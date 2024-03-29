Попутно в смартфон: углекислый газ из Татарстана «закачают» в аккумуляторы

«Мы думали, стоит ли закачивать CO2 под землю? А оказывается, очень нужный газ для литий-ионных аккумуляторов для бытовой электроники», — удивлялся Рустам Минниханов нетрадиционному способу утилизации попутного газа нефтяников. На заседании совета директоров ТНХИ-Х московский институт нефтехимического нефтехимического синтеза им Топчиева предложил «Татнефти» и СИБУРу переориентировать СО2 под нужды для выпуск литий-ионных аккумуляторов, а не закачивать его под землю в угоду международным экологическим требованиям. Основатель группы компаний i3D Михаил Родин получил «добро» на строительство в Лаишево завода 3D-печати стоимостью 1,5 рублей.

Нефтяников позвали встать на батарею

Нефтегазохимические компании «Татнефть» и «Нижнекамскнефтехим» смогут получить дополнительный доход, если переориентируются на продажу выбросов углекислого газа под выпуск электролита литий-йонные батареи вместо их закачки в подземные хранилища. С такой революционной идеей сегодня на заседании совета директоров ТНХИ-Х выступил заведующий лабораторией Института нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Николай Кузнецов. Можно сказать, что он приехал в Казань агитировать нефтяников и нефтехимиков не разбрасываться ценным ресурсом, а извлечь из него выгоду для себя. На пути к углеродной нейтральности они искали всевозможные способы утилизации углекислого газа, образующегося при добыче нефти.

«Тема использования СО2 дискуссионная, спорная. С одной стороны считается, выбросы углекислого газа влияют на изменение климата. Но для химиков это неважно, так он является ценным химическим реагентом», — обозначил свою позицию Николай Кузнецов.

«С одной стороны считается, выбросы углекислого газа влияют на изменение климата. Но для химиков это неважно, так он является ценным химическим реагентом». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Как рациональный химик, он предложил сосредоточиться на альтернативном способе его применения — для литий-ионных батарей для потребительской электроники. «Углекислый газ используется для выпуска литий-ионных батарей, на которых работают смартфоны, ноутбуки и мобильные устройства. И даже медицинские аппараты УЗИ, ЭВЛ. Кроме того, литий-ионные батареи ставятся на летающие дроны и электромобили», — перечислил он неограниченные области применения. По его данным, этот рынок в мире интенсивно развивается, а в России растет взрывными темпами на 40% в год. Не остается сомнений, что производство литий-ионных батарей опередит остальные сферы.

Но если электроды для литий-ионных аккумуляторов могут выпускать многие, так как технология отработана, то сам электролит в России не производится. «Сейчас электроды могут изготавливать 5 компаний, а электролиты — никто. Может быть, скоро ГК «Росатом» будет производить», — прогнозирует он.

«У нас 11 млн тонн газа образуется в год. Много аккумуляторов можно сделать!»

«Татнефть» и «НКНХ» могли бы направить выбросы на синтез электролитов, из чего и состоят батареи для потребительской электроники. «Мощности «Нижнекамскнефтехима» идеально подходят для получения электролитов для литий-ионных батарей», — подчеркнул он. Объемы выбросов в Татарстане таковы, что можно закрыть потребности России и даже выйти на внешние рынки, завершил он свое выступление.

Раис Татарстана отреагировал немедленно. «Говорят, что есть проблемы с СО2. Мы думали, стоит ли закачивать его под землю, а оказывается очень нужный газ для литий-ионных аккумуляторов для бытовой электроники», — удивлялся Рустам Минниханов нетрадиционному способу утилизации.

