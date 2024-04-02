Результаты замеров качества воздуха в Татарстане теперь доступны онлайн

Фото: скриншот ГИС "Экологическая карта Респубики Татарстан"

Сегодня в тестовом режиме досрочно открыт всеобщий доступ к данным с автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха в Татарстане. Об этом объявил министр экологии республики Александр Шадриков во время брифинга о санитарном двухмесячнике.



Теперь каждый желающий может отслеживать результаты замеров в режиме реального времени — для этого нужно войти в информационную систему «Экологическая карта Республики Татарстан», пройти по вкладке «Автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха», выбрать интересующую станцию и кликнуть по значку. Отобразится окно с информацией по станции (адрес, название и список контролируемых параметров) и данные последнего измерения. Данные обновляются каждые 20 минут.

Доступны данные с 17 станций: в Казани, Нижнекамске и Нижнекамском районе, в Елабуге, Набережных Челнах, Азнакаево, Менделеевске, Нижней Мактаме (Альметьевский район).

— Открытость и прозрачность работы ведомства нам помогают обеспечить цифровые технологии, — объяснил Александр Шадриков. — Например, в ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан» оперативно вносится вся актуальная информация о выявленных на территории республики местах несанкционированного размещения отходов. В этом году доработана подсистема «Зеленые стандарты» — на карте теперь отображены пункты раздельного накопления отходов. В будущем подключим и метеоданные в онлайн-режиме.

Кроме того, в экологической ГИС доступен для просмотра еще ряд актуальных вкладок: например, здесь можно посмотреть список и характеристики природоохранных мероприятий, реализуемых сегодня в республике, информацию о недропользовании, об особо охраняемых территориях и другие данные.

Людмила Губаева