Заглушили «авто»: «Ак Барс» обыграл «Автомобилиста» и вернул серию в Казань

Первая победа казанцев в плей-офф

Фото: Динар Фатыхов

Четвертый матч розыгрыша Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Автомобилистом» прошел сегодня в Екатеринбурге. В состав «барсов» вернулся капитан Александр Радулов, пропускавший прошлый матч из-за одноматчевой дисквалификации. Зрители увидели первую победу казанцев в плей-офф. Матч завершился со счетом 0:5. О том, как проходила игра, — в репортаже «Реального времени».

Натиск наконец удался

Уже на первых минутах игры опасный момент произошел у ворот «Ак Барса» — из-за неаккуратного выброса хозяева могли открыть счет в матче. Голкипер казанцев Тимур Билялов быстро отреагировал и не позволил сопернику отличиться.



Первой заброшенной шайбы пришлось ждать недолго. Уже на пятой минуте при поддержке Митчелла Миллера Семен Кошелев открыл счет в матче — впервые в этой серии казанцы забили первыми.



Натиск «барсов» в дальнейшем только усиливался, а Дмитрий Яшкин продолжал создавать трафик перед воротами Аликина, как он это обычно делает. В то же время другой Дмитрий — Юдин — неожиданно удвоил преимущество «Ак Барса». В ассистентах были Александр Радулов и Митчелл Миллер. Помог забить гол и Яшкин, который закрывал вратаря «Автомобилиста».



После второй пропущенной шайбы уральцы сменили вратаря — на лед впервые вышел Владимир Галкин.



И тут же казанцы создали еще один опасный момент у ворот гостей — они подловили «Автомобилиста» на смене и убежали «2 в 1». Однако забить не удалось.



Видимо, это был тот самый настрой «Ак Барса» на камбэк — за 10 минут уральцам удалось совершить всего два броска в створ ворот «барсов». Казанцы очень активно прессинговали соперника и не давали игрокам выйти из своей зоны.



Первый опасный момент в зоне «Ак Барса» произошел лишь на 13-й минуте первого периода, но Билялов справился. Если первый гол был за казанцами, то первое удаление в матче осталось за уральцами — двумя минутами «наградили» Кертиса Волка за задержку руками Александра Радулова.

Показатели розыгрышей большинства у «Ак Барса» в этой серии плей-офф статистически не очень хороши — всего одна заброшенная шайба в 13 попытках (7,7%).



Под занавес первого периода «Автомобилисту» удалось провести первую позиционную атаку в матче, которая привела к удалению уже у «Ак Барса». Малым штрафом за задержку руками наказали защитника Даниила Журавлева.

Бенефис Миллера

Второй период уральцы начали с выигранного вбрасывания, что позволило им расположиться в зоне атаки и создать несколько опасных моментов у ворот казанцев. Оборона гостей смогла сдержать высокий прессинг «Автомобилиста» и выстоять в этом меньшинстве.

На третьей минуте «барсы» убежали в опасную контратаку, и капитану, Александру Радулову, не хватило пары сантиметров, чтобы самому отличиться в этом матче.



Немногим позже еще одно удаление заработали игроки «Ак Барса». На этот раз Дмитрий Яшкин получил 2 минуты за подножку. И вновь великолепная игра четверки обороны гостей не позволила ничего сделать подопечным Николая Заварухина.



К середине встречи игра обоих коллективов уравнялась — команды начали строже играть в обороне. Как вдруг третья шайба влетает в ворота уральцев — Никита Дыняк метнул шайбу в дальний угол ворот «Автомобилиста» и сделал счет 3:0 в пользу гостей. Митчелл Миллер снова отдал голевую передачу — защитник «Ак Барса» поучаствовал во всех голах своей команды. Также голевой передачей отметился вратарь Тимур Билялов. После вбрасывания в центральной зоне уральцы побежали штурмовать ворота Билялова, но голкипер казанцев оказался на месте.



По результатам двух периодов казанцы вчистую обыгрывали уральцев на точке вбрасывания — 16:8.

Надежда умирает последней



Кертис Волк прервал атаку Кирилла Петрова в зоне «Ак Барса» и практически убежал один на один с вратарем в начале третьего периода, но для Тимура Билялова это не стало проблемой. Голкипер казанцев держал свои ворота на замке.

В первой половине периода команды играли осторожно и позиционно. Каждая пыталась захватить преимущество.



За 5 минут до конца матча Евгений Свечников забросил четвертую шайбу для своей команды. Казанцы не остановились и продолжили атаковать ворота Владимира Галкина. Их старания были вознаграждены — еще одно удаление у «Автомобилиста». Можно сказать, что оно полностью лишило игру интриги и принесло первую победу «Ак Барсу» в этой серии плей-офф. За 5 секунд до конца матча Свечников поставил точку в матче и забросил пятую шайбу.

Серия переезжает в Казань, а у подопечных Зинэтулы Билялетдинова все также нет права на ошибку. Чтобы выйти в 1/4, «Ак Барсу» нужно выиграть три следующих матча, поражение выбьет команду из плей-офф. Следующий матч пройдет 8 марта в Казани.

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