Куда сходить в апреле: афиша культурных событий в Казани

Подборка интересных событий в столице Татарстана на апрель 2024 года

Фото: Реальное время

Рок-концерты, классические спектакли, яркие выставки и стендап. Изучили «Яндекс Афишу» и составили подборку апрельских мероприятий, где каждый найдет событие по вкусу.

Концерты



«Мураками»

25 апреля, Big Twin Arena, 12+

«Мураками» — российская рок-группа из Казани, прославившаяся треками «Нулевой километр», «Бред» и другими хитами, — отправляется в тур в честь своего двадцатилетия. Гости концерта услышат новую электрическую программу, в которую вошли многие композиции группы, в том числе хиты в новом звучании.

«Бригадный подряд»

24 апреля, Reborn, 16+

Презентация нового альбома отцов советского и русского панк-рока — группы «Бригадный подряд». Звучание пластинки «Нечего бояться» — глоток свежего воздуха, такой же бодрящий и насыщенный, а в текстах песен альбома проскальзывают злободневные темы. На концерте группа исполнит не только треки из нового долгожданного релиза, но и давно полюбившиеся хиты, принесшие «Бригадному подряду» широкую известность.

«АнимациЯ»

26 апреля, студия «Волга-Волга», 16+

Российская рок-группа из Чистополя с ее бессменным лидером Константином Кулясовым известна громкими позитивными песнями, в которых сочетается, казалось бы, несочетаемое — звучание жестких гитарных рифов контрастно подчеркивает фольклорные мотивы композиций. На этот раз «АнимациЯ» выйдет на сцену с акустическим концертом. Слушатели смогут насладиться живым звуком и исполнить любимые песни в унисон с солистами группы.

«Пилот»

6 апреля, Big Twin Arena, 16+

Самому легендарному альбому группы «Пилот» — «Джоконде» — 22 года. По этому поводу лонгплей вновь прозвучит со сцены этой весной. В свое время этот альбом считался новаторским в плане работы со звуком, тематики, построения песен, что отметил даже лидер группы «Алиса» Константин Кинчев. Гости концерта вживую услышат вечные хиты, зарядятся драйвом русского рока и просто потанцуют под хорошую музыку, проверенную временем.

В свое время альбом «Джоконда» считался новаторским в плане работы со звуком, тематики, построения песен, что отметил даже лидер группы «Алиса» Константин Кинчев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Театр

«Лебединое озеро»

23 апреля, Татарская филармония им. Габдуллы Тукая, 6+

Балет «Лебединое озеро» — одна из самых известных театральных постановок не только в России, но и во всем мире. Зрители увидят спектакль московской труппы «Классического национального Русского балета». Это успешная московская труппа классического танца, в которую входят лучшие представители балетных школ России.



«Мачеха Саманишвили»

17 апреля, «Экият», 12+

Спектакль «Мачеха Саманишвили» — солнечная комедия, погружающая зрителей в колорит старой Грузии. Гости события узнают историю маленькой грузинской деревни, все население которой — одна большая семья. Живут они бедно, но дружно. А все проблемы решают, собираясь за большим столом. И все бы так и шло своим чередом, если бы Бекинэ, семидесятилетний мужчина, переживший свою жену, вновь не вздумал жениться. Комичная история подается исключительно с хорошими шутками и неиссякаемым жизнелюбием. Дополняют картину харизматичные герои с особым кавказским темпераментом, которые завоюют симпатию каждого зрителя.



«Внимание на меня»

12 апреля, «Сайдаш», 12+

Комедийный спектакль о жизни женатой пары, наполненный курьезными ситуациями и неожиданными поворотами событий. Она — молодая и красивая. Он — намного старше и собственник по натуре. Герои в браке давно и свои чувства сохранить им удалось. Правда, ревность мужа не угасает — он хочет убедиться в верности супруги, не испортив сложившиеся отношения. Выход только один — нанять частного детектива. И кто бы мог подумать, что он, казалось бы, профессионал своего дела, способен влюбиться в объект наблюдения?



«Мсье Ибрагим»

23 апреля, Театр на Булаке, 16+

«Мсье Ибрагим» — драматичная история о взрослении Момо, подростка, оставленного родителями. У него нет близких, опоры, нет ощущения любви — лишь чувство брошенности и собственной бесполезности в этом мире. Мальчик даже не умеет улыбаться, а близость и ласку получает только за деньги от женщин легкого поведения. Однажды Момо знакомится с неким мсье Ибрагимом, хозяином магазинчика, и мужчина вдруг становится самым близким человеком в жизни мальчика. Своей добротой и неиссякаемой восточной мудростью мсье учит Момо простым, но таким важным вещам, как искусство прощения и радость жизни.

Этот спектакль напомнит зрителям, что выход есть из любой, даже самой непростой ситуации. Главное — любить жизнь и ко всему относиться по-философски.



Впервые балет на музыку Петра Ильича Чайковского был поставлен еще 130 лет назад на сцене Большого театра. Реальное время / realnoevremya.ru

Выставки

«Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве»

До 18 апреля, «Эрмитаж-Казань», 0+

Обманки в искусстве — иллюзорные изображения, настолько виртуозно преподнесенные зрителю, что он способен принять их за реальность. Произведения выставки «Не верь глазам своим. Иллюзии в искусстве» переносят зрителя в иной, ни на что не похожий мир и играют с восприятием зрителя: плоское кажется объемным, близкое — далеким, а неживое становится живым. В экспозиции представлены различные виды обманок, созданные в период с XVI до начала XX века: пространственные иллюзии, аллюзии на произведения искусства, подражание объектам предметного мира, иллюзии живой природы и имитации различных материалов.



