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Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

16:55, 22.03.2020
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Фото: realnoevremya.ru

Россия с понедельника, 23 марта, приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса.

Исключение составят рейсы из Москвы в столицы других государств, а также чартеры для вывоза россиян, сообщает Росавиация.

Напомним, что с 23 марта Россия вводит новые временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заболевания коронавирусом нового типа. Так, авиасообщение ограничивается с Турцией (допустимы только рейсы в Стамбул), Японией (только в Токио), Вьетнамом (только в Ханой) и Таиландом (Бангкок).

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