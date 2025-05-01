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МЧС России: в Татарстане 2 мая ожидаются заморозки до -3 градусов

13:20, 01.05.2025
МЧС России: в Татарстане 2 мая ожидаются заморозки до -3 градусов
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане ожидаются заморозки. В ночь и утром 2 мая 2025 года температура может опуститься до -3 градусов как в воздухе, так и на почве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главное управление МЧС по региону призывает жителей соблюдать меры безопасности. Важно помнить:

  • не стоит использовать неисправные электроприборы или устройства с поврежденной изоляцией;
  • самодельные электронагревательные приборы и предохранители не безопасны; используйте только заводские изделия;
  • при покупке нового оборудования убедитесь, что оно сертифицировано, и внимательно изучите инструкцию перед использованием;
  • не устанавливайте электроприборы рядом с горючими материалами;
  • никогда не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;
  • запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходников;
  • если вы заметили сильный нагрев вилки или прибора, немедленно отключите его от сети.
Анастасия Фартыгина

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