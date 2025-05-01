МЧС России: в Татарстане 2 мая ожидаются заморозки до -3 градусов
В Татарстане ожидаются заморозки. В ночь и утром 2 мая 2025 года температура может опуститься до -3 градусов как в воздухе, так и на почве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Главное управление МЧС по региону призывает жителей соблюдать меры безопасности. Важно помнить:
- не стоит использовать неисправные электроприборы или устройства с поврежденной изоляцией;
- самодельные электронагревательные приборы и предохранители не безопасны; используйте только заводские изделия;
- при покупке нового оборудования убедитесь, что оно сертифицировано, и внимательно изучите инструкцию перед использованием;
- не устанавливайте электроприборы рядом с горючими материалами;
- никогда не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;
- запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходников;
- если вы заметили сильный нагрев вилки или прибора, немедленно отключите его от сети.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.