Поздравления с 8 Марта, Дани Алвес, Рамадан: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стал Международный женский день. Помимо этого жители региона интересовались смертью известного бразильского футболиста Дани Алвеса. Также активно искали информацию о Рамадане. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».
Открытки с 8 марта — покорили Татарстан
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
Запросы
Количество
С маслинницей
1750
Открытки с 8 марта
1350
8 марта картинки
1250
С 8 марта своими словами
1250
С праздником 8 марта
1100
Дани Алвес
1000
С 8 марта поздравления
850
С 8 марта
850
Поздравления с 8 марта своими словами
800
Рамадан 2024 Казань
650
На этой неделе татарстанцы активно поздравляли своих любимых женщин. Кто как мог, и картинками, и поздравлениями своими словами. Однако, помимо 8 марта, жители республики поздравляли друг друга с маслинницей. Если брать по запросам, то прошлая неделя была праздничной, и все только то и делали, что праздновали.
Смерть футболиста Дани Алвеса также не осталось без внимания. Татарстанцы активно искали информацию о нем.
Дани Алвес — бразильский футболист, который играл на позиции защитника. Выступал за такие именитые клубы как Ювентус и Барселона.
Активность жителей Альметьевска бьет рекорды казанцев
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
Запросы
Казань
Набережные Челны
Альметьевск
Нижнекамск
С маслинницей
33
39
66
38
Открытки с 8 марта
-
-
57
48
8 марта картинки
-
-
49
-
С 8 марта своими словами
-
-
61
48
С праздником 8 марта
59
59
100
69
Дани Алвес
88
73
100
91
С 8 марта поздравления
68
71
100
82
С 8 марта
52
52
66
46
Поздравления с 8 марта своими словами
68
71
100
82
Рамадан 2024 Казань
100
14
19
7
Казанцы и жители Набережных Челнов не особо любят поздравлять картинками и открытками из интернета, вот где водятся настоящие романтики. Однако они все равно искали поздравления своими словами, чтобы удивить свох женщин. А вот жители Альметьевска активно брали на заметку все приемущества всемирной сети и шли во все тяжкие во имя счастья своих любимых дам.
А вот смерть футболиста дани Алвеса затронуло все города Татарстана. Жители республики искали информацию о нем и о причинах смерти.
Татарстанский музыкальный ютуб возвращается
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
Запросы
Количество
Поздравления с 8 марта
550
Похороните меня за плинтусом
400
Можно я с тобой
300
Чадо из ада
110
8 марта
90
Аватар ворлд
80
Тамаев
80
Фортнайт
70
Веля
70
Моргенштерн*
70
Татарстанцы даже на YouTube смотрели поздравления с 8 марта, однако музыка у них в крови, и почти все запросы были связаны с музыкой.
Среди запросов также есть игры, шоу «Чадо из ада», и известный блогер Веля, у которого 6,3 млн подписчиков на YouTube-канале.
Активность среди татарстанцев на этой неделе снизилась, но запросы все равно были.
Справка
*признано иноагентом в РФ
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