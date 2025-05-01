В Татарстане обновят лифты в 105 домах на сумму более 1 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в этом году планируется заменить лифты в 105 жилых домах, на эти цели выделят более 1 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

В Казани обновление коснется 66 зданий, расположенных во всех семи районах города. Список адресов включает такие улицы, как проспект Победы, улицы Академика Парина и Рихарда Зорге.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме Казани, лифты заменят и в других муниципалитетах. В Альметьевске обновят лифты в девяти домах, в Бугульме — в четырех, а в Елабуге и Зеленодольске — в трех и одном доме соответственно. Нижнекамск и Набережные Челны также получат новые лифты в десяти и двенадцати домах соответственно.

Заказчиком работ выступает Фонд жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. Прием заявок на выполнение работ продлится до 13 мая, а исполнителя определят 16 мая. Подрядчик должен завершить замену лифтов до 20 декабря текущего года.

Напомним, что в апреле наибольшую зарплату в Казани предлагали монтажникам лифтов. Им готовы выплачивать от 200 тыс. рублей, предоставлять полис ДМС, дополнительные выплаты, подарки или материальное поощрение за стаж работы в организации.



Анастасия Фартыгина