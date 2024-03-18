Вклады пошли на рекорд

Повышение ключевой ставки вернуло деньги на депозиты

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Банковские вклады татарстанцев за год выросли на 19,1%, а сбережения индивидуальных предпринимателей — на 46,4%. Депозиты юрлиц при этом сократились на 2,6%. Все вместе они сегодня хранят в банках Татарстана почти 1,7 трлн рублей. Самая большая доля — 907,8 млрд рублей — у физлиц. Впрочем, сегодня в среднем депозит, по данным Агентства по страхованию вкладов, не превышает 350 тысяч рублей, и только 1,5% вкладчиков в России хранят на вкладе 1—1,5 млн рублей. Изменит ли ситуацию на рынке анонсированное увеличение страховой суммы по вкладам до 2,8 млн рублей и какие факторы будут оказывать влияние на депозиты в 2024 году — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Триллионы под проценты

Общий объем депозитов физлиц в Татарстане (без учета средств на эскроу-счетах) на 1 феврале достиг 907,8 млрд рублей, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Нацбанка Татарстана. За год вклады татарстанцев выросли на 19,1%, или на 145,8 млрд рублей. При этом на долю рублевых депозитов пришлось 94,3%. По сравнению с аналогичной датой прошлого года доля вкладов в иностранной валюте снизилась еще на 3,9% — до 5,7%.

Средства на счетах индивидуальных предпринимателей выросли за год на 46,4% — до 41,7 млрд рублей. Объем средств на депозитах юридических лиц в Татарстане на 1 февраля 2024 года сократился, по сравнению с той же датой 2023 года, на 2,6% — до 717,2 млрд рублей.

В прошлом году россияне положили на вклады рекордный объем денег. Всего на 1 декабря на депозитах в России лежало 27,9 трлн рублей, следует из данных Центробанка. За 11 месяцев показатель увеличился на 5,2 трлн рублей. Рост, по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет, оказался максимальным за всю историю.

Свою роль в рекордном росте депозитов, безусловно, сыграло резкое повышение ключевой ставки с 7,5% до 16% годовых. В декабре 2023 года ставки по вкладам достигли своего максимума за год и выросли до 16—18,5% годовых.



Средний размер вклада не превышает 350 тысяч

По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), средний размер вклада физического лица в России на 1 февраля 2024 года составляет 342 тысячи рублей. Установленные законом максимальные размеры возмещения в 1,4 млн и 10 млн рублей (по эскроу счетам) обеспечивают полную страховую защиту 98% всех вкладчиков действующих банков — физических лиц.

Суммы до 1 млн рублей держат на депозитах 96,3% вкладчиков, еще 1,5% — от 1 млн до 1,4 млн рублей.

В то же время Центробанк заявил о готовности увеличить размер страховки по длинным вкладам вдвое, речь идет о депозитах на срок от трех до пяти лет. Регулятор планирует повысить планку до 2,8 млн рублей. Как заявила зампред ЦБ Ольга Полякова в интервью «Интерфаксу», этот вопрос сейчас прорабатывается. Она также подчеркнула, что это позволит повысить популярность вкладов и как итог поможет привлечь банкам длинные деньги для кредитования экономики.



Юрлица запустили деньги в оборот

— Юридические лица последние несколько лет приходят к логике «правильного использования денег», согласно которой средства должны работать на бизнес, и поэтому все большее количество предпринимателей запускают деньги в оборот. В случае с ИП деньги могут выводиться на счет физического лица и храниться там на депозитах, — объясняет рост депозитов ИП Вадим Шамин, заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк», — Что касается нашего банка, то мы наблюдаем стабильную динамику в секторе депозитов МСБ.

Рост интереса к вкладам у населения обусловлен привлекательной фиксированной доходностью: на рынке сегодня представлены депозиты под 16,5—17%, что выше не только показателей инфляции, но и ключевой ставки, отмечает Шамин.

Эксперт полагает, что рынок банковских вкладов продолжит свой рост благодаря высоким ставкам по депозитам, росту зарплат и социальных выплат, а также вследствие постепенного перехода населения к сберегательной модели поведения из-за высоких ставок по потребительским займам и ипотеке. «В отсутствие доступных кредитов большая часть населения отказывает себе в крупных покупках, что называется, прямо здесь и сейчас», — поясняет он.

Ключевая ставка Банка России, согласно февральскому прогнозу регулятора (среднегодовое значение — 13,5—15,2%), будет оставаться на высоком уровне в течение всего 2024 года. С учетом возможного снижения ключевой ставки во втором полугодии диапазон максимальных процентных ставок по вкладам может сократиться до 12—14%.

Инициатива Банка России по повышению страховой суммы для долгосрочных вкладов должна укрепить привлекательность «длинных» депозитов у населения, а также повлиять на увеличение средней суммы вклада. «Это решение позитивно для населения в части обеспечения защиты интересов тех вкладчиков, которые хотели бы разместить более крупные суммы в средних и небольших банках: обычно они привлекают средства под более выгодные для клиентов проценты по сравнению с крупнейшими банками страны, — объясняет Шамин. — Все-таки, как правило, клиенты стремятся разместить вклад на сумму в рамках возмещения Агентства по страхованию вкладов, до 1,4 млн рублей».

