В суд хотят подать заявление о банкротстве структуры «Диалог Авто»

Заявление подает московская коллекторская организация «Гарант», которая добивается взыскания просроченной дебиторской задолженности

Фото: Динар Фатыхов

Один из кредиторов намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве УК «Диалог» — одной из компаний в составе группы «Диалог Авто» — крупной автодилерской сети республики.

Заявление подает московская коллекторская организация «Гарант», которая добивается взыскания просроченной дебиторской задолженности, подтвержденной вступившими в законную силу судебными актами.

ПКО «Гарант» была создана всего год назад Виктором Курнаковым (56%) и Александром Куликовым (44%). Последний также выступает совладельцем московской компании «Космовизаком» с оборотом в 2 млрд рублей — в Сети можно встретить сообщения автовладельцев на навязывание сертификатов фирмы (CosmoVisa) при покупке машины в автосалонах.



«Диалог Авто» — один из крупнейших автодилеров республики. Основанная в Набережных Челнах сеть за 20 лет выросла до 15 автосалонов в восьми городах Татарстана. Предлагает как новые автомобили, так и с пробегом, по итогам прошлого года по всей группе реализовала 18 тысяч машин. В штате трудится свыше 1200 человек. Кроме торговли компания занимается обслуживанием и авторемонтом. Предприятием владеют три предпринимателя из автограда: Андрей Минибаев (33,34%), Николай Сорокин (33,33%) и Владимир Апраксин (33,33%). Минувший год УК «Диалог» завершила с чистой прибылью в 28,8 млн при выручке в 9,4 млрд рублей.

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