Стройку МСЗ под Казанью разморозит инвестор из Китая

Проект, сорванный уходом западного партнера, реанимируют, благодаря крупному производителю из Поднебесной

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане нашли замену швейцарско-японскому консорциуму Hitachi Zosen Inova, сорвавшему поставки систем дымоочистки и управления на стройку мусоросжигающего завода. В отсутствие зарубежного оснащения объект простаивал, а сроки сдачи МСЗ отодвигали. Однако «РТ-Инвест» (входит в ГК «Ростех») все же нашел нового технологического партнера — им стал крупнейший производитель Китая, выяснило «Реальное время». Информацию нашему изданию подтвердили в самой компании, уточнив, что стройку возобновят этим летом.



Стройку МСЗ в Казани возобновят летом с участием китайцев



О проблеме поставок оборудования для казанского проекта «РТ-Инвест» