который пройдет в формате экологического марафона: 8 недель — 8 заданий, посвященных определенной теме.

Центральный субботник двухмесячника пройдет в конце апреля. Реальное время / realnoevremya.ru

— Главным итогом этой совместной работы в рамках двухмесячника должны стать чистые и благоустроенные территории, а не цифры статистики, — сказал Александр Шадриков.