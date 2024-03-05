«С целью установления криминального господства»: беглый активист бригады «Мамшовские» проявил сознательность

Спустя 10 лет после посадки главаря нижнекамской банды перед Верховным судом РТ предстал его «зам» по расправам и кражам

Фото: Рания Мустафина

Устроил тайник с оружием на территории мясокомбината в Нижнекамске, организовал «охоту» на начальника отряда охраны, что мешал воровать тоннами, заказал за 150 тысяч рублей убийство за попытку передела «общака». Все это, по версии СК и прокуратуры, совершил нижнекамский тезка известного телеведущего Юрий Николаев, действуя в составе организованной группы и по указке ее лидера Александра Мамшова. Николаев прожил в бегах 15 лет и накануне в Верховном суде РТ заявил — вину признает по всем девяти эпизодам обвинения.

Срок давности не истек



Поседевший криминальный авторитет Нижнекамска признался Верховному суду РТ — до задержания подрабатывал грузчиком и разнорабочим. Официально на работу устроиться не мог, поскольку еще в 2008 году Юрия Николаева объявили в розыск, сначала в федеральный, потом — в международный. На тот момент основной костяк «Мамшовских» уже был задержан, и в 2014-м лидер бригады Александр Мамшов и пять его соратников получили приговор в 100 лет лишения свободы — за бандитизм, кражи с предприятий, похищение человека, убийства и даже нарушение авторских прав компании-производителя игровых автоматов.

Мамшова приземлили на 20 лет, так что в данный момент он все еще находится за решеткой. По данным источников «Реального времени», по делу своего подручного главарь ликвидированной группировки допрошен в качестве свидетеля.

Злые языки в Нижнекамске приписывали Николаеву приятельские отношения с одним из силовиков, дескать, не без его помощи этому «мамшовцу» долгое время удавалось уходить от ответственности, а при угрозе задержания — скрыться.

Почему розыск «пропавшего» фигуранта дал плоды лишь через 15 лет, еще предстоит разобраться. Нашли его не силами Интерпола, а стараниями оперов угрозыска МВД Татарстана — в Перми, весной 2023-го. За указанный срок по обвинениям в адрес Николаева технически истек срок давности. А юридически — нет, поскольку на время объявления в розыск этот срок приостанавливается.

В шести эпизодах обвинения Николаеву описаны лишь неудачные попытки краж. Фото: Ринат Назметдинов Назметдинов Ринат / realnoevremya.ru

Возможно, осознавая перспективу загреметь лет на 15 в предпенсионном возрасте, беглый «грузчик» посчитал самым лучшим вариантом полное признание вины. Хотя ранее бригадный кодекс «Мамшовских» запрещал любое сотрудничество с силовиками, да и на первом суде по делу об этой банде никто из подсудимых вину не признавал.

Провальные попытки обокрасть на миллионы

Николаеву участие в банде не предъявляют. По версии следствия, с 2000 по 2005 год тезка телеведущего вместе с Мамшовым с целью пополнения криминальных активов группировки и личного обогащения неоднократно выступали инициаторами крупных хищений продукции нефтехимического предприятия. Для чего вовлекали в преступный сговор членов ОПГ, сотрудников самого предприятия и посторонних лиц, в том числе не осведомленных о преступном умысле. В частности, водителей грузовиков-бойлеров, которых обеспечивали сфальсифицированными пропусками, накладными и иными документами на въезд за проходную и выезд с неоплаченным товаром.

Самое занятное, что в шести эпизодах обвинения Николаеву описаны лишь неудачные попытки краж либо подготовка к ним. Так, в мае 2004-го криминальная бригада на автобусе совершила пять «ходок» на склад с каучуком и путем погрузки-разгрузки переместила 16 тонн этого груза в пристрой строительного треста, базирующегося на территории предприятия. Отправить товар за проходную воришки не успели — охрана пресекла их действия.

Гособвинитель Рушат Файрушин рассказал: 20 ударов битами начальник отряда охраны не пережил. Фото: Рания Мустафина. Рания Мустафина

В июле того же года махинаторы успели залить в цистерну почти 18 тысяч кубометров химического реагента. Далее не подозревающий о преступлении водитель грузовика припарковался у здания одной из лабораторий и беспечно отправился в заводскую столовую. Когда вернулся, у машины его уже ждали сотрудники службы безопасности во главе с начальником первого отряда Рахмановым. А вот попытку увезти 15 тонн полистирола в мае 2005-го заблокировали оперативники УВД Нижнекамска, преградившие путь КАМАЗу с прицепом, который успел выехать за пределы предприятия.



По шести эпизодам неудавшихся краж ущерб мог составить более 3 млн рублей. При этом обвиняемый Николаев на месте совершения указанных преступлений не присутствовал ни разу. Но в суде признался, что участвовал в их организации.

Мстители с битами

Вмешательство со стороны начальника первого отряда охраны Рахманова стоило ему жизни. Преступники решили не оставлять июльскую историю задержания автобойлера. Особенно когда узнали о возбуждении уголовного дела о попытке краже.

