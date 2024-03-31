В Казани вспоминают эпоху Михаила Козловского

Персональная выставка, посвященная семидесятилетнему юбилею фотографа, открылась в галерее «Хазинэ»

Фото: Максим Платонов

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась фотовыставка «Михаил Козловский. Эпоха», приуроченная к 70-летию фотографа. Его считают фотолетописцем развития Татарстана на стыке исторических эпох. Михаил Козловский 26 лет проработал личным фотографом Минтимера Шаймиева, и в его архивах остались сотни уникальных фотоснимков, запечатлевших первых лиц страны, знаменитостей и простых людей. Его фотографии свойственно огромное внимание к людям, живая эмоция. Как говорит председатель Союза журналистов Татарстана, генеральный директор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов, гений Козловского в том, что он сделал официальную фотографию предметом искусства. Минтимер Шаймиев на открытии выставки вспоминал своего фотографа с теплом и уважением. В «Реальном времени» — репортаж о том, как началась «Эпоха» Михаила Козловского в галерее «Хазинэ».



«Папа был бы счастлив, увидев это»



В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась фотовыставка «Михаил Козловский. Эпоха», приуроченная к 70-летию со дня рождения фотохудожника. Его семья и близкие решили таким образом почтить память Михаила Борисовича и напомнить жителям республики о его многогранном таланте. Выставка продлится до 12 мая, а впоследствии есть планы показывать ее в других городах Татарстана.

— Перебирая богатый архив, мы пришли к мысли, что было бы замечательно еще раз показать республике ту летопись современного Татарстана, которую создал наш отец. Папа был счастливым человеком. У него была богатая, насыщенная творческая жизнь, полная командировок, поездок, встреч с интересными людьми. Мы рады, что его наследие видят и друге поколения после него. Думаю, папа был бы счастлив, увидев все это, — рассказывал на открытии выставки Леонид Козловский, старший сын фотохудожника.

В своей речи он поблагодарил всех тех, без кого выставка не состоялась бы. Проект поддержали раис Татарстана Рустам Минниханов, глава администрации раиса Асгат Сафаров. Лепту в создание выставки внесли глава пресс-службы раиса Лилия Галимова и руководитель агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев. Поблагодарила семья Козловского и директора ГМИИ РТ Розалию Нургалееву — за неоценимую помощь в организации выставки.

У Михаила Козловского много регалий. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан, член Союза журналистов РФ и РТ, он считался одним из корифеев татарстанской фотожурналистики и искусства фотографии. 26 лет проработал бок о бок с первым президентом Татарстана, ныне Государственным Советником республики Минтимером Шаймиевым в роли его личного фотографа.

Учитывая, сколько тектонических изменений пережила республика в 1990-е годы, как по кирпичику выстраивалось ее общественное сознание, росло благосостояние, в центре каких исторических и политических процессов она находилась, — Михаил Козловский, неотрывно находясь в центре этих событий, как безмолвный фотолетописец, создавал хронику жизни России и Татарстана на рубеже времен. В его объектив попали судьбоносные, исторические события. При этом главный его талант, о котором говорят все без исключения, — даже в рамках официальных протокольных встреч большие политики, первые лица стран и республик на его фотографиях в первую очередь живые люди. Настоящие, с живой мыслью в глазах, с искренней эмоцией.

«Он был и один из вас, и один из нас»

Выставка состоит из четырех залов. Первые два посвящены патрону Михаила Козловского, главному персонажу его творчества на протяжении более чем четверти века — Минтимеру Шаймиеву. Один зал раскрывает мастерство психологического портрета, которым владел фотограф, а во втором первый президент республики запечатлен вместе с другими известными людьми.

Минтимер Шарипович и сам приехал на открытие выставки. Он прошел по залам, у многих фотографий останавливался и рассматривал их, вспоминая контекст, в котором те были сделаны. Государственный Советник Татарстана пообщался с семьей своего фотолетописца и произнес прочувствованную речь, полную тепла и ностальгии.

