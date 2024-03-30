«Сторона белая, край просветителей»: Минкультуры РТ запускает театрализованный тур по Заказанью

Первая поездка состоится уже в конце апреля

Фото: Галия Шакирова

Министерство культуры Татарстана и Атнинский татарский государственный драматический театр имени Габдуллы Тукая запускают театрализованный тур по Заказанью. Необычный формат, по мнению авторов идеи, поможет экскурсантам полностью погрузиться в удивительную историю этого, казалось бы, привычного места и его жителей со времен древней Булгарии и взятия Казани Иваном Грозным до начала XX века. А с помощью оживленных актерами знаковых для Татарстана фигур: поэтов, просветителей, купцов — лучше понять масштабы их личностей, интересы и образ жизни, который они вели, и сравнить со своим собственным. Корреспондент «Реального времени» побывала на презентации экскурсии, после которой туристы должны сказать: «Теперь я знаю об этом достаточно».

«Важно, чтобы людям было интересно»

Как «одноклассник» отца Габдуллы Тукая стал наставником татарского Пушкина, а Волга довела местных купцов до Вены? Какие языческие символы объединяют весь тюркский мир и до сих пор живее всех живых? Что попросил Ибрагим Бурнаев на аудиенции у Екатерины II и почему в украшениях татарских женщин использовались настоящие деньги?

Максимально подробные и исчерпывающие ответы на эти и многие другие вопросы, по задумке авторов театрализованного тура по Заказанью, должен получить каждый, кто в него отправится. Причем не только на словах, но и образах, запахах, звуках и вкусах. Одним словом, полное погружение в историю.

Придумали театрально-исторический проект в стенах Министерства культуры чуть более месяца назад и сразу стали активно воплощать его в жизнь — искать знаковые образы и входить в них, временные отрезки и экскурсоводов, писать сценарий и проектировать маршрут, а также считать экономику.

— Искренне жаль, что мы недооцениваем потенциал своей республики. Но на мой взгляд, тут еще вопрос формы подачи. Важно, чтобы людям было интересно. Все равно люди привыкли воспринимать информацию образами. Поэтому визуализация этой эпохи за счет театрализации, на мой взгляд, может дать хороший результат. Для меня идеальная концепция, если люди, вернувшись из этого тура, начнут изучать историю своей земли больше, — объяснила главную цель проекта министр культуры Татарстана Ирада Аюпова журналистам во время презентационной поездки.

Искренне жаль, что мы недооцениваем потенциал своей республики. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

«Визуализировать» поручили актерам Атнинского татарского государственного драматического театра имени Габдуллы Тукая, а писать сценарий — известному в республике специалисту в этом вопросе Альберту Шакирову.

— Надо учитывать, что есть два подхода к определению этого региона, — отметил автор текста. — Первый — это географический принцип. В этом случае мы охватываем довольно обширную территорию. По-другому она еще называется Западное Предкамье. Но есть другой принцип определения именно классического Заказанья — сторона белая, сторона просвещенная, край просветителей. Нас интересует именно это подтекст. Здесь мы сужаемся до территории трех районов — Атнинский, Арский и Высокогорский.

— Это большой исторический период, — продолжил Шакиров. — Мы не можем сказать, что вот взяли Казань и только после этого начали переселяться сюда — в более северные, лесные, болотистые места. Нет. Заказанье было освоено, обжито еще булгарами. Здесь были селения. Об этом говорят многочисленные памятники эпиграфики.



Это ворота в Заказанье. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Ворота в Заказанье

Предполагается, что тур будет начинаться с Иске-Казанского музея-заповедника, который директор Атнинского музея Ленар Зайнуллин назвал «воротами в Заказанье». А сам театрализованный фрагмент, как это примерно будет выглядеть, журналистам показали в Атнинском театре.

— На сцене сейчас мы покажем лишь одну часть — это XVII век. Взята Казань. Устанавливается новая власть, новая администрация, формируется татарская слобода. Идет отселение от Казани татарских сел, которые были более непокорные, скажем так, — говорит Шакиров. — В этот период люди, у которых есть возможность, чтобы переселиться куда-то: деньги, припасы, связи и так далее, люди идейные, которые хотят быть подальше от центра, чтобы жить спокойно и не нарушать свой уклад и традиции, люди образованные, естественно — все они постепенно переселяются в те места, которые ранее были, допустим, летними резиденциями казанских ханов.

Азарт для своих

Театральное действо шло на татарском языке. Но авторы тура сразу заверили, что с момента его запуска все будет по-русски, чтобы, как объяснила министр, «вовлеченность была максимальной». При этом, оценивая турпоток и географию экскурсантов, в основном ориентируются на жителей Татарстана.

Атнинский театр на сцене. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

— Мы сегодня больше ориентируемся не на внешний туристический поток, хотя это тоже важно, интересно, запрос этот есть. Но мы очень хотим, чтобы люди, которые проживают на территории республики, имели возможность… Хотим пробудить азарт исследователя родной земли, — пояснила Аюпова.

В немалой степени этому должно способствовать посещение Арска и окрестных деревень.

— И с точки зрения обороны, и с точки зрения административного центра с самых древних времен Арское княжество, арские князья, территория которых распространялась вплоть до Кировской области нынешней, держали в своих руках все эти земли. Акцентировать внимание на истории Арска мы решили именно с этой стороны. Естественно, Заказанье, с тех самых времен, когда здесь начали корчевать лес, освобождать сельскохозяйственные земли и выращивать зерно. Но кроме того, очень важный пласт истории — это ремесла: вышивка, кожаная мозаика, ювелирное дело, — продолжил Шакиров.

