«Для импортозамещения нужны десятилетия»: как Татарстан справляется с дефицитом ветпрепаратов

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В феврале в Госдуму внесли законопроект, разрешающий продавать импортные ветеринарные препараты без сертификата соответствия российским требованиям качества (GMP) до 1 января 2026 года. В Татарстане лекарства для животных иностранного производства не превышают 20% от общей суммы закупок. Тем не менее ветеринары говорят, что сталкиваются с дефицитом определенной продукции. О том, каких препаратов сегодня не хватает и поможет ли новый законопроект решить эту проблему, — в материале «Реального времени».



Законопроект ставит российские препараты в невыгодное положение

Как рассказал «Реальному времени» руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин, с 1 сентября 2023 года ввод в гражданский оборот лекарственных препаратов для ветеринарного применения в России осуществляется только при наличии заключения о соответствии производителя требованиям Good Manufacturing Practice (GMP). Россельхознадзор выдает его каждой производственной площадке.

— GMT устанавливают требования к организации производства и контроля качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения... Это минимальный свод правил...Помимо требований к системе обеспечения качества, они включают требования к персоналу, помещениям и оборудованию, документации, к производству продукции (в том числе по контракту), рекламациям и отзыву продукции, проведению самоинспекций и другим аспектам производственной деятельности, которые используются при изготовлении, упаковывании и выпуске в обращение лекарственных средств для устранения рисков для потребителя, — объяснил Никитин.

С 1 сентября 2023 года ввод в гражданский оборот ветпрепаратов в России осуществляется только при наличии заключения о соответствии производителя требованиям (GMP). Максим Платонов / realnoevremya.ru

По мнению разработчиков законопроекта, GMT направлен исключительно на унификацию требований к российским и зарубежным производителям ветеринарных препаратов и не служит протекционистским целям в пользу отечественных. Однако Никитин полагает, что инициатива может даже повредить российским компаниям, работающим на этом рынке.

— В случае принятия законопроекта в предложенной редакции иностранные производители должны будут оформлять его (GMT,— прим. ред.) только на те препараты, которые производятся в России, в то время как на импортированные препараты требование распространяться не будет. При этом на отечественных производителей требования будут распространяться в полном объеме, что видится весьма сомнительным с точки зрения соблюдения принципов справедливости — правила по умолчанию должны быть одинаковыми для всех субъектов, — заявил юрист.



В случае принятия законопроекта иностранные производители должны будут оформлять его только на те препараты, которые производятся в России Демина Татьяна / realnoevremya.ru

Татарстан потратит на ветпрепараты 90 миллионов рублей

Заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана Габдулхак Мотыгуллин рассказал, что в 2023 году для выявления и ликвидации инфекционных болезней животных на территории республики из федерального бюджета поступило ветпрепаратов на сумму более 120,96 миллиона рублей. Из бюджета Татарстана на эти цели направили 75 миллионов.

По словам Мотыгуллина, планируется, что в этом году приобретение вакцин, реактивов, расходных материалов, оборудования для лабораторий, дезинфектантов, диагностических наборов и реагентов обойдется республике в 90 миллионов рублей. При этом крупные сельхозпроизводители, такие как «Челны-бройлер» и «Камский бекон», самостоятельно приобретают часть ветеринарных препаратов.

— Основная масса поставляемых товаров производится в России. Товары иностранного производства не превышают 20% от общей суммы закупок, из них половина приходится на недружественные страны. При этом практически у всех закупаемых иностранных биопрепаратов есть аналоги российского производства. С введением антироссийских санкций ситуация на рынке ветеринарных препаратов практически не изменилась, так как основное обеспечение в республике всегда шло за счет российских биофабрик, — сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии.

По словам Мотыгуллна, с введением антироссийских санкций ситуация на рынке ветпрепаратов в Татарстане практически не изменилась Максим Платонов / realnoevremya.ru

На смену импортным вакцинам пришли отечественные

Сегодня в России наиболее ощутим дефицит вакцин для животных, рассказали изданию представители казанских ветеринарных клиник. Так, полностью пропал «Нобивак». Как объяснила ветеринар клиники «Ветбарс» Александра Рябова, вместо него используют российские вакцины: «Мультикан», «Мультифел». По словам зооврача, существенных отличий у препаратов нет. Российскую вакцину вводят внутримышечно, что более болезненно, а переносят ее животные чуть тяжелее.

— Это не новая вакцина, которая сейчас появилась, просто сейчас с ней приходится работать чаще. Раньше люди хотели импортную вакцину, которая помягче переносится. Сейчас, так как ее нет, делаем то, что есть, — объяснила Александра Рябова.

Сегодня в России наиболее ощутим дефицит вакцин для животных Реальное время / realnoevremya.ru

Серьезного влияния на цены это не оказало, отметила она: «чуть поднимается цена российской вакцины в закупе».

Об отсутствии «Нобивака» сказал и директор ветеринарной клиники «АбсолютВет» Ильнур Абдуллин.

— Когда импорт пропал, пропали и вакцины, в том числе наши. Потому что все перекинулись на отечественные вакцины, соответственно, их стало очень не хватать. Сейчас вроде, тьфу-тьфу, нормально, [есть] какой-то баланс, все выровнялось, — рассказал он.