— Сегодня мы отмечаем день рождения и вспоминаем о творчестве Михаила Козловского. Такова жизнь… Мы не успеваем в своей жизни воздать должное людям, с которыми работаем совместно долгие годы. Поэтому нужно сейчас находить время, чтобы пообщаться, вспомнить, поделиться. Об этом нельзя забывать! Все вы его знали — дети, родственники, знакомые, наши известные редактора. Он был и один из вас, и один из нас. Долго работал в средствах массовой информации республики. Он был скромным, не выпячивал себя — и в общении, и в поведении был таким. С Михаилом мы вместе проработали много лет. У него, по-моему, еще сложнее работа была [чем у пишущего журналиста]. Ведь задуманное надо не только написать, но и показать. А для этого надо понять мир — и это уже иная сфера культуры, работа художника. Какой след он оставил — дай Бог [каждому]. Михаил Козловский прекрасно реализовал то, что дано было ему от природы, спасибо ему за это! — вспоминал Минтимер Шаймиев.

Первый президент Татарстана предстает на снимках Козловского очень разным. Где-то — строгим руководителем. Где-то — одним из самых влиятельных российских политиков своего времени, лидером, выстроившим современный Татарстан. Где-то — заботливым семьянином. Где-то — человеком, который и к почтенному возрасту сохранил озорство и лукавую смешинку в глазах. Михаил Козловский умел с удивительным тактом показать душу, сделать так, чтобы с фотографии на нас смотрело не официальное лицо, а настоящий человек, со своими эмоциями, радостями и печалями.

«Люблю журналистов, какими бы они ни были»

На открытии выставки Минтимер Шаймиев говорил не только об авторе работ и юбиляре. Памятуя о том, что Михаил Козловский начинал свой творческий путь с работы репортером в республиканской прессе, первый президент Татарстана рассуждал о сути журналистской профессии и этики:

— Журналисты хороши тем, что не похожи друг на друга. Есть возможность что-то сказать индивидуально всегда. Я люблю журналистов, какими бы они ни были. Такими они и должны быть, а то мы все будем думать, что выше нас никого нет. Они нам раскрывали глаза, подсказывали что-то. Конечно, если ты был в состоянии это переваривать. Но если не можешь переваривать — не ходи во власть! Таковы правила жизни. Я хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить всех вас от всей души. Я вас люблю, уважаю и понимаю. Вы имеете право высказываться, у вас тяжелейшая работа. А мы иной раз ведем себя так, как будто одни мы умные! В жизни с разными ситуациями сталкиваются журналисты, и не только мы можем на них обижаться, но и они имеют право обидеться.

Поблагодарив журналистов за то, как тактично и с пониманием они работали в девяностых годах, Минтимер Шаймиев сказал, что через испытания тех лет республика прошла в том числе и благодаря им:

— Это не только мое мнение, но и многих других людей — хочу сказать огромное спасибо вам за девяностые годы. За то терпение, за то понимание, за защиту нашей многонациональной республики, за то, что сохранили веру. Я рад, что могу сейчас об этом сказать. Все мы помним, какими сложными были девяностые. Мы все это прошли с честью, нам с вами удалось сохранить спокойствие. В этом был вклад каждого из вас!

В этом выступлении первый президент республики взял отеческий, мягкий тон. Он рассуждал и о том, какое это благо — жить в многонациональной республике в мире и спокойствии. О сути самоуважения и о том, что должно поддерживать людей в сложные времена. О важности самоконтроля и о взаимном уважении. И его настроение удивительным образом соотносилось с настроением и атмосферой самой выставки. Минтимер Шарипович, стоя в окружении своих же портретов, сделанных в самое сложное время жизни республики, будто бы олицетворял движение времени, уверенность и стабильность.

«Истинное счастье человека — постоянно заниматься любимым делом»

На выставке можно увидеть редкие, уникальные кадры, которые до тех пор нигде не были представлены. Их предоставила семья Михаила Козловского. Младший сын, Эмиль Козловский, который непосредственно занимался отбором снимков в экспозицию, отметил в своем приветственном слове:

— Хотел бы присоединиться к словам брата и еще раз поблагодарить всех, кто участвовал в создании этой выставки. Как сказал режиссер Владимир Немирович-Данченко, истинное счастье человека — постоянно заниматься любимым делом. Я считаю, наш отец всю жизнь, с детства и до самого конца, занимался любимым делом. Ему посчастливилось работать с первым лицом республики. Это были непростые времена. Но в то же время и очень интересные. Он стал летописцем новейшей истории нашей республики. Отец был очень скромным, порядочным человеком, максимально простым (в хорошем смысле этого слова), борцом за справедливость, помогал людям. Он оставил о себе добрую и светлую память. Спасибо всем, кто пришел!