«Говорят, что есть проблемы с СО2. Мы думали, стоит ли закачивать его под землю, а оказывается очень нужный (для литий-ионных аккумуляторов для бытовой электроники». предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Первым, кого решили спросить о ноу-хау, оказался глава «Татнефти». Наиль Маганов сначала доложил, что сделали ставку на отправление газа под землю. «Пилотную закачку произвели, ждем результаты. Как дальше будет — посмотрим. А вообще, у нас 11 млн тонн в год газа образуется. Много аккумуляторов можно сделать!»,- вдохновился он.

СИБУР также ищет способы безопасной утилизации газа. «Есть два проекта по улавливанию углекислого газа. Но готовы к рассмотрению набора идей по использованию со2», — ответила управляющий директор «СИБУР» Дарья Борисова.

«Вот иногда говорят, что не нужно, а потом оказывается самой нужной (вещью)», — по-хозяйски рассуждал Рустам Минниханов. И поручил создать рабочую группу по организации синтеза углекислого газа.

Субсидия Минпромторга в 280 млн для завода в Лаишево

Основатель группы компаний i3D Михаил Родин приехал в Казань за одобрением заявки на строительство завода 3D-печати стоимостью 1,5 рублей. Аддитивные технологии, как и литий-йонные аккумуляторов, находятся на гребне научно-технологического развития. По словам Михаила Родина, глобальный рынок аддтивных технологий растет с темпом в 20% в год, а российский за последние 10 лет вырос в 10 раз. «Рынок АТ в России запаздывает, но в ближайшие 5 лет его ожидает бурный рост», — прогнозирует он. По его оценке, его емкость составляет $240 млн, и прежде всего, он будет расти за счет госсектора.

Основатель группы компаний i3D Михаил Родин приехал в Казань за одобрением заявки на строительство завода 3D-печати стоимостью 1,5 рублей. Луиза Игнатьева / realnoevremya.ru

Возглавляемая им группа компаний «ЗД-Интеграция» получила субсидию Минпромторга РФ для разработки проекта строительства завода выпуску 3D-принтеров. Его предполагается разместить на территории ОЭЗ «Иннополис» в Лаишево и запустить первую очередь в 2025 году. Федеральная субсидия выделена в сумме в 280 млн рублей под обязательства системного интегратора вложить еще в 140 млн рублей, уточнил «Реальному времени» Михаил Родин. В результате в разработку проекта будет направлено 320 млн рублей.

Завод 3D-печати будет построен на территории Лаишево. Инвестиции в строительство завода составят 1,5 млрд рублей, а его инвестором выступит частные лица, добавил он.

Первые станки 3D-печати выйдут в середине 2025 года

Первые два цеха стоимостью 0,5 млрд рублей планируется запустить в середине 2025 года. Здесь будет производиться около 50-ти принтеров в год. На втором этапе будет вложено 1 млрд к 2027 году. Общая мощность завода вырастет до 290 3D-принтеров. 80% из них будет ориентирована на выпуск деталей из металла. Они необходимы для авиастроения и судостроения, где используются конструкции с большой зоной построения, рассказал Михаил Родин. Кстати, сам Михаил Родин родом из Казани и тесно связан с промышленным комплексом республики.

Минниханов предупредил, что перед началом строительства нужно проработать концепцию с учетом потребностей предприятий.

3D-принтеры необходимы для авиастроения и судостроения, где используются конструкции с большой зоной построения. Луиза Игнатьева / realnoevremya.ru

«Надо сразу понимать, под кого и что мы делаем. Нужно максимально начать с наших предприятий — тех, для кого мы будем делать, — и потом продолжить российскими заказчиками. Тема перспективная, и я думаю, что надо объединить усилия, и если всё пойдет и по цене, и по компонентам, то запустить проект до 2032 года будет реально», — заключил Минниханов.

Почему выбран Татарстан? Привлек льготный налоговый режим ОЭЗ «Иннополис»? «Нет, потому что у вас хорошо относятся к предпринимателям-производственникам, а нас будет настоящее серийное производство 3D-станков для строительства самолетов, судов и космических кораблей», — заверил журналистов Михаил Родин.