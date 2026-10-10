Татарстанцев оштрафовали за недопуск к газовому оборудованию на 2,4 млн рублей

В то же время 10 тыс. абонентов не предоставили доступ к газовому оборудованию

Фото: Максим Платонов

За девять месяцев татарстанцев оштрафовали за недопуск к газовому оборудованию на 2,4 млн рублей. Об этом сообщили в ходе республиканского совещания в Доме Правительства РТ.

10 тыс. абонентов не предоставили доступ к газовому оборудованию.

— Совместно с Государственной жилищной инспекцией РТ проводится работа по принуждению злостных нарушителей к допуску специалистов. За текущий год в ГЖИ направлено 793 материала по недопуску. К административной ответственности привлечены 389 абонентов-нарушителей. Сумма штрафов составила 2,4 млн рублей, — сообщили в пресс-службе раиса.

Напомним, за январь — сентябрь 2026-го в Татарстане выросло число происшествий, связанных с отравлением угарным газом, по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Было зафиксировано 37 происшествий, пострадало 65 человек, погибло 10 человек.



Галия Гарифуллина