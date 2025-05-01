Миронов предложил отменить роуминг между Россией и Абхазией

Фото: Динар Фатыхов

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением отменить роуминг между Россией и Абхазией. Об этом сообщили в ТАСС.

В своем письме Миронов попросил рассмотреть возможность подписания межправительственного соглашения, которое позволит убрать роуминг для граждан обеих стран. Он уточнил, что с 1 мая 2025 года роуминг был отменен между Россией и Белоруссией, и теперь настало время сделать то же самое для Абхазии.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Миронов подчеркнул, что Абхазия является популярным направлением для российских туристов. Однако мобильная связь в республике обходится им дорого — от 40 до 100 рублей за минуту разговора. Кроме того, многие граждане Абхазии, работающие в России, также сталкиваются с высокими тарифами на связь и интернет.

— Значительное число граждан Абхазии посещают ежедневно по работе Российскую Федерацию, они тоже вынуждены оплачивать по высоким тарифам мобильную связь и интернет, — добавил Миронов.

Напомним, что татарстанская авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 3 мая 2025 года запустит новый международный рейс по маршруту Внуково — Сухум. Регулярное прямое воздушное сообщение между Москвой и столицей Абхазии возобновляется после более чем 30-летнего перерыва.



Анастасия Фартыгина