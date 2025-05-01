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Смотровая площадка «Чаши» в Казани начала работу по летнему расписанию

14:56, 01.05.2025
Смотровая площадка «Чаши» в Казани начала работу по летнему расписанию
Фото: Мария Зверева

С 1 мая смотровая площадка Центра семьи «Казан» («Чаша») открыла двери для посетителей в летнем режиме. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Теперь казанцы и туристы могут наслаждаться панорамным видом на город ежедневно с 10.00 до 22.00, включая выходные и праздничные дни.

  • В расписании предусмотрены два технических перерыва: с 14.30 до 15.00 и с 19.30 до 20.00.
Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Напомним, что и казанский зоопарк с 1 мая начинает работать по летнему расписанию. Теперь посетители смогут увидеть животных с 8.30 до 20.00.

Анастасия Фартыгина

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