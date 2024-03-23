День в истории 23 марта: 105 лет Башкортостану, авария Ever Given в Суэцком канале
Ключевые годовщины и дни рождения 23 марта 2024 года
23 марта отмечается Всемирный день метеорологии, а также День работников гидрометеорологической службы России. Год назад Владимир Путин постановил учредить новую государственную награду — медаль «За храбрость», три года назад произошла авария контейнеровоза Ever Given, который блокировал Суэцкий канал, 105 лет назад опубликовано «Соглашение Российского рабоче-крестьянского правительства, что считается днем образования Башкирии. Главные прошедшие события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: первый председатель правления Союза художников ТАССР и первый Герой Советского Союза
- 1879 — российский и советский искусствовед, один из основателей и первый председатель правления Союза художников ТАССР Петр Дульский (скончался 8 марта 1956 года).
- 1908 — советский летчик, генерал-майор авиации Анатолий Ляпидевский (скончался 29 апреля 1983 года). Первый Герой Советского Союза, звание получил за спасение экипажа парохода «Челюскин», который был раздавлен льдами.
- 1910 — японский кинорежиссер, сценарист и продюсер Акира Куросава (скончался 6 сентября 1998 года). Считается одним из самых влиятельных кинорежиссеров за всю историю кино. Среди известных фильмов — «Расёмон», «Семь самураев», «Дерсу Узала» и т. д. Обладатель нескольких «Оскаров».
- 1931 — советский и швейцарский шахматист, многократный чемпион СССР Виктор Корчной (скончался 6 июня 2016 года). Известен тем, что сбежал из Советского Союза, и своими партиями за звание чемпиона мира против Анатолия Карпова.
Кто скончался: основатель Московской консерватории, первая женщина-госсекретарь США
- 1881 — русский пианист, дирижер, педагог, основатель Московской консерватории Николай Рубинштейн (родился 14 июня 1835 года).
- 1907 — российский государственный деятель, ученый-правовед и публицист Константин Победоносцев (родился 2 июня 1827 года).
- 2011 — англо-американская киноактриса Элизабет Тейлор (родилась 27 февраля 1932 года). Обладательница трех премий «Оскар». Признается одной из величайших звезд в истории кино.
- 2021 — председатель комитета по трассам Федерации автомобильного спорта Республики Татарстан, президент малой академии картинга «Титан» Евгений Шафранов.
- 2022 — американский политик и дипломат Мадлен Олбрайт (родилась 15 мая 1937 года). Первая в истории женщина, ставшая государственным секретарем США, она занимала пост в 1997—2001 годах.
Праздники: праздник метеорологов
- Час Земли. Глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF)*, которая проводится в одну из последних суббот марта. В этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.
- Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день. Отмечается с 1961 года по решению ООН. Дата связана с тем, что 23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации.
- День работников гидрометеорологической службы России. Установлен указом президента Российской Федерации №812 от 19 мая 2008 года и приурочен ко Всемирному дню метеорологии.
События в истории: запатентовали лампочку, затопили орбитальную станцию «Мир», переименовали Астану в Нур-Султан
- 1839 — впервые появилось выражение «O.K.». Сегодня это популярное «о'кей».
- 1876 — русский электротехник Павел Яблочков запатентовал лампу с дугой накаливания.
- 1891 — в Англии впервые использовали сетку на футбольных воротах.
- 1919 — в газете ВЦИК «Известия» опубликовано «Соглашение Российского рабоче-крестьянского правительства с Башкирским правительством о советской автономии Башкирии». Именно эта дата считается днем образования Башкирии, а не 20 марта, когда было заключено это соглашение.
- 1956 — провозглашена первая исламская республика. Речь о Пакистане.
- 1957 — в «Литературной газете» был опубликован очерк «Мужество» журналиста «Советской Татарии» Яна Винецкого. Там впервые рассказывается о подвиге Михаила Девятаева и его товарищей — 8 февраля 1945 года 10 советских военнопленных во главе с летчиком-истребителем Девятаевым совершили побег из сверхсекретного немецкого концлагеря при полигоне Пенемюнде.
- 2001 — орбитальную станцию «Мир» свели с орбиты и затопили в Тихом океане. Базовый блок был выведен на орбиту Земли 20 февраля 1986 года. За все время эксплуатации здесь побывало 139 российских и зарубежных исследователей космоса. Были выполнены 23 международные программы экспериментальных исследований, 16,5 тысячи исследований, 78 выходов в космос.
- 2001 — Государственный объединенный музей Республики Татарстан сменил свое название, став Национальным музеем республики.
- 2017 — Министерство юстиции РФ приостановило деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»** в связи с осуществлением ею экстремистской деятельности.
- 2019 — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан. Название продержалось до 2022 года.
- 2020 — Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Исключение составили рейсы из Москвы в столицы других государств, а также чартеры для вывоза россиян.
- 2021 — композитор Эльмир Низамов получил премию президента России для молодых деятелей культуры 2020 года. Премия присуждена за вклад в продолжение традиций отечественной школы композиции.
- 2021 — произошла авария контейнеровоза Ever Given с 18 тысячами контейнеров, в результате он сел на мель и блокировал Суэцкий канал. Это вызвало многодневный коллапс мировых грузоперевозок, который обходился в $400 млн в час. Канал освободили 29 марта, к этому времени там скопилось почти 500 различных судов.
- 2022 — президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Данное решение спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал историческим. По его словам, без этого шага невозможно создать финансово-экономический суверенитет России.
- 2023 — Владимир Путин постановил учредить новую государственную награду — медаль «За храбрость» двух степеней. Ею награждаются россияне «за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности». В перечне российских медалей награда стала третьей — после медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и медали «За отвагу».
Справка
*признан Минюстом России иностранным агентом, Генпрокуратурой РФ WWF объявлен нежелательной организацией
**организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена
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