Обсуждение романа «Детский бог» с Ольгой Хейфиц
Роман «Детский бог» — это история о разрушении детских иллюзий. Кто-то расстается с ними в молодом возрасте, а многие тянут во взрослую жизнь. Живут с этим иллюзиями и даже принимают судьбоносные решения, опираясь на них. В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова обсудит с Ольгой Хейфиц ее новую книгу «Детский бог». Они поговорят о том, что значит быть нормальной семьей, бывают ли такие семьи и почему про них не пишут книги и не снимают кино.
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Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
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