«Искусство Японии: от Хокусая до современности / Леонардо Да Винчи. Тайна гения»

До 7 апреля, Artplay Media, 12+

Выставка, состоящая сразу из двух экспозиций. Первая — мультимедийная экспозиция, приуроченная к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. При помощи технологий зрители смогут рассмотреть самые известные и загадочные работы Леонардо в деталях. Среди них есть «Джоконда», «Тайная вечеря», «Спаситель», «Крещение», «Дама с горностаем» и многие другие.

Вторая экспозиция, представленная на выставке, — «Искусство Японии: от Хокусая до современности» — продемонстрирует всемирно известные шедевры мастеров японской гравюры. Зрители увидят женские портреты, пейзажи и не только.



«Мастерская Зайцева. Необычная живопись. Необычная графика»

До 30 апреля, Галерея Славы Зайцева, 6+

Галерея и рабочая мастерская казанского художника Вячеслава Зайцева, наполненная картинами и другими работами неординарного мастера.

Посетители увидят самые разные объекты его искусства: графику, объемные арт-объекты, качели, на которых можно покататься. И все это под мелодии виниловых пластинок. Свои работы художник выполняет, используя привычные для быта предметы, которые при этом не свойственны для создания произведений искусства. Так, обрывки глянцевых журналов, мебельные скобы, гвозди или нитки в работах художника обретают новые образы и значения.

Стендап

«Stand-Up Show. Лучшее»

5—6, 12—13, 19—20, 26—27 апреля, Stand Up Club Kazan, 18+

Стендап-программа «Лучшее» создана для того, чтобы познакомить зрителей с особенностями местной комедии — на сцене выступят лучшие комики Татарстана. Программа включает в себя только проверенный материал от опытных стендап-артистов, а значит, не стоит бояться, что шоу окажется не смешным — смелее переступаем порог и отправляемся наслаждаться шутками.

«Top Stand-Up»

5—6, 12—13, 19—20, 26—27 апреля, Stand Up Club Kazan, 18+

Каждую неделю на сцену выходят два опытных комика, которые уже успели отличиться в лучших стендап-проектах страны — как телевизионных, так в интернете. В шоу артисты с юмором порассуждают на злободневные темы, расскажут забавные истории из собственного опыта и поделятся своими неочевидными наблюдениями и яркими впечатлениями.

«Кирилл Мазур»

7 апреля, Stand Up Club Kazan, 18+

Сольный концерт Кирилла Мазура — стендап-артиста, который трижды побеждал на шоу «Рассмеши комика». Также он стал финалистом шестого сезона шоу «Открытый микрофон» и резидентом шоу «Стендап» на ТНТ. Залог успеха комика, конечно, в юморе — магическим образом многие узнают себя в его историях. Шутки Кирилла откликаются зрителям самых разных возрастов, из-за чего их и называют «криком души целого поколения».

Детям

«Гарри Поттер. Оркестр Sonorus»

2 апреля, Уникс, 6+

История о Гарри Поттере — юном волшебнике со шрамом на лбу — заслужила любовь не одного поколения детей. Многие читали книги о приключениях мальчишки и его друзей взахлеб, не раз пересматривали фильмы и наверняка мечтали получить письмо из Хогвартса.

В этой истории прекрасно все, в том числе и гениальные саундтреки композитора Джона Уильямса — именно благодаря композициям фильмы наполнены такой магической атмосферой, способной очаровывать зрителей.

Вы сможете услышать композиции в исполнении камерного оркестра Sonorus. Эта команда молодых виртуозов Московской консерватории исполнит легендарные мелодии на струнных, деревянных и медных духовых инструментах и погрузит гостей во вселенную Гарри Поттера.

«Волк и семеро козлят»

14 апреля, «Экият», 0+

«Волк и семеро козлят» — русская народная сказка о кровожадном злом волке и маленьких козлятах. Мама-коза предостерегает своих деток, но, когда она уходит, коварный враг пытается обманом проникнуть в их дом. Однако в спектакле по мотивам знакомой многим сказки все не так просто. Благодаря свежему видению режиссера постановка стала более яркой и детальной, но при этом сохранила актуальные темы оригинала.

Этот спектакль объяснит каждому маленькому зрителю, почему стоит задумываться над советами взрослых, а главное — всегда слушаться маму.

Для взрослых «Волк и семеро козлят» — возможность забыть о переживаниях и вернуться в беззаботное детство. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Ночь перед Рождеством»

5 апреля, «Экият», 12+

«Ночь перед Рождеством» — спектакль по мотивам одноименной повести самого загадочного писателя прошлого Н.В. Гоголя.

Зрители узнают историю о приключениях кузнеца Вакулы, который полюбил своенравную девушку Оксану. Ради нее он верхом на настоящем черте отправился в Санкт-Петербург просить императрицу Екатерину отдать свои черевички. Ведь только на таких условиях Оксана согласна выйти за него замуж.

Постановка, переделанная на современный лад, заиграет новыми красками и придется по душе как взрослым, так и детям. А сюжет, собранный по композиции «театр в театре», покажет зрителям, как актеры работают над постановкой.

«Сны Диснея»



6 апреля, «Экият», 0+

Говорят, что Уолт Дисней — известный мультипликатор — придумывал своих героев, когда спал. Он подарил не одному поколению детей любимых героев, среди которых Микки, щенок Плуто, Дональд Дак и другие. Спектакль «Сны Диснея» — погружение в мир, где самые волшебные сны великого мультипликатора станут реальностью.

Дети увидят захватывающую историю, в которой оживут знакомые персонажи. А взрослым постановка позволит на мгновение забыть о строгой повседневности с ее обязательствами и вновь поверить в чудо.



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