«Данное обстоятельство подрывало криминальный авторитет ОПГ «Мамшовские» и привело к материальному ущербу для группы, ее лидера и участников», — сообщил суду прокурор Рушат Файрушин. По версии обвинения, активный участник краж Андрей Остроумнов обратился к Николаеву и Олегу Никитину с требованием организовать избиение ретивого охранника «с целью мести за совершенные им правомерные действия», и те поручили организацию нападения «подчиненному им участнику ОПГ Владимирову». Последний должен был подобрать исполнителей в молодежном крыле группировки. На встрече с кандидатами Николаев отобрал Рустема Фаизова, который, в свою очередь, подключил к акции «возмездия» приятеля из группировки Гиниятуллина.

— В целях мести Рахманову и устранения препятствий к дальнейшему совершению хищений 19 августа они выследили его у дома на улице Гагарина и совершили нападение. Гиниятуллин нанес удар рукой сотруднику полиции, от которого потерпевший упал. После этого Фаизов умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, нанес не менее 10 ударов деревянной палкой, битой, в область головы и тела. И Гиниятуллин также нанес не менее 10 ударов палкой, — озвучил страшные подробности гособвинитель.

После выступления прокурора Юрий Николаев сообщил, что вину признает по каждому из девяти эпизодов. Фото: Рания Мустафина. Рания Мустафина

За жизнь избитого врачи боролись пять дней. 24 августа 2004-го он скончался в больнице. По этому эпизоду силовики считают Николаева соучастником не убийства, а умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которое обернулось смертью потерпевшего.

По данным источников «Реального времени», в ходе следствия один из свидетелей бросил тень на покойного, заявив: якобы тот ранее был пособником воров, но потом потребовал увеличить ценник за свои услуги и стал жертвой нападения.

«Не менее семи выстрелов из двух пистолетов»

Самое тяжкое обвинение Николаева описано в эпизоде заказного убийства в составе организованной группы. Жертвой этого преступления в сентябре 2002 года стал «мамшовец» Бизяев, который вступил в конфликт с другими участниками ОПГ «на почве распределения прибыли».

По версии обвинения, лидер ОПГ Александр Мамшов поручил устранение Бизяева одному из активистов — Николаеву. А тот привлек Сергея Сорокина, передав ему сначала 150 тысяч рублей, а затем и пистолет с тремя патронами при встрече в нижнекамском ресторане «Жемчужина». Сорокин посчитал нужным прикупить еще один пистолет и после слежки за «объектом» решил совершить нападение в селе Афанасово. «26 сентября произвел не менее семи выстрелов из двух пистолетов, 28-го Бизяев скончался в больнице», — констатировал прокурор.

Заметим, за убийство Бизяева киллер ответил еще в 2014-м: по совокупности с другими преступлениями Верховный суд РТ наказал Сорокина 18 годами колонии строгого режима.

В процессе оглашения обвинительного заключения прокурор неоднократно описывал действия не только подсудимого, но и главаря «Мамшовских». Рассказывал, как из молодежной бригады выросла группировка со своей иерархией, легальным и нелегальным бизнесом и «общаком».

— С целью установления криминального господства среди преступных группировок Нижнекамска и совершения в связи с этим нападений на граждан и участников противостоящих группировок Мамшов с 1991 года создал ОПГ «Мамшовские», которым руководил до задержания единолично, — повествовал прокурор Файрушин.

При обысках у Николаева еще в 2008-м изъяли четыре пистолета и два пистолета-пулемета. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

По версии обвинения, на протяжении 18 лет, до апреля 2009-го, Николаев и неустановленные лица по указанию лидера ОПГ приобретали оружие и взрывчатые вещества. Хранили арсенал в неустановленном следствием месте, однако весной 2007-го приняли решение перепрятать его на территории мясокомбината в промзоне Нижнекамска. На тот момент в активе бригады были автоматы Калашникова, пистолеты, пять гранат, тротиловые шашки, устройства для дистанционного подрыва. Новый тайник со всем его содержимым силовикам добровольно выдал Андрей Остроумнов 1 апреля 2009-го.

За полгода до этого, в октябре 2008-го, у Николаева при обысках изъяли четыре пистолета и два пистолета-пулемета из арсенала группировки. По версии обвинения, это оружие подручный Мамшова незаконно приобрел не позднее марта 2008-го. Присутствовал ли при тех обысках сам Николаев и, если да, то почему ему позволили скрыться, гособвинитель не сообщал.

Сам подсудимый не проронил на заседании ни одного лишнего слова, четко отвечая лишь судье Рустаму Яруллину. Так, на вопросы председательствующего о признании вины по каждому эпизоду Юрий Николаев монотонно девять раз подряд произнес: «Да, признаю». По данным «Реального времени», на предварительном следствии он вообще отказывался от дачи показаний.

Адвокат обвиняемого Данил Мишин комментировать позицию защиты на старте процесса не стал.

На следующем заседании суд планирует приступить к допросу потерпевших.