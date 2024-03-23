Отмены массовых событий и мемориал на Баумана

Как Казань скорбит с Россией

Фото: Реальное время/Максим Платонов

Трагедия в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта изменила сегодня жизнь страны. В Татарстане отменены массовые мероприятия, в значительной части вузов обучение проходит дистанционно, а часы на Баумана превратились в стихийный мемориал.

Переносы и просвещение

Работы на территории «Крокуса» продолжаются, число жертв растет. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией, направив телеграммы в адрес мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева: «В Татарстане глубоко опечалены известием о гибели множества невинных людей в результате террористического нападения, совершенного в «Крокус Сити Холле». Мы все глубоко скорбим о жертвах этого чудовищного и бесчеловечного преступления.

От имени жителей республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Просим передать им слова поддержки и сочувствия в связи с невосполнимой утратой. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в трагедии».

Решением раиса Республики 23 марта в Татарстане были отменены все массовые мероприятия. В частности, театры переносят запланированные постановки на поздний срок, некоторые из них убрали и события 24 марта.

В Национальной библиотеке сегодня должен был начаться фестиваль «Питер», его торжественные мероприятия проводиться не будут, но можно посетить просветительскую часть, к примеру встречи с Екатериной Рождественской, дочерью поэта Роберта Рождественского и автора автобиографического романа «Призраки дома на Горького». Здесь введены дополнительные меры безопасности. То же самое происходит в торговых центрах: здесь начали проверять сумки и проводить людей через металлоискатели.

В УНИКСе сегодня должна была начаться серия концертов Гузель Уразовой. Популярная певица перенесла шоу на 26 марта.

«Ак Барс Арена». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Казанцы приходят на Баумана

Вечером на казанской телебашне, как и в других городах, включат особую подсветку — цвета российского флага и изображение свечи. Как и в других городах, мемориалы жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» появляются по всему Татарстану. В частности, в Набережных Челнах он организован у здания мэрии на площади Азатлык, в Менделеевске — у памятника «Неизвестному солдату» перед кинотеатром «Юность». В Зеленодольске — у стелы в поселке Мирном.

В Казани мемориал возник на центральной улице Баумана возле часов. Жители несут цветы, игрушки, ставят свечи. К обеду около него побывали, к примеру, представители организации «Молодая гвардия Единой России» и Дома дружбы народов, включая директора Тимура Кадырова.

В беседе с журналистами председатель совета Казанского русского национально-культурного объединения Ирина Александровская отметила, что теракт совершен в священный месяц Рамадан и Великий пост. Сегодня перед театром Камала должен был пройти масштабный праздник Навруз, посвященный приходу весны.

Что касается студентов, то в самом крупном вузе, КФУ, сегодня решили не отменять занятия, они проводятся в обычном режиме. Остальные крупные учебные заведения перешли сегодня на дистанционное обучение по рекомендации Минобразования РФ.

За день до трагедии, 21 марта, в «Крокус Сити Холле» выступали казанцы — Олег Ивенко представил здесь балет-триллер «Личности Миллигана», представленный впервые на сцене Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля осенью прошлого года.

Всем, кто чувствует тревожность в связи со вчерашними трагическими событиями, мэрия Казани рекомендует обратиться в службу экстренной помощи психологического центра «Доверие»: телефон доверия для взрослых 277-00-00, детский телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122 и 571-3-571.

Разбор завалов в концертном зале продолжается. 24 марта президент России Владимир Путин объявил днем общенационального траура.

