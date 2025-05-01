В Казани начался ремонт улицы Декабристов в рамках нацпроекта

В Казани стартовал ремонт улицы Декабристов в Московском районе. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и охватывают участок длиной 0,9 км с шестью полосами движения. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана.

На данный момент подрядная организация ООО «Автодорстрой» уже выполнила 30% работ, включая демонтаж люков смотровых колодцев и фрезерование асфальта. В будущем на улице уложат верхний слой из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона площадью более 26 тыс. кв. м.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Также планируется обновление тротуаров общей площадью около 2 тыс. кв. м с заменой более 2 тыс. метров дорожного бортового камня и 810 метров тротуарного бортового камня.

Для повышения безопасности дорожного движения установят 10 новых дорожных знаков, 400 метров пешеходных ограждений и 4 остановочных павильона, а также нанесут новую дорожную разметку.

Напомним, что Татарстан впервые в своей истории направит сумму, превышающую 30 млрд рублей, на масштабный ремонт дорожно-уличной сети в городах региона. В Миндортрансе подчеркнули, что эти «беспрецедентные» объемы финансирования стали возможны благодаря усилиям раиса республики Рустама Минниханова.



Анастасия Фартыгина