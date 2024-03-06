Обсуждение романа «Камни поют» с Александрой Шалашовой
В конце осени 2023 года в издательстве «Альпина. Проза» вышел второй роман Александры Шалашовой «Камни поют». В новом выпуске «Книжной полки» литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова обсудит с писательницей ее новую книгу, а также темы, которые поднимает роман: предательство, предназначение, внутреннюю пустоту. Кроме этого, они поговорят о том, как работает Александра Шалашова и почему не может не писать.
Смотреть: YouTube, «ВКонтакте», RuTube
Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым