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Поздравления с 8 Марта, Дани Алвес, Рамадан: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

14:00, 16.03.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Поздравления с 8 Марта, Дани Алвес, Рамадан: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стал Международный женский день. Помимо этого жители региона интересовались смертью известного бразильского футболиста Дани Алвеса. Также активно искали информацию о Рамадане. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Открытки с 8 марта — покорили Татарстан

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

Запросы

Количество

С маслинницей

1750

Открытки с 8 марта

1350

8 марта картинки

1250

С 8 марта своими словами

1250

С праздником 8 марта

1100

Дани Алвес

1000

С 8 марта поздравления

850

С 8 марта

850

Поздравления с 8 марта своими словами

800

Рамадан 2024 Казань

650


На этой неделе татарстанцы активно поздравляли своих любимых женщин. Кто как мог, и картинками, и поздравлениями своими словами. Однако, помимо 8 марта, жители республики поздравляли друг друга с маслинницей. Если брать по запросам, то прошлая неделя была праздничной, и все только то и делали, что праздновали.

Смерть футболиста Дани Алвеса также не осталось без внимания. Татарстанцы активно искали информацию о нем.

Дани Алвес — бразильский футболист, который играл на позиции защитника. Выступал за такие именитые клубы как Ювентус и Барселона.

Активность жителей Альметьевска бьет рекорды казанцев

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

Запросы

Казань

Набережные Челны

Альметьевск

Нижнекамск

С маслинницей

33

39

66

38

Открытки с 8 марта

-

-

57

48

8 марта картинки

-

-

49

-

С 8 марта своими словами

-

-

61

48

С праздником 8 марта

59

59

100

69

Дани Алвес

88

73

100

91

С 8 марта поздравления

68

71

100

82

С 8 марта

52

52

66

46

Поздравления с 8 марта своими словами

68

71

100

82

Рамадан 2024 Казань

100

14

19

7

Казанцы и жители Набережных Челнов не особо любят поздравлять картинками и открытками из интернета, вот где водятся настоящие романтики. Однако они все равно искали поздравления своими словами, чтобы удивить свох женщин. А вот жители Альметьевска активно брали на заметку все приемущества всемирной сети и шли во все тяжкие во имя счастья своих любимых дам.

А вот смерть футболиста дани Алвеса затронуло все города Татарстана. Жители республики искали информацию о нем и о причинах смерти.

Татарстанский музыкальный ютуб возвращается

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

Запросы

Количество

Поздравления с 8 марта

550

Похороните меня за плинтусом

400

Можно я с тобой

300

Чадо из ада

110

8 марта

90

Аватар ворлд

80

Тамаев

80

Фортнайт

70

Веля

70

Моргенштерн*

70

Татарстанцы даже на YouTube смотрели поздравления с 8 марта, однако музыка у них в крови, и почти все запросы были связаны с музыкой.

Среди запросов также есть игры, шоу «Чадо из ада», и известный блогер Веля, у которого 6,3 млн подписчиков на YouTube-канале.

Активность среди татарстанцев на этой неделе снизилась, но запросы все равно были.

Нафиса Миннехузина
Справка

*признано иноагентом в РФ

Общество Татарстан
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