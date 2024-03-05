Казанскому «Синтезу» исполнится 50 лет. Отпразднуем?

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Завершились игры регулярного чемпионата России по водному поло. «КОС-Синтез» занял второе место и теперь в полуфинале будет ждать победителя пары «Динамо-СШОР» из Астрахани и подмосковного «Штурма-2002», где с вероятностью 99,9 процента можно делать ставку на астраханцев. Подробности — в материале «Реального времени».

«КОС-Синтез» готовится к полуфиналу

Заключительный тур регулярного чемпионата России по водному поло, ожидаемо, выдался незаметным. Ни одной яркой вывески в череде пяти поединков, на общем фоне, когда хоккеисты начали борьбу в плей-офф, а футболисты возобновили чемпионат Премьер-лиги. Наиболее значимые события происходили в противостоянии Москвы и Казани. В матче МК СШОР «Восток» и «КОС-Синтез-УОР» молодые казанцы вели со счетом 5:2 и 7:5, но молодость не отличается выносливостью. Что называется, проверено на себе. Когда опытные москвичи заиграли в заключительном периоде на полную мощь, все встало на свои места. В итоге «КОС-Синтез-УОР» уступил в обоих поединках, и теперь в середине марта будет встречаться со второй командой МК СШОР «Восток» из Москвы.

Которая, в свою очередь, гостила в Казани, играя с «КОС-Синтез». Эти поединки запомнятся большего всего молодому голкиперу Родиону Тимофееву, который вышел на замену Игоря Чиркова. У Тимофеева нынешний сезон, что называется, полон событий. Он и в поле успел поиграть, даже забил подмосковному «Штурму», теперь сыграл с Лисуновым и Одинцовым в одном составе, которые суммарно старше его на 32 года. А во втором матче уже Тимофееву забил потрясающий гол молодой талант Москвы Ярослав Юфа. Носитель редкой фамилии, и автор даже решил, что он имеет отношение к шахматам, но там Юффа, но это не так. Хотя случаи, когда ватерполист и шахматист может быть в одном лице, подтверждает Владислав Додон, который на родине выигрывал в водном поло, а в Казани соревновался в шахматах.

Еще одну интригу породило присутствие на игре Владимира Леонова, причем не в цивильном костюме, а в фирменном халате «Синтеза». На минутку даже пронеслась мысль, что «КОС-Синтез» заключил однодневный контракт с воспитанником клуба, как это ранее сделал «Ак Барс» с молодым вратарем из клубной системы.

Владимир Леонов предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Сербский ватерпольный отряд не заметил потери бойца

Молодым казанцам из «КОС-Синтез-УОР» необходимо отдать должное за желание бороться до конца, чтобы прорваться в плей-офф. Второй год не хватает малого. С другой стороны, если знать о некоторых печальных событиях, которые произошли, то как-то желание бросить камень в команду отпадает само собой. Впрочем, как и напоминать, например, игрокам основной команды о том, что в прошлом году был сделан шаг назад, как по итогам чемпионата, так и Кубка России. Если знать сопутствующие обстоятельства, то понимаешь, что не все в нашей жизни измеряется медалями.

Водное поло, кстати, сам по себе вид спорта такой, камерный. Многое, как и в игре, остается за границей внимания, как борьба спортсменов под водой. Бывает, что читаешь интервью, полные любви и нежности, не догадываясь, что их авторы уже давно в разводе. Или, что еще страшнее, теряешь из виду игрока, а он уже полгода, как умер. Так произошло, правда, не в России, а в дружественном нам чемпионате Сербии, который возобновил свои матчи и привлек внимание прежде всего тем, в каком составе вышел на рестарт «Партизан», потерявший все: деньги, игроков. Но еще более оглушительной выглядела информация о том, что голкипера «Спартака» из Суботицы Филипа Зельковича убили, стреляя из уехавшей машины. 21-летний Зелькович успел поиграть за «Шабац», став там партнером россиянина Ивана Копцева, вполне возможно, что играл и вместе с нынешним спартаковцем из Волгограда Тимуром Шайхутдиновым. Увы, сербская федерация водного поло, в худших традициях федерации российского водного поло, не нашла в себе сил написать об этой страшной потере.

