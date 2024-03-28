Делегаты «Татнефти» — в Сочи и на Северном полюсе!

Десять молодых сотрудников «Татнефти» побывали на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, а одна из них получила право участвовать в экспедиции на Северный полюс

Фото: предоставлено ПАО "Татнефть"

В Сочи прошел Всемирный фестиваль молодежи, в котором участвовали 20 тысяч молодых лидеров в разных сферах общественной жизни, включая 10 тысяч иностранных делегатов. В числе делегатов были и 10 молодых сотрудников ПАО «Татнефть». Делегаты получили комплексное представление о векторах глобального развития и новых технологических возможностях, поучаствовали в дискуссиях об экологии. А инженер Центра моделирования Института «ТатНИПИнефть» Анастасия Захарова еще и получила сертификат на участие в научно-просветительской экспедиции на атомном ледоколе на Северный полюс — поездка состоится в августе 2024 года. Подробностями поездки молодых нефтяников на фестиваль делится газета «Нефтяные вести».

Молодежь «Татнефти» — в центре событий

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи, на федеральной территории «Сириус», собрались 20 тысяч человек более чем из 180 стран мира. Все они — лидеры в разных сферах: образование, наука, культура, волонтерство, спорт, медиа и другие. На площадках фестиваля было развернуто множество познавательных и практических активностей: лекции, семинары, дискуссии о том, как вместе сделать будущее планеты одинаково счастливым, комфортным и здоровым для всех.

Свою делегацию отправило на фестиваль и ПАО «Татнефть». От него приехали 10 сотрудников АО «ТАНЕКО», ООО «Тольяттикаучук», «Татнефть — цифровое развитие», ЦОБ и других подразделений нефтяной компании.

— Слушая доклады, мы убедились, что «Татнефть» движется в ногу со временем, — делится впечатлениями руководитель делегации, глава группы по развитию профессиональной ориентации и адаптации Центра развития корпоративной культуры и молодежной политики Корпоративного университета компании Вадим Сабаев. — В очередной раз мы утвердились в убеждении, что наша компания во многих сферах опережает время.

Сотрудница «Татнефти» — в числе 15 «полярников» из восьми стран

Во время фестиваля прошел отбор участников научно-просветительской экспедиции на Северный полюс, которая пройдет в августе 2024 года. Конкурс на 15 путевок был огромный. И тем отраднее, что одну из них получила наша землячка, инженер Центра моделирования Института «ТатНИПИнефть» Анастасия Захарова! Сертификат на участие она получила в результате сложного трехэтапного отбора. 2 тысячи молодых людей из разных уголков мира подали заявки. Кандидаты предлагали креативные решения для программы экспедиции, участвовали в интеллектуальных играх, презентовали свои навыки и личные качества. А в финале представили на суд жюри свои уникальные компетенции, которые обязательно пригодятся в Арктике.

Анастасия Захарова вошла в число 15 победителей из восьми стран мира. Она окончила геофак Казанского университета, в «Татнефти» работает с 2016 года — создает 3D-модели потоков нефти и газа. Такие цифровые модели применяются в разработке новых месторождений, с их помощью определяют потенциал действующих скважин.

— Во время самопрезентации я рассказала, что занимаюсь геологическим моделированием, строю 3D-модели, имею опыт преподавания. Во время экспедиции предложила рассказать школьникам, как с помощью сейсморазведочного оборудования, размещенного на ледоколе, можно создать цифровую 3D-модель дна Северного Ледовитого океана, а также смоделировать то, что находится под ним. А там скрыто 37% запасов российской нефти. И хотя добывать их пока не так выгодно, как на суше, за этим — будущее, — делится она своими идеями с «Нефтяными вестями».





Экспедиция продлится 12 дней. Группа стартует из Мурманска на ледоколе «50 лет Победы», дойдет до 90-го градуса северной широты, высадится там, выполнит цели экспедиции, после чего вернется обратно.

— Я знала о подобных экспедициях, но даже мечтать не могла, что когда-то сама побываю на Северном полюсе. Это уникальная возможность для меня как для геолога, — рассказывает Анастасия. — Поездка однозначно откроет передо мной новые возможности для профессионального развития и подарит множество идей для дальнейшей работы!

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