Однако в целом для рынка вкладов в России эти изменения будут не очень существенны, поскольку доля вкладов свыше 1 млн рублей, по данным Агентства по страхованию вкладов, не превышает 3,6%, приводит в пример он.

Кроме того, на изменение ставок по депозитам будут влиять потребность банков в ликвидности и спрос на кредитование, уровень доходности по кредитным продуктам, инфляционные ожидания населения и стоимость рубля относительно других валют.

Физлица переключились с расходования средств на сбережение

— 2023 год стал периодом беспрецедентного роста пассивов и смены клиентского поведения на фоне роста ключевой ставки. Россияне не только переключились с расходования средств на сбережение, но также предпочитали рисковым инвестиционным инструментам консервативные депозиты с гарантированной высокой доходностью, — отмечает директор Росбанка в Татарстане Руслан Юлбарисов.

Портфель пассивов розничного бизнеса Росбанка по итогам 2023 года составил 384 млрд рублей, что на 86% превысило показатели 2022 года (и в 3,6 раза опередило темпы роста рынка). За год Росбанк привлек более 115 тысяч новых вкладчиков, что в три раза превысило итоги 2022 года, на 46% выросла сумма платежей по картам клиентов — до 24 млрд рублей в месяц. По итогам 2023 года портфель сбережений граждан в Росбанке в Республике Татарстан показал рост на 105%, по сравнению с 2022 годом, и составил 8,5 млрд рублей.

Согласно прогнозам Росбанка, тенденция продолжится и в 2024 году, но вряд ли окажется долгосрочной. Процентная ставка перестанет быть основным драйвером в конкуренции за деньги клиента, а будет одним из критериев принятия решения.



В 2024 году Росбанк прогнозирует сохранение двухзначных темпов роста привлеченных средств от физических лиц — на уровне 12—16%. На фоне высоких процентных ставок сегмент депозитов будет расти быстрее текущих остатков.

«В августе — октябре 2024 года в большинстве банков будут завершаться договоры вкладов с высокими процентным ставками (15—16% годовых), и можно предположить, что за эти деньги развернется интересное соперничество между банками, инвестиционными компаниями, застройщиками, автопроизводителями и сетевым ретейлом», — считает Руслан Юлбарисов.

Геополитическая ситуация продолжит влиять на вкладчиков



На динамику и привлекательность депозитов в 2024 году будут влиять их доходность, от которой зависит размер процентных доходов вкладчика, а с учетом капитализации они могут дать существенный прирост объема депозитной базы для банков, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Кроме того, на динамику базы фондирования будет влиять стабильность геополитической ситуации, которая может оказывать влияние на поведение отдельных групп вкладчиков.

— Повышение страховой суммы вдвое не скажется на привлекательности депозитов, так как на данный момент вкладчики могут диверсифицировать свои средства, размещая их в разных банках, и все они будут застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей. Одновременно это может стимулировать перетоки средств с целью их концентрации в одном удобном банке, что может привести к росту конкуренции за вкладчиков, — прогнозирует Лопатин.

Средства физлиц в российских банках выросли на 1 февраля 2024 года за год на 22,1%. Основная причина ускорения роста вкладов населения — рост процентных ставок, отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.



— Высокая ключевая ставка (16%) продолжит способствовать притоку средств населения в банки. Однако и рынок, и регулятор пока ожидают снижения ключевой ставки к концу 2024 года. Соответственно, снижение ключевой ставки приведет к снижению темпа роста вкладов населения, — прогнозирует аналитик.

Осадчий считает, что анонсированное ранее увеличение суммы страхования вкладов, безусловно, будет иметь положительный эффект. Однако основной приток вкладов, по его словам, идет в госбанки, для которых страхование вкладов является лишь формальностью.

Депозиты останутся наиболее понятным инструментом сбережения

— На мой взгляд, для обычных граждан рублевый банковский вклад остается наиболее подходящим способом сбережения средств. Это простой и понятный всем инструмент, доходность по которому в данный момент по крайней мере заметно покрывает официальную инфляцию. Кроме того, вложения в размере 1,4 млн рублей застрахованы государством, — комментирует Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам».

Близкими по соотношению риск/доходность также являются гособлигации или облигации ведущих российских эмитентов. Акции тоже можно назвать неплохим вариантом, поскольку на долгосрочном горизонте доходность фондового рынка, как показывает практика, опережает темпы инфляции. «Однако и акции, и облигации — все же рисковые бумаги, к тому же для работы с ними надо обладать определенными знаниями и навыками работы на фондовом рынке, — отмечает эксперт. — Другие варианты вложений — недвижимость и золото. Но это довольно низколиквидные инструменты, рассчитанные на длительный срок, поэтому не всем подойдут. А в случае недвижимости еще и сумма должна быть весьма высокой».



Ключевая ставка в РФ в 2024 году, по прогнозу Додонова, останется двухзначной, поэтому и депозитные ставки будут оставаться повышенными. В связи с этим привлекательность банковских вкладов для населения, скорее всего, сохранится. Хотя прирост средств населения в банках в этом году замедлится до 9—11%, считает аналитик.

