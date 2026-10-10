В Татарстане выросло число происшествий, связанных с отравлением угарным газом

С января по сентябрь зафиксировано 37 происшествий, пострадало 65 человек, погибло 10 человек

Фото: Максим Платонов

По итогам 9 месяцев этого года в Татарстане выросло число происшествий, связанных с отравлением угарным газом, по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов.

— <...> Несмотря на предпринимаемые меры и снижение за последние годы статистики происшествий, связанных с отравлением угарным газом, по итогам 9 месяцев текущего года фиксируется превышение прошлогодних показателей по количеству событий. К тому же кратно возросли случаи со смертельным исходом, — говорится в сообщении пресс-службы раиса республики.

Александра Шарафиева / realnoevremya.ru

Так, с января по сентябрь зафиксировано 37 происшествий, пострадало 65 человек, погибло 10 человек.

Напомним, летом в Нурлате руководителю газовой службы выписали штраф после отравления семьи угарным газом. К происшествию привела закупорка дымохода: в гофрированную трубу газовой колонки попал голубь.

Галия Гарифуллина