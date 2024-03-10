Юбилей поможет исправить Шамиля Усманова

Мемориальную доску на доме на улице Карла Маркса отправили на исправление

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой министерства культуры РТ

Градозащитники заметили, что на доме по адресу: ул. Карла Маркса, 29, в котором в 1927—1929 годах жил Шамиль Усманов, пропала мемориальная табличка. Как объяснили в Министерстве культуры РТ, ее отправили на исправление ошибок. Причем это редкий случай, когда такое удается сделать — есть и повод (в прошлом году Усманову исполнилось 125 лет), и, соответственно, бюджет.

Комиссар, радийщик, эсперантист



Дом на Карла Маркса принадлежал купцу Данилову (на Лобачевского находится баня №3, ранее известная как Даниловские бани), он был флигелем основного дома с 1869 года. Два года здесь жил Шамиль Усманов.

Участник Гражданской войны, один из ключевых персонажей истории создания ТАССР, Усманов был секретарем Временного революционного комитета республики, служил начальником политотдела пехотных командных курсов и комиссаром Объединенной татаро-башкирской военной школы. В 1925 году был назначен инспектором национальных военных учебных заведений Красной Армии в Москве. Вернувшись в Казань, он в 1927-м, работая начальником татарского Управления зрелищными предприятиями, запустил радио, первый эфир начал со слов «Казан сөйли!» («Говорит Казань!»).



В конце 1929 года Усманов уехал в Москву, где вскоре стал ответственным секретарем Московского областного комитета эсперантистов. В 1937-м его арестовали как «участника националистической султангалеевской организации». Усманов умер 3 декабря 1937 года в Казани, во время допроса в кабинете заместителя наркома внутренних дел ТАССР.

Как объяснили в Минкульте республики, на табличке долгое время были видны следы «поправки»: в татарском варианте имя «Шамил» было написано с мягким знаком. Теперь доску заменят, разместив на ней исправленный текст.

Удалось это сделать благодаря юбилею: 26 декабря 2023 года Усманову — 125 лет. Так что нашелся бюджет, на который планируется также поставить информационную табличку на улице Шамиля Усманова в Московском районе.

Как сказала министр культуры РТ Ирада Аюпова, сейчас ее учреждение провело инвентаризацию досок: «Меняем по одной».

Ул. Карла Маркса, 29. realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Нужны деньги и согласие

Четкого механизма исправления подобных ошибок до сих пор нет. Поскольку везде есть нюансы. К примеру, в 2021 году краевед Артур Тумаков опубликовал пост, в котором рассказал о многочисленных неточностях и ошибках на мемориальных и информационных табличках. В частности, дом Жарова на Баумана, 42 превратился в «Дом Шарова». А КАИ на Карла Маркса, 31/7 называется «Зданием Казанского авиационного института, 1857 г.», хотя в то время здесь располагалась главная почтовая контора.



В том же году в системе «Народный контроль» появилось заявление об ошибке на доме по адресу: ул. Рихарда Зорге, 47а. Написано: «улица названа в честь Героя Советского Союза Рихарда Адольфовича Зорге». Однако отчество разведчика иное — Густавович. Тогда Управление культуры мэрии Казани в комментариях к заявке написало, что не заказывало данную доску и не является ее балансодержателем.

Как напомнил начальник отдела взаимодействия c общественными организациями Айрат Файзрахманов, на объектах культурного наследия эти таблички ставятся согласно реестру. Как написано в списке — так и на табличке. А чтобы переуточнить эти сведения, нужна экспертиза. Кроме того, ответственность за доску несет собственник.

Из-за этого, к примеру, возникли споры о возвращении мемориальных досок в честь поэтов Хади Такташа и Фатыха Карима, а также журналиста Вафы Бурнаша на Чернояровском пассаже. Собственник отказался их устанавливать и не принял три новых варианта.

Деньги на каждую мемориальную табличку удается получить только через обращение к раису республики. Средств на «исправление ошибок» и вовсе нет. Порой деньги дают родственники. Правда, и здесь возникает неразбериха. Так случилось с мемориальной доской в честь Хании Фархи на фасаде дома на ул. Дубравной, 57. Певица здесь жила в 2005—2017 годах, установили доску по инициативе жителей. Но через специальную комиссию Министерства культуры РТ эта мемориальная доска не проходила. Так что, вероятно, к очередной памятной дате ее постараются заменить на утвержденную.

С другой стороны, порой жители дома, узнав о таком «подарке», отказываются его принимать, ведь содержать его должна их управляющая компания или ТСЖ. К примеру, по причине отказа не удалось установить доску писателя Мухаммета Магдеева, его соседи сказали, что не помнят человека, который некоторое время прожил с ними в одном подъезде.