Мечта нумизмата

С последним можно вплотную познакомиться в совершенно новом музее-мастерской народных ремесел и прикладного искусства в Ямашурме. Он откроет свои двери в начале мая текущего года. Собрала в одном месте и уникальные аутентичные вещи, и реставрированные, и современные имитации национальных украшений, одежды, обуви и предметов быта известный в Татарстане предприниматель Суфия Хайбрахманова. В 2022 году ее заявка выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив.

По словам, министра культуры Татарстана, 20 процентов коллекции — это аутентичные экспонаты. Не просто украшения, найденные «в сундуках», а целая история денег на зависть нумизматам и одновременно национальная особенность — предусмотрительность.

— Я их долго собирала, — призналась Хайбрахманова. С этим музеем Ирада Аюпова связывает планы по расширению программы тура по Заказанью.

— Тот контент, который мы обязательно добавим в последующем — это тема символов, которые используются в нашем орнаменте… Тема Умай (женское начало в тенгрианстве, — прим. ред.) — сквозная для тюркского мира. Обязательным символом Умай была имитация своего рода колыбели, сверху присутствовал вертикальный надстрой, который трактуют по-разному. Но этот символ есть практически у всех тюркских народов, если вы посмотрите и бурятскую культуру, якутскую… Булгарские уточки — один из наших самых известных символов. Они тоже по своей природе повторяют образ богини Умай. Именно язык символов является общенациональным и не требует перевода, но его нужно научиться читать, — заявила министр.

Мечеть как центр образования и поселкообразующее предприятие

На первый взгляд, непостижимым кажется для современного обывателя часть экскурсии, в которую объединили купцов, религию, образование и поэзию. Но по мере погружения все становится на свои места. К примеру, в селе Кшкар Арского района.

«Это было мощнейшее и самое сильное образовательное учреждение на территории Российской империи». Галия Шакирова / realnoevremya.ru

— Древнее село Кшкар известно со времен Казанского ханства. Здание мечети свойственно заказанской стороне. Эту мечеть спонсировали очень влиятельные купцы Усмановы. Кроме мечети было еще медресе. Сюда съезжалось огромное количество шакирдов. С территории современного Казахстана, в том числе. Это было мощнейшее и самое сильное образовательное учреждение на территории Российской империи, — рассказал Шакиров, добавив, что «все село практически работало» на удовлетворение нужд обучающихся.

По его словам, когда у Усмановых начались проблемы в делах, село постепенно пришло в упадок. Здание медресе не сохранилось. А вот библиотека есть до сих пор. Книги — в основном светская литература на татарском. Рядом стоят удивительные и даже редкие издания. Например, «Фантастика», изданная в 1970 году с ранними рассказами Кира Булычева и Коран, которому 116 лет. Потрепанный переплет намекает на то, что это книга с непростой судьбой. Издана она в Казани.

Библиотека в мечети — просто фантастика. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

— Театрализованная часть здесь будет реализована за счет образов отца Габдуллы Тукая Мухамедгарифа, который учился здесь. Вместе с ним учился Мутыгулла Тухватуллин. Это тот человек, просветитель и богослов, который воспитывал Тукая еще в Уральске, если не ошибаюсь, с девятилетнего возраста. Тукай как поэт состоялся именно там под руководством Мутыгулы Тухватуллина. Эти два образа будут задействованы в этой локации, — сообщил Шакиров.

Просьба к императрице

Береске также известна со времен Казанского ханства. Купец Ибрагим Бурнаев, присутствуя на аудиенции у Екатерины II, специально попросил разрешения на постройку здесь каменной мечети, первой на территории современного Татарстана, на год раньше, чем знаменитая мечеть Марджани.

Мечеть в Нижем Береске, первая каменная, которая была построена после взятия Казани. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

Безусловно, в этом туре не обойдется и без Кырлая, где Габдулла Тукай, по его собственным воспоминаниям, провел самые счастливые годы. У входа в его музей гостей встретит архитектор Баки Урманче, а в дом пригласит Сагди абзый. Гостей здесь ждет то же угощение, которым встретили Тукая в этой семье — черный хлеб и катык. Маленький Габдулла оценил это по достоинству.

Впрочем, сценарий может еще поменяться. Пока тур дорабатывается, в него вносятся коррективы, хотя первая поездка запланирована на 26 апреля. Все места уже выкуплены.

— В идеальной концепции это, безусловно, должен быть квест — поиск ответов на какие-то вопросы. Мы наверняка к этому придем. Но даже в условиях просто театрализации, мне кажется, может быть интересно большому количеству людей. Апрель, майские праздники он будет еще входящей историей. Пока это просто эксперимент, — призналась Аюпова.

По ее словам, оптимальный вариант поездок — два три-раза в неделю.

— Больше мы это не сделаем. Да и слишком часто его тоже не имеет смысла делать — должен быть элемент недоступности, — объяснила министр.

Нерентабельная культура

Стоимость билета — 1 350 рублей с человека, без питания. Как заверяют авторы проекта, это минимальная цена, которая едва оправдает себестоимость — услуги гида, водителя и ГСМ. А 530 рублей, по словам Зайнуллина, это входные билеты в музеи.

— Пока это нерентабельная история. У нас стоимость экскурсоводов такая, что я подумала: надо… пойти работать экскурсоводом, — сказала Аюпова. — Нам нужно и людей готовить… Мое твердое убеждение, что в культуре монетизацию невозможно строить исключительно путем выхода на рентабельность стоимости оказания услуги. Только сопутствующие услуги и сервисы смогут дать монетизацию. Кто-то будет просто гулять, а кто-то захочет пройти полуторачасовой мастер-класс.

