В России откроют пять новых центров промышленной робототехники

Фото: Василий Иванов

В России продолжат развивать промышленную робототехнику — в рамках федеральной программы появятся еще пять новых центров. Головной центр уже работает в Университете Иннополис в Татарстане, сообщил зампремьер-министра республики Роман Шайхутдинов.

По словам Шайхутдинова, программа рассчитана на три года и предусматривает создание шести центров — одного главного и пяти дополнительных. Первый из них уже открыт в Перми, остальные будут выбраны в ближайшее время. Центры создаются преимущественно в регионах с развитой промышленностью и сильными компетенциями в робототехнике.

— В первую очередь это производители робототехнических комплексов и системные интеграторы, — уточнил замглавы правительства Татарстана.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

В Приволжском федеральном округе уже работают два центра — в Иннополисе и Перми. Следующий этап — выбор площадки в Центральном федеральном округе, который включает Москву и Московскую область.

Главный центр на базе Университета Иннополис начал работу в 2024 году. Его задача — объединить разработчиков, инженеров, предпринимателей и ученых для совместного развития технологий и внедрения роботов на производствах. Центр также обеспечивает равный доступ к инфраструктуре для всех участников рынка.



Напомним, что Иннополис вместе с научно-производственным центром «Крылья Сахалина» откроют производство и сервисное обслуживание беспилотников InnoVtol.



Анастасия Фартыгина