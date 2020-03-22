Россия ограничит авиасообщение со всеми странами

Россия с понедельника, 23 марта, приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса.

Исключение составят рейсы из Москвы в столицы других государств, а также чартеры для вывоза россиян, сообщает Росавиация.

Напомним, что с 23 марта Россия вводит новые временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заболевания коронавирусом нового типа. Так, авиасообщение ограничивается с Турцией (допустимы только рейсы в Стамбул), Японией (только в Токио), Вьетнамом (только в Ханой) и Таиландом (Бангкок).

