Иван Андриевский: «Китайские проекты мусоросжигательных заводов нам ближе»

Российский союз инженеров — о новом партнере из Поднебесной для строительства МСЗ в Казани

Фото: Максим Платонов

Стремление «РТ-Инвест» сохранить в тайне имя нового технологического партнера из КНР для строительства мусоросжигающего завода в Татарстане — обычная практика взаимоотношений с китайскими компаниями, поясняют эксперты. «Можно только гадать — кто поставит оборудование на завод в Казани, и наша сторона «дует на воду», чтобы все получилось хорошо и наши «заклятые друзья» не навредили делу», — прокомментировали в Российском союзе инженеров замену швейцарско-японского консорциума на производителя из Китая. Первый вице-президент союза Иван Андриевский в авторской колонке для «Реального времени» рассуждает о том, какая компания из Поднебесной могла бы реализовать проект МСЗ в Осиново, насколько возрастут затраты и почему опыт этой страны нам ближе, чем западный.

Достойных компаний КНР на замену Hitachi Zosen Inova предостаточно

В Казани для реализации проекта строительства завода энергоутилизации отходов выбрали нового технологического партнера вместо ушедшего консорциума Hitachi Zosen Inova. В «РТ-Инвест» сообщили, что оборудование поставит «крупнейший китайский производитель» и «выбранная технология соответствует всем ранее утвержденным экологическим и техническим параметрам». Возникают вопросы — может ли это быть один из крупнейших китайских операторов заводов энергоутилизации отходов Everbright Environment и кто еще из китайских компаний смог бы реализовать проект МСЗ в Казани?

Имя нового партнера «РТ-Инвест» будет держать в секрете до последнего и озвучит уже после подписания итоговых соглашений. Это обычная практика, одна из особенностей партнерских отношений с китайскими компаниями, которые, как правило, стараются не анонсировать ничего заранее. Поэтому сейчас можно только гадать, кто поставит оборудование на завод в Казани. Ну, конечно, и наша сторона «дует на воду», чтобы все получилось хорошо и наши «заклятые друзья» не навредили делу.

Из-за проблемы с поставкой оборудования на казанский завод стройка встала (съемка — март 2023 г.) скриншот realnoevremya.ru видео YouTube-канала «ТатарстанДа»

Everbright Environment вполне может обеспечить реализацию этого проекта. Учитывая, что компания активно работает и за рубежом, она выглядит одним из наиболее вероятных партнеров «РТ-Инвест».

Однако в КНР сфера переработки мусора сегодня развивается мощнейшими темпами, поэтому достойных компаний в КНР, которые смогут заменить Hitachi Zosen Inova, более чем достаточно, и никак не менее 20

Уникальную репутацию заработала компания Shenzhen Energy Environmental Co. Ltd, под управлением которой находится крупнейший в мире мусоросжигательный завод в Шэньчжэнь. Не стоит забывать и о госкомпании China National Environmental Protection Group (CNEPG), которая еще на стадии разработки проекта завода в Казани рассматривалась как потенциальный партнер.

Everbright Environment активно работает за рубежом, выглядит одним из наиболее вероятных партнеров «РТ-Инвест» скриншот realnoevremya.ru видео/vk.com/msz_kazan?ysclid=lsmvjlqxsw225305502

Значительного удорожания проекта можно избежать, но есть допработы

В какую сумму можно оценить сделку с китайским партнером по реализации проекта в Казани? Финансовые параметры проекта, как и имя нового партнера, пока разглашать также не будут — все та же специфика взаимодействия с китайскими компаниями. Поэтому сейчас главным финансовым ориентиром будут последние данные «РТ-Инвест». Ранее компания заявляла об инвестициях в 25—28 млрд рублей. Учитывая, что значительный объем работ по проекту уже проделан — «коробку» объекта подготовили, можно предположить, что по меньшей мере значительного увеличения бюджета проекта получится избежать. Правда, в любом проекте существуют дополнительные работы. Без них такие проекты не обходятся.

Откуда берутся дополнительные работы? Во-первых, проектирование — это кабинетная работа, на месте всегда что-то меняется, особенно в земляных работах. Во-вторых, в ходе реализации проекта часто поступают предложения по его улучшению и увеличению первоначальных площадей, обычно процентов на 5—10%.

Уступает ли китайское оборудование для заводов энергоутилизации отходов оборудованию Hitachi Zosen Inova или других западных производителей?

— Когда речь идет о дорогом промышленном оборудовании, как правило, вопросов по его эксплуатационным характеристикам не возникает. Мне уже приходилось пользоваться китайским оборудованием. У меня, например, только положительные впечатления. Особенно отмечаю механизацию и автоматизацию, которые китайцы вводят в создание новых образцов. Зачастую приводит в восхищение, какие они молодцы.

Ценовой сегмент столь дорогостоящего оборудования уже подразумевает определенный уровень качества и надежности. Поэтому в данном случае речь может идти о различных технологических нюансах использования или о вопросах сервисного обслуживания, а по качеству проблем ожидать не стоит.



Безусловно, сокращение вариантов выбора партнеров не является положительным явлением, однако учитывая достаточно узкий профиль потенциальных партнеров, уход Hitachi Zosen Inova точно не является трагедией

Китайская экономическая модель МСЗ ближе России, чем европейская или японская

Каков опыт КНР в строительстве мусоросжигающих заводов? Китай сегодня один из лидеров по развитию мусоросжигающих предприятий в мире. В стране действуют и строятся более 400 заводов по переработке мусора в энергию. Этот опыт, конечно же, будет интересен и России. Построив 400 заводов, Китай набрал очень большой опыт в надежности производимого оборудования и эксплуатации. По сути, жизненного цикла завода. Согласитесь, если бы опыт был 50—100 заводов — это уже немало, а у них 400!

Каковы перспективы российско-китайского сотрудничества в области МСЗ и стоит ли его развивать? Ответ на этот вопрос однозначный — конечно, стоит. Более того, китайская экономическая модель энергоутилизационных проектов ближе России, чем европейская или японская. Напомню, что Hitachi Zosen Inova — это швейцарско-японская компания. Дело в том, что мусоросжигательный завод, который перерабатывает мусор в энергию, ориентируется на извлечение прибыли от продажи энергии. Однако себестоимость производства энергии на таких заводах существенно выше, чем выработка традиционными способами генерации. Поэтому финансовая модель такого проекта очень сложная. В Европе цена энергии в два-три, а то и в четыре раза выше, чем в России, в Японии энергия стоит почти в три раза дороже. В результате инвестиционные риски по проектам мусоросжигательных заводов в Европе и Японии более сбалансированы, чем в России.

Китайская экономическая модель проектов МСЗ ближе России, чем европейская или японская Платонов Максим

А вот цена на энергию в Китае находится на уровне с российской, поэтому китайские проекты и финансово-экономические модели по проектам мусоросжигающих заводов нам более ближе и именно на них нам и стоит ориентироваться.

Иван Андриевский