Смотровая площадка «Чаши» в Казани начала работу по летнему расписанию

Фото: Мария Зверева

С 1 мая смотровая площадка Центра семьи «Казан» («Чаша») открыла двери для посетителей в летнем режиме. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

Теперь казанцы и туристы могут наслаждаться панорамным видом на город ежедневно с 10.00 до 22.00, включая выходные и праздничные дни.

В расписании предусмотрены два технических перерыва: с 14.30 до 15.00 и с 19.30 до 20.00.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Напомним, что и казанский зоопарк с 1 мая начинает работать по летнему расписанию. Теперь посетители смогут увидеть животных с 8.30 до 20.00.



Анастасия Фартыгина