Казанцы в обороне предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Нужен праздник к 50-летию

После плей-офф и Кубка России российское водное поло уйдет в летний отпуск, сравнимый по протяженности с отдыхом у представителей образовательной системы. Когда представители российских летних видов спорта будут стартовать на Играх БРИКС и Играх Дружбы, ватерпольный мир будет следить за Олимпийскими играми и летним чемпионатом Мальты, плюс пляжное водное поло. И только календарь российских ватерполистов зияет, как Марианская впадина.

Напомним, что потерянный международный сезон 2022 года был оперативно замещен Спартакиадой сильнейших. После которой и начинаются границы этой Марианской впадины, в которую провалился международный сезон 2023 года, и катится в тартарары нынешний. Министерство спорта, Олимпийский комитет России удовольствовались тем, что игровые командные виды спорта не могут быть представлены ни в каком виде, и озаботились подготовкой к разнообразным Играм: Будущего, БРИКС, Дружбы. Справедливости ради, провели Спартакиаду Сильнейших 2024 года, задействовав спортсменов зимних видов спорта. Не будем говорить за всех отстраненных, но потеря международного календаря для представителей зимних видов спорта обернулась только тем, что вместо этапов Кубка мира сильнейшие лыжники, биатлонисты и иже с ними заполнили протоколы внутренних соревнований, куда ранее не приезжали. Иногда это оборачивалось даже в лучшую сторону, когда вместо европейских трасс с искусственным снегом, вперемешку с селитрой, нашим лыжникам надо было бежать на домашних трассах. Это не минутка неоправданного патриотизма, простое напоминание, что европейские зимы становятся мягче, зато для России природа в этом году не пожалела ни снега, ни морозца. А уж если посмотреть на календарь фигурного катания, то там появилось столько соревнований внутреннего уровня (не забываем об участии в многочисленных шоу), что диву даешься. И только игровики из командных видов спорта реально отверженные, а в самом большом минусе водное поло.

Неразбериха у ворот предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

10 матчей за три месяца это абсурдно мало

С большим трудом разыскав календарь на нынешний сезон, с удивлением обнаружил, что ватерполистам, тут даже неважно, «КОС-Синтез» это или, допустим, вторая команда «Астрахани», предстоит сыграть 10, максимум 12 официальных матчей за три (!) месяца. В регулярном чемпионате с матчами в конце недели на это хватило бы полтора месяца. В еврокубках за три дня играют по четыре матча. Кубок Гагарина отводит два месяца на проведение от 16 (по минимуму) до 28 (по максимуму) матчей, с перелетами по потенциальным адресам от Владивостока до Сочи. А тут 12 матчей за 90 дней, разве что игроки вторых команд могут подзагрузиться на первенстве до 18 и до 20 лет. И на этот график накладывается полное отсутствие международного календаря. Абсурд!

Если бы в Минспорте и ОКР существовали аналитические отделы и их руководители вызвали «самую светлую голову нашей с вами современности Новосельцева» с целью узнать состояние дел в спорте в целом, а не по отдельности, то он мог бы поведать, что российские мужские и женские сборные не принимали участия в самом насыщенном международными турнирами временном отрезке 2022—2024 годов. Три чемпионата мира, два чемпионата Европы, Олимпиада в Париже. На прошлогодние призывы со стороны Татарстана совместно отметить 10-летие Казанской Универсиады Минспорт ответил вначале положительно, затем просто положил это предложение под сукно.

Поэтому понимая, что нынешний год — это год 50-летия ватерпольного «Синтеза», обращаемся к руководителям единственного в стране клуба по водным видам спорта, куда также входят пловцы и прыгуны в воду: давайте рассмотрим возможность проведения турнира, наподобие матчей юниоров и ветеранов «Синтеза», сделав упор на последних. Добавим участников из любительского Русватерполо, наших и российских игроков из-за рубежа, пригласим бывших легионеров «Синтеза». Можно провести проект относительно недорого, но зато очень запоминающимся, было бы желание, которого очевидно нет ни у Минспорта, ни у ОКР, ни у профильной федерации.

