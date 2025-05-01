Путин поблагодарил ОАЭ за помощь в организации обменов пленными между Россией и Украиной
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном высоко оценил содействие Абу-Даби в организации обменов удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, сообщила пресс-служба Кремля.
- Путин заявил, что благодаря усилиям эмиратской стороны в канун Пасхи на родину смогли вернуться 246 российских военнослужащих.
Лидеры также подчеркнули стратегический характер российско-эмиратских отношений и обсудили чувствительные международные вопросы. Мухаммед Аль Нахайян поздравил Путина и народ России с предстоящим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
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