Как уже было сказано выше, первые два зала полностью посвящены фотографиям с Минтимером Шаймиевым. Третий зал собрал самые разнообразные работы из истории новейшей России: портреты всех трех президентов страны (Бориса Ельцина, Владимира Путина, Дмитрия Медведева), а также снимки, посвященные тематике национального колорита и межконфессиональной дружбы, портреты раиса Татарстана Рустама Минниханова, других известных людей, репортажные кадры. А четвертый зал — ретроспектива работ Михаила Козловского в бытность его репортером, кадры со всей республики, посвященные обычной жизни, социальные репортажи.

Розалия Нургалеева, директор ГМИИ РТ, делится с «Реальным временем» своими впечатлениями и мыслями:

— Мы счастливы показывать выставку Михаила Козловского. Нам очень важно было показать человеческое лицо нашей политической элиты. Протокольных фотографий очень много. А у нас — посмотрите, даже на афише Минтимер Шарипович изображен на дивном пленэре: река, изумительная мягкая трава по колено…. Михаил Козловский показал редкие расслабленные моменты в жизни нашего первого президента. Конечно, очень сложно быть первым лицом республики — но обратите внимание на эти фотографии. Мы нигде не видим его напряженным. Есть очень символичные фотографии в этой экспозиции. Когда мы строили этот проект — вдохновились сердечной интонацией Михаила Козловского. В нем сердце всегда билось сильно, с любовью. Его талант был просто потрясающим. Очень жаль, что он ушел так рано. Но ведь и его все любили! И нам хотелось показать его любовь к своей республике, к своей работе, к людям, к животным. Многозадачность, «многотомность», музыкальность интонации этой выставки — удивительная!

Розалия Нургалеева признается: отбирать фотографии для экспозиции было очень сложно. Ведь в черновом варианте сыновья Михаила Козловского представили более полутысячи снимков своего отца, а для выставки нужно было отфильтровать только двести. И теперь организаторы выставки хотят, чтобы она пошла дальше по городам республики — возможно, в разной компоновке.

«Талант и гений Козловского — в том, что он смог сделать официальную фотографию предметом искусства»

Михаил Козловский, как отмечают все, кто его знал, был очень отзывчивым и одновременно скромным человеком — о том, как он помогал по мере своих сил и возможностей, говорят многие. Есть такие истории и у «Реального времени»: Михаил Борисович с самых первых дней нашего издания и до своего ухода из жизни сотрудничал с нами. Он помогал отбирать интересные архивные кадры и делился ими. Давал полезные советы по иллюстрированию материалов. Не отказывал в помощи и сотрудничестве. Так что частичка его таланта осталась и на наших электронных страницах — например, на главной странице опубликован проект «Эпоха Шаймиева», который целиком состоит из фотографий, сделанных Михаилом Борисовичем.

На открытии выставки собрались и мастера культуры, и представители власти, и коллеги Козловского из журналистского цеха, и религиозные деятели. Известно, что один из последних своих репортажей в конце 2017 года, незадолго до смерти, Михаил Борисович сделал в синагоге — когда в Казани открывался первый региональный Центр изучения Торы. Главный раввин Татарстана Ицхак Горелик в беседе с нашим корреспондентом размышляет:

— Какой уровень доверия должен был быть к человеку — пустить его так близко к себе, да еще и с фотоаппаратом? Мы так волнуемся о том, как будем выглядеть, какое выражение лица будет у нас на фотографии. А здесь сам факт того, что ему позволили находиться так близко к первому лицу республики, уже о многом говорит. А еще у него был высочайший уровень скромности. Уникальный человек, удивительный. Я лично как раввин был с ним хорошо знаком. Когда он пришел в синагогу — вел себя очень скромно, о себе ничего не говорил… Я очень рад, что эта выставка случилась, его сыновья — большие молодцы.

