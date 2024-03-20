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Обсуждение романа «Детский бог» с Ольгой Хейфиц

15:00, 20.03.2024 3 Сюжет: Книжная полка «Реального времени»
Обсуждение романа «Детский бог» с Ольгой Хейфиц
Фото: Реальное время/архив

Роман «Детский бог» — это история о разрушении детских иллюзий. Кто-то расстается с ними в молодом возрасте, а многие тянут во взрослую жизнь. Живут с этим иллюзиями и даже принимают судьбоносные решения, опираясь на них. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова обсудит с Ольгой Хейфиц ее новую книгу «Детский бог». Они поговорят о том, что значит быть нормальной семьей, бывают ли такие семьи и почему про них не пишут книги и не снимают кино.

Смотреть: YouTube, «ВКонтакте», RuTube

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».

Екатерина Петрова
ОбществоКультура
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15:01
    чем раньше произойдёт сепарация с родителями, тем раньше растворятся иллюзии
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    Анонимно 15:28
    книга не про сепарацию с родителями)
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    Анонимно 16:25
    конечно не про сепарацию, никто этого и не утверждал, просто рассуждение
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