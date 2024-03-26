В Казани соберут библиотекарей, музейщиков, детский фольклор и вернут «Алтын Минбар»

Министерство культуры озвучило цифры по крупным образовательным мероприятиям на 2024-й

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой министерства культуры РТ

Туристические маршруты по древним булгарским городам и Заказанью, собрание музейщиков и конгресс библиотекарей, перенос акции «Мин татарча сөйләшәм» и возвращение «Золотого минбара». Об этом журналистам рассказали в Кабинете министров, информируя их о реализации национального проекта «Культура» и проведении федеральных культурных событий в республике.



Сегодня — Джукетау, завтра — Кырлай



Как напомнила министр культуры РТ Ирада Аюпова, в республике реализуются в рамках проекта «Культура» три проекта: «Творческие люди», «Культурная среда» и «Цифровая культура». К примеру, благодаря ему обновлен Буинский театр, где завтра пройдет церемония вручения премии «Тантана», были проведены Шаляпинский и Нуриевский фестивали, а также театральный «Науруз», началась работа над реставрацией валяльной фабрики Родигиных в Кукморе.

Что касается планов на этот год, то среди них, в частности, оснащение музея в Тетюшах, «Казан арты» в Арске и Елабужского музея, а также ремонт Казанского ТЮЗа и Зеленодольского музыкального театра. Повышение квалификации пройдут 1 218 человек. Аюпова отметила, что благодаря стараниям министерства в список организаций, которые занимаются обучением, удалось включить и Казанский институт культуры.

Кроме того, уже в апреле будут представлены два туристических маршрута. О первом, опробованном в рамках проекта «Ачык университет», мы писали: это поездка по древним городам Волжской Булгарии: Джукетау (плюс Чистополь), Биляр и Болгар.

Второй маршрут — «Казан арты», «Заказанье».

— На его примере мы показываем, как работаем вместе, — сказала Аюпова, указав, что его создают Атнинский театр, музеи в Новом Кырлае и Иске-Казан, а также муниципальные музеи.

Уже в апреле будут представлены два туристических маршрута, в один из которых входит Биляр. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Музеи и библиотеки

Перечисляя традиционные события года, министр культуры уже который раз назвала кинофестиваль мусульманского кино старым именем, «Алтын минбар», как в первые годы существования. После Аюпова в беседе подтвердила, что это название хочется вернуть.

Генеральный директор Национального музея РТ Алиса Вяткина рассказала о проекте «Музейные маршруты России», который 24—27 апреля пройдет в Казани.

— Музейщики нашей необъятной страны собираются вместе, — объяснила она суть мероприятия. Ожидается 300 гостей. «Маршруты» начнутся с рабочей сессии в Качаловском театре, будут и проектно-аналитические сессии, и пленарное заседание. А также секция по фондовой работе.

Любой желающий сможет посетить 25 апреля лекцию «От первого лица» Дмитрия Бака. Директор Музея истории российской литературы имени Даля выбрал темой творчество Тукая и Пушкина.

19—24 мая в Казани пройдет Всероссийский библиотечный конгресс. Максим Платонов / realnoevremya.ru

26 апреля в училище имени Фешина будет презентован проект «Казань без окраин», который Нацмузей делает совместно с музеем Москвы. Он посвящен исследованию локальной идентичности городских районов.

19—24 мая в Казани пройдет Всероссийский библиотечный конгресс. Как рассказала директор Национальной библиотеки РТ Мадина Тимерзянова, на нем ожидается около полутора тысяч делегатов. Причем республике предоставлена квота в 200 человек, столько библиотекарей Татарстан может аккредитовать бесплатно. К слову, самое популярное направление в обучении — «Школа библиотечного блогера».

Ключевая тема форума — «Библиотека в многополярном мире», указала Тимерзянова.

— Когда к нам приезжают иностранные гости, я открываю бумажный каталог и предлагаю понюхать. Спрашиваю: «У вас они так же пахнут?» — «Да». Видите, нас всех объединяют библиотеки!

26 апреля в Казани традиционно пройдет акция «Мин татарча сөйләшәм» («Я говорю по-татарски»). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Фольклор и языковой активизм

19—23 июня в Казани ждут около 1 000 с лишним гостей Всероссийской детской фольклориады (и это не считая местные коллективы).

Как сказала директор ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова, участие подтвердили уже 83 региона, при этом их еще ждет отбор: предпочтение будет отдаваться коллективам, которые изучают традиции своего края. Подробностей пока нет, но известно, что завершится форум в дни Сабантуя, на котором ожидается «Хоровод дружбы».

26 апреля в Казани традиционно проходит акция «Мин татарча сөйләшәм» («Я говорю по-татарски»). После многих лет проведения на Баумана последние два года, с учетом правил проведения массовых мероприятий, ее переносили к театру Камала. Ирада Аюпова сообщила, что в этом году акцию хотят провести возле цирка, благо в этот день там дважды будет показано представление «Печән базары» («Сенной базар») о жизни Тукая.