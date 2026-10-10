Премьер-министр Финляндии призвал остановить оформление туристических виз в Европу для россиян

По его словам, такое решение нужно в связи с соображениями безопасности

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предложил приостановить оформление туристических виз для россиян. Об этом он заявил в программе телерадиокомпании Yle «Ykkösaamu».

— На заседании Евросовета на следующей неделе я предложу конкретную меру — прекратить выдачу россиянам туристических виз для поездок в Европу, — приводит слова Орпо РИА «Новости».

По его словам, такое решение нужно в связи с соображениями безопасности.

Напомним, количество выданных россиянам шенгенских виз может сократиться в 2027 году из-за возможного пересмотра визовой политики ЕС. Об этом заявил эксперт РСТ Михаил Абасов. Полной остановки выдачи виз не ожидается, но объем может уменьшиться, считает он.

Галия Гарифуллина