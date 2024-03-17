«Я хочу стать интернет-тотемом»

Книга этой недели — «Код Дурова» Николая В. Кононова

Фото: Реальное время

Имя Павла Дурова знакомо многим пользователям интернета. До 2014 года он был сооснователем и генеральным директором самой крупной в России социальной сети «ВКонтакте». С 2014 года — основатель и единоличный владелец мессенджера Telegram. В 2022 году Дуров занял третье место в списке Forbes среди российских миллиардеров. Он был единственным бизнесменом в первой десятке, который не относился к промышленному сектору. Издание оценило состояние Дурова в 15,1 млрд долларов. При этом его часто называют эксцентриком и чудаком за манеру ведения бизнеса. Павел Дуров не любит общаться с журналистами, поэтому интервью с ним — большая редкость. Недавно, впервые с 2017 года, бизнесмен дал интервью изданию Financial Times. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, о чем Дуров говорил с британским медиа, а также напоминает о его первой и единственной биографии «Код Дурова», написанной Николаем В. Кононовым.

Поскольку Financial Times — это деловое издание, то говорили в основном о бизнесе и деньгах. Скорее всего, это интервью — очередной рекламный ход со стороны Павла Дурова. Поскольку он ничего не делал просто так. Бизнесмен говорил о Telegram и его успехах. И можно предположить, что эта информация связана с предыдущим заявлением о монетизации для авторов каналов. В интервью Financial Times Дуров сказал, что зарабатывает от рекламы в Telegram «сотни миллионов долларов». Сюда же входят доходы от премиум-подписки. Сейчас, по словам бизнесмена, Telegram насчитывает 900 млн пользователей, в 2021-м их было 500 млн. Павел Дуров также рассказал, что рассматривает возможность выхода на IPO.

Еще в интервью обсуждался вариант возможной продажи Telegram. Дуров сказал, что ему поступали предложения от различных инвесторов, включая «глобальные технологические фонды». Они оценили мессенджер более чем на 30 млрд долларов. Но бизнесмен отклонил предложение, предполагая, что на IPO компания сможет заработать больше.

«Основная причина, по которой мы запустили процесс монетизации [Telegram], — это желание оставаться независимыми. Вообще, мы видим ценность в [IPO] как средстве демократизации доступа к ценностям Telegram», — сказал Павел Дуров в интервью Financial Times.

Команда Telegram, мягко говоря, небольшая. В ней около 50 штатных сотрудников. Началось все как свободное криптовалютное сообщество. Но за последние несколько лет платформа превратилась в инструмент коммуникации для представителей государств, официальных лиц и политиков по всему миру, а также «спасательным кругом» для граждан в конфликтных зонах.

Но помимо поклонников, у Telegram есть и критики. Исследователи медиа постоянно акцентируют внимание на том, что у мессенджера большие проблемы с модерацией контента. Он остается главной коммуникативной площадкой для преступной деятельности, а также экстремистского контента и дезинформации. Еще существует версия, что Павел Дуров сотрудничает с российскими властями и его можно назвать агентом Кремля. Журналист Financial Times спросил и об этом. Связи с Кремлем Дуров опроверг, а модерацию обещал улучшить уже в этом году, поскольку впереди несколько глобальных избирательных кампаний. По словам предпринимателя, модерация будет работать на основе искусственного интеллекта.

«Я не думаю, что мы должны контролировать людей в том, как они самовыражаются, пока они не пересекут красные линии. Я верю в конкуренцию идей. Я считаю, что любую идею следует оспаривать… В противном случае мы можем быстро скатиться к авторитаризму», — сказал Павел Дуров.

Сейчас Дуров попадает в различные списки самых успешных, самых богатых и т. д. А когда-то он был маленьким мальчиком, который вернулся из Италии в Санкт-Петербург, и у него возникли большие сложности с поиском друзей. С этого и начинает свою книгу «Код Дурова» Николай В. Кононов. Она была опубликована в 2012 году, еще до эмиграции Павла Дурова.

Рецензию на другую книгу Николая В. Кононова — «Ночь, когда мы исчезли» — читайте здесь.

Когда только появилась задумка написать биографию сооснователя и генерального директора соцсети «ВКонтакте», Дуров отказался от интервью. Кононов пообщался со многими из окружения бизнесмена: одноклассниками, одногруппниками, коллегами, друзьями. И получилось то, что сложно назвать биографией в традиционном смысле. Это не сухое перечисление фактов из серии «родился, учился, женился», перебиваемое цитатами других людей и вставками из интервью Дурова. Скорее это художественная биография, полностью построенная на фактах, с элементами эссе. Здесь даже можно найти лирические отступления о видах Петербурга как фона, на котором происходили описанные действия.

Кстати, Дуров на интервью в итоге согласился. Он рассказал о детстве, школе, учебе в университете, создании форума Санкт-Петербургского университета, который стал первым шагом к созданию «ВКонтакте». В книге раскрываются убеждения Дурова и моменты, когда они сформировались в его голове. Это дает понимание того, почему «российский Марк Цукерберг» ведет себя так, как ведет: раскидывает деньги в виде самолетиков из Дома Зингера, показывает средний палец правлению Mail.Ru Group при попытке контролировать его, ведет войну с Роскомнадзором и прочие действия, которые совершал, и, возможно, еще совершит, и которые вызывают у одних недоумение, а у других восхищение.

И конечно, в книге подробно описывается уже известный момент, когда одноклассники обсуждали свои будущие профессии. На фоне ребят, которые хотели быть врачами, лингвистами, инженерами, Дуров выдал свою первую эксцентричную фразу: «Я хочу стать интернет-тотемом».

Издательство: МИФ

Количество страниц: 191

Год: 2012

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».