По его мнению, российские препараты даже лучше формируют у животных иммунитет, потому что содержат «наши вирусы». Также на российский рынок завозят чешские вакцины, упомянул Ильнур Абдуллин.

— Для своих беру отечественные вакцины и препараты от паразитов, но предпочла бы импортные, особенно комплексные вакцины. Бешенство и у нас нормальное, — рассказала «Реальному времени» хозяйка двух кошек-мейн-кунов Юлия Лагодзинская.

По словам ветеринаров, серьезного влияния на стоимость прививок отсутствие импортных вакцин не оказало Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Идеальной замены импортных препаратов сегодня нет

После введения антироссийских санкций пропали с отечественного рынка и импортные средства для наркоза. Но сейчас отечественных аналогов достаточно, заверил Ильнур Абдуллин: используются «Медитин», «Антимедин», «Пропофол», а также газовый наркоз. Подорожали хирургические приспособления. Например, цена на спицу поднялась вдвое, с 35 рублей до 70. А вот шовный материал сейчас стоит в районе 95 рублей, как и раньше.

А вот дефицита хирургических инструментов не наблюдается, заявил Вячеслав Спицын, директор «Ветеринарной клиники Спицыных». По его словам, в Россию их сейчас активно завозит Китай. Но сразу после введения санкций был период, когда из-за прекращения поставок из-за рубежа было нечем даже стерилизовать инструменты, вспомнил ветеринар.

— Нитки свои здесь делают хорошие, рассасывающийся шовный материал свой идет хороший. Но для того чтобы все это до конца сделать свое, родное, не хватает сил. То этого нет, то того, — посетовал Вячеслав Спицын.

Хирургические инструменты в Россию активно поставляет Китай Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, ощутим дефицит антибиотиков и кардиологических препаратов. Идеального аналога сегодня в России нет.

— Допустим, был американский антибиотик «Цефалоспорин» третьего поколения, который можно было делать на неделю. Он сейчас ушел. Вместо него есть наш, российского производства, но у него есть осложнения и он так не работает. Тот сделаешь и знаешь, что можно ничего не повторять, все пройдет. А на этом, к сожалению, приходится увеличивать сроки лечения, — привел пример Спицын.

Аналогичная ситуация возникла при попытке импортозаместить испанский «Азитромицин»: отечественный аналог не принес эффекта. По мнению директора ветклиники, полноценно заменить иностранные препараты российскими получится нескоро.

— Нам много еще, я считаю, времени понадобится для того, чтобы все вопросы компенсировать. Не один и не два года, нужны десятилетия, — резюмировал он.

Ветеринары предполагают, что полноценно заменить иностранные препараты российскими получится нескоро Максим Платонов / realnoevremya.ru

В то же время фермер Ильдар Гариев, хозяйство которого насчитывает 140 голов крупного рогатого скота, 100 овец и 30 коз, рассказал «Реальному времени», что поиск ветпрепаратов для скота после введения санкций существенно не усложнился:

— Проблем никаких нет. То, что нам нужно, мы находим, переходим на отечественное. Наш ветеринар что-то выбирает.

— Проблем никаких нет. То, что нам нужно, мы находим, переходим на отечественное. Наш ветеринар что-то выбирает. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Цены на ветпрепараты растут

Столкнулись ветеринары и с удорожанием препаратов. Ильнур Абдуллин рассказал, что лекарства, до введения антироссийских санкций стоившие две тысячи рублей, сегодня продаются за три. В 2022 году, когда только появился дефицит, в Москве цены поднимались аж до 25 тысяч рублей, в Казани — до пяти-семи.

По словам директора «АбсолютВета», существенно подорожали таблетки от клещей и блох. «В основном беда чувствуется по «Бравекто» (препарат для избавления от блох и клещей, — прим. ред.)», — сказал он. Раньше хозяину было достаточно скормить питомцу одну таблетку препарата, чтобы пушистый товарищ был на три месяца защищен от клещей. Сейчас на «Бравекто» цены поднялись с полутора тысяч рублей до трех в закупке и четырех-пяти при продаже. В продаже есть российский аналог Okvet, но он малоэффективен. В итоге владельцам четвероногих друзей приходится обращаться в ветклиники за отечественными прививками — например, «Бабезаном».

В свою очередь директор «Ветеринарной клиники Спицыных» отметил, ветеринарные препараты после введения антироссийских санкций подорожали в два-три раза точно. При этом он отметил, что завышать цены могут и российские поставщики. К слову, об этом говорил и Ильнур Абдуллин.



К новому законопроекту собеседники «Реального времени» отнеслись с опаской. По словам Рябовой, главное — чтобы из-за отмены требований GMP в Россию не хлынули подделки.

К новому законопроекту представители ветеринарных клиник отнеслись с опаской Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Однозначно могу сказать, что качество ввозимых сюда препаратов нужно контролировать, — заявил Птицын. — Потому что Россельхознадзор периодически присылает информацию о том, что снимется с реализации тот или иной препарат из-за нарушения качества продукции.

Он предположил, что в Россию как в «третью страну» могут начать поставлять препараты, которые за рубежом не котируются. «Нарываться на такое не хочется», — подытожил ветеринар.