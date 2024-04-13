Байка из жизни Радифа Зарипова: «Вернулись из Азнакаево без штанов»

Популярный певец татарской эстрады — о забавных случаях, которые с ним происходили

Фото: предоставлено Радифом Зариповым

«Реальное время» начинает цикл материалов, в которых артисты татарской эстрады рассказывают байки из своей жизни. Сегодня о курьезе, произошедшем на гастролях в Азнакаево, рассказал заслуженный артист Башкирии Радиф Зарипов.

Татарский певец из Башкирии

Жизнь Радифа Зарипова тесно связана с соседним Башкортостаном. Он родился в башкирском селе Малояз, а образование получил в Уфе: был студентом кафедры вокального искусства в училище искусств, затем — театрального отделения института искусств. Известность пришла к молодому певцу после участия в телевизионном конкурсе вокалистов «Хрустальный соловей».

С тех пор певец продолжает радовать поклонников новыми треками. Например, в прошлом месяце состоялась премьера песни «Элдэ син бар».

В Татарстане Зарипов объездил немало населенных пунктов, в поездках не обходится без курьезов. Об одном из таких случаев Зарипов рассказал «Реальному времени».

«Ищем там, сям — нигде не можем найти»

— Интересный случай произошел с нами в Азнакаевском районе. В один день у нас там было два мероприятия: сначала концерт, потом выступление на юбилее. Концерт провели, публика в Азнакаево приняла тепло. Мы приехали в этот район в первый раз, — рассказал Зарипов.

По его словам, после концерта пришло время отправиться на банкет. Гримерку дали одну для всего коллектива. Певец успешно провел выступление, вернулся переодеться — и обнаружил, что у него пропали джинсы.

«Ищем там, сям — нигде не можем найти», — вспоминает певец. К поискам присоединился хозяин кафе, где проходило мероприятие. Опросили всех ребят, которые пользовались гримеркой. Ответ один: брюк не видели, надели свою одежду.

— Там ходил один фотограф. У него спрашиваем: «Ты случайно не надел чужие брюки?» Тот ответил: «Сейчас посмотрю, мне знакомый принес штаны». Ну, думаю, мои брюки надел. Посмотрели бирку — точно, мои джинсы, — смеется Зарипов.

Шустрый фотограф успел даже укоротить под себя ремень. Чтобы не отдавать испорченную вещь, обещал возместить ее стоимость деньгами.

— Ладно еще я себе сменную одежду взял, в ней и вернулся. Такой вот случай был. Из Азнакаево вернулись без штанов, — заключил певец.

