Поздравления с 8 Марта, Дани Алвес, Рамадан: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Главной темой прошедших семи дней для жителей Татарстана стал Международный женский день. Помимо этого жители региона интересовались смертью известного бразильского футболиста Дани Алвеса. Также активно искали информацию о Рамадане. Что еще интересовало татарстанцев в интернете и какие запросы оказались наиболее популярными — в обзоре аналитической службы «Реального времени».



Открытки с 8 марта — покорили Татарстан

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

Запросы Количество С маслинницей 1750 Открытки с 8 марта 1350 8 марта картинки 1250 С 8 марта своими словами 1250 С праздником 8 марта 1100 Дани Алвес 1000 С 8 марта поздравления 850 С 8 марта 850 Поздравления с 8 марта своими словами 800 Рамадан 2024 Казань 650



На этой неделе татарстанцы активно поздравляли своих любимых женщин. Кто как мог, и картинками, и поздравлениями своими словами. Однако, помимо 8 марта, жители республики поздравляли друг друга с маслинницей. Если брать по запросам, то прошлая неделя была праздничной, и все только то и делали, что праздновали.

Смерть футболиста Дани Алвеса также не осталось без внимания. Татарстанцы активно искали информацию о нем.

Дани Алвес — бразильский футболист, который играл на позиции защитника. Выступал за такие именитые клубы как Ювентус и Барселона.

Активность жителей Альметьевска бьет рекорды казанцев

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

Запросы Казань Набережные Челны Альметьевск Нижнекамск С маслинницей 33 39 66 38 Открытки с 8 марта - - 57 48 8 марта картинки - - 49 - С 8 марта своими словами - - 61 48 С праздником 8 марта 59 59 100 69 Дани Алвес 88 73 100 91 С 8 марта поздравления 68 71 100 82 С 8 марта 52 52 66 46 Поздравления с 8 марта своими словами 68 71 100 82 Рамадан 2024 Казань 100 14 19 7

Казанцы и жители Набережных Челнов не особо любят поздравлять картинками и открытками из интернета, вот где водятся настоящие романтики. Однако они все равно искали поздравления своими словами, чтобы удивить свох женщин. А вот жители Альметьевска активно брали на заметку все приемущества всемирной сети и шли во все тяжкие во имя счастья своих любимых дам.

А вот смерть футболиста дани Алвеса затронуло все города Татарстана. Жители республики искали информацию о нем и о причинах смерти.

Татарстанский музыкальный ютуб возвращается

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:



Запросы Количество Поздравления с 8 марта 550 Похороните меня за плинтусом 400 Можно я с тобой 300 Чадо из ада 110 8 марта 90 Аватар ворлд 80 Тамаев 80 Фортнайт 70 Веля 70 Моргенштерн* 70

Татарстанцы даже на YouTube смотрели поздравления с 8 марта, однако музыка у них в крови, и почти все запросы были связаны с музыкой.

Среди запросов также есть игры, шоу «Чадо из ада», и известный блогер Веля, у которого 6,3 млн подписчиков на YouTube-канале.

Активность среди татарстанцев на этой неделе снизилась, но запросы все равно были.

Нафиса Миннехузина