Ильшат Аминов, глава Союза журналистов Татарстана, работал вместе с Михаилом Козловским долгие годы. Он комментирует выставку «Реальному времени»:

— Талант и гений Михаила Козловского в том, что он смог сделать официальную, государственную фотографию предметом искусства. Он талантливейший художник. Настоящая фотография отличается от нашей тем, что мы делаем фото, а они делают художественный образ. И если образ есть в фотографии — она превращается в картину. Потому что художник проникает вглубь явления, события. Фиксирует эпоху.

Ильшат Аминов перечисляет три своих любимых снимка, сделанных Козловским. Он считает, что три этих кадра — символы эпохи, которые останутся в истории. Первый — Минтимер Шаймиев, сидящий в стогу сена: эта фотография стоит в центре зала на огромном постере. Здесь, по мнению главы Союза журналистов Татарстана, запечатлена душа человека. Второй кадр, о котором говорит Ильшат Юнусович, — тот, на котором Борис Ельцин и Минтимер Шаймиев сидят на берегу Волги за столом:

— Двое сидят на берегу великой русской реки и решают судьбу России. Пойманы такие выражения лиц на этом снимке, что сразу понимаешь: это очень серьезный разговор о будущем великой страны. Представляете, сколько воспоминаний у нас поднимается при взгляде на одну эту фотографию? Как это все происходило, каким долгим был процесс и с какими сложностями мы встретились в то время…

И наконец, третья фотография, на которую советует обратить внимание наш собеседник: та, на которой, обнявшись, втроем стоят Минтимер Шаймиев, Владимир Путин и Рустам Минниханов. Это уже новый круг, новая реальность, новая эпоха, пришедшая на смену прежней…

«Фотоаппаратом многие владеют. Но мало, оказывается, им владеть»

Зиля Валеева, глава Общественной палаты Татарстана, тоже много работала с Михаилом Козловским — сначала как коллега-журналист, позже — уже занимая государственные посты. Она делится своими впечатлениями о выставке с нашими корреспондентами:

— Миша — талантливый человек. И когда он снимал, я всегда уверена была: обязательно будет красиво. Он умел. Фотоаппаратом у нас многие владеют. Но мало, оказывается, им владеть. Нужно иметь особый взгляд, когда ты на другого человека смотришь с искренним интересом. Мне кажется, они так долго вместе с Минтимером Шариповичем работали еще и поэтому. Потому что у Минтимера Шариповича это тоже отличительная черта: он никогда не смотрит мимо человека или сквозь него — всегда смотрит в глаза. Я смотрю на эти фотографии сейчас и вижу: все люди на них такие разные! И такие живые! Кажется, они сейчас начнут двигаться и заговорят, а ведь многих из них уже и в живых нет. Это не всем дается. Он был Мастер с большой буквы, при этом очень скромный человек. Он делал эти кадры незаметно, выхватывал самое-самое, никому ни разу не помешав.

Зиля Валеева подчеркивает: репортажный фотограф, работающий в пуле первого лица республики, работает «в вечность», это огромная ответственность. От него зависит, с каким лицом, в какой позе человек будет запечатлен в важнейшие моменты истории региона. А у Козловского на снимках нет некрасивых людей — все живые и интересные!

Леонид Козловский рассказывает «Реальному времени»:

— Идея этой выставки возникла еще в 2023 году, в преддверии юбилейного для папы 2024-го. Это был замечательный повод вновь проанализировать его архивы, найти какие-то новые, эксклюзивные кадры, которые широкая публика не видела раньше. Мы вышли с этой идеей на администрацию раиса Татарстана, эта идея была им поддержана. Для нас это очень важный, светлый день. Мы долго к нему готовились, была большая коллективная работа. Всем огромная, безмерная благодарность от нас! Мы искренне надеемся, что выставку посетит большое количество людей. Очень надеемся, что, возможно, она посетит и другие города нашей республики.

«Михаил Козловский. Эпоха» стала первой персональной выставкой фотографа с тех пор, как он ушел из жизни. Она собрана с любовью и большой тщательностью. Здесь становится объемным, выпуклым то время, в которое складывалось сегодняшнее лицо республики. Представлены и классические фотографии, которые все мы знаем, и уникальные кадры, которые доселе публика не видела. Наследие Козловского — огромное. И оно однозначно заслуживает того, чтобы на него продолжали смотреть.

Выставка продлится до 12 мая.



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