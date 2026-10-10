Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем

Он преодолел дистанцию за 21,28 секунды

Фото: Динар Фатыхов

Российский пловец Егор Корнев установил мировой рекорд на дистанции 50 м баттерфляем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Корнев преодолел дистанцию за 21,28 секунды. Прежний рекорд поставил швейцарец Ноэ Понти. В 2024 году показал результат 21,32 секунды на чемпионате мира.

Спортсмену 22 года. В прошлом году он стал чемпионом мира в комбинированной эстафете 4100 м и занял второе место в смешанной эстафете 4100 м вольным стилем.

Напомним, в августе на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже российская сборная завоевала золото в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. В составе квартета выступили Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина. Команда показала результат 3 минуты 19,95 секунды, который стал новым рекордом чемпионатов Европы.

Галия Гарифуллина