«Агрохолдинги нас не интересуют»

Перед весенними полевыми работами в Казани соберут 800 сельских предпринимателей

Фото: Динар Фатыхов

4—6 марта в Казани Всемирный конгресс татар проводит XII Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел регионов РФ и Татарстана. По сравнению с прошлым годом количество участников увеличилось на 300 человек — на сходе ждут 800 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий. Организаторы подчеркивают, что их интересуют именно небольшие форматы работы на селе, а не агрохолдинги.

Выставка династий

— Даже 10 предпринимателей привезти в Казань, особенно в начале весны, которые сами себя обеспечивают, нелегко, — отметил председатель исполкома ВКТ Данис Шакиров, указав, что заявки на участие стали поступать еще в прошлом году. — В этом году упор сделан на семьи ремесленников, а это означает — представителей династий. Станет больше не только приезжих, но и татарстанских сельчан. Наша цель — увеличивать эту цифру каждый год.

— Агрохолдинги нас не интересуют, — подчеркнул Шакиров тематику схода. — Фермы с поголовьем 300—400 голов — тоже. Это не семейная ферма. Ферма — это 5—6 коров.

Первый день посвятят дискуссиям. Если в прошлом году они организовывались совместно с Торгово-промышленной палатой, то теперь партнером выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ. В здании на Федоровской улице пройдет обсуждение двух тем: «Переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, произведенной на селе» и «Роль татарских брендов в сохранении и развитии сел». В аграрном университете обсудят животноводство и вопросы подготовки кадров в области сельского хозяйства, а в ветеринарной академии — инновации в области земледелия, растениеводства и подготовку специалистов в этой области.

— В этих направлениях заложены механизмы существования современной татарской деревни, — сказал Шакиров.

Прошлогодний сход. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Герои — не только писатели

Пленарное заседание продолжительностью 3,5 часа состоится 5 марта в «Корстоне» при участии раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Организаторы отдельно отмечают выставку-ярмарку, которая будет концентрироваться на современных героях, семьях ремесленников, и презентации татарских брендов. К слову, самому младшему делегату схода —19 лет, самому пожилому — 67.

— Часто под личностями мы подразумеваем живших в конце XIX — начале XX века писателей, — сказал Шакиров. — На сходе героями станут люди, которые на селе занимаются хозяйством.

Кони, гуси, мед

Начальник Комитета по работе с татарскими предпринимателями исполкома ВКТ Фарит Уразаев напомнил, что сейчас на местных базарах лишь 12% занимает местная продукция. Мол, стыдно — чеснок закупаем из Китая! Он подробно рассказывал о каждом, среди «брендов» выделил такие, как лошади, гуси, мед, садоводство, национальную одежду, ремесла.

К примеру, татарских коней сейчас активно продвигает конезаводчик из Лениногорского района Фарит Набиуллин, сказал Уразаев. Планируется, что в апреле в поселке Актюбинский (Азнакаевский район) пройдет фестиваль «Аударыш» (это древняя игра, когда два всадника должны стащить друг друга с лошади или вынудить спрыгнуть).



PR гусям делают, в частности, через фестиваль «Каз өмәсе» в Муслюмовском районе, который в целом в ВКТ рассматривают как пример образцового.

Что касается меда, Уразаев напомнил, что только в Татарстане им занимаются 12 тысяч человек, это 108 тысяч ульев. «А в масштабах России это число надо будет умножить на 10», — отметил исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям, имея в виду только татарских энтузиастов.

Сход ориентирован на семейные подряды. Максим Платонов / realnoevremya.ru

На выставке можно будет не только увидеть все эти достижения на экранах, но и купить продукцию — к примеру, фитокремы с гусиным жиром.

Что касается культурной программы, то в прошлом году участники смотрели спектакль «Муть. Мухаджиры» в Камаловском театре (его герои — крестьяне, переселяющиеся в Османскую империю). В этом им предложат юбилейный вечер Фанира Галимова, композитора, поэта, главы Всероссийской ассоциации татарских деревень, руководителя компании «Ильфа», которая занимается электрификацией населенных пунктов, владельца этнографического комплекса «Бабай утары» («Подворье дедушки») в Туймазинском районе Башкортостана.

В последний день схода предприниматели отправятся в Кукморский район РТ — подпитываться местным опытом. Делегатам предложат шесть маршрутов. Кроме производств известной посуды и валенок, гости посетят семьи в таких деревнях, как Олуяз, Байлянгар, Ядыгерь. Последняя интересна тем, что здесь работает татарская школа, ученик которой Инсаф Файзрахманов в 2020 году сдал четыре предмета ЕГЭ на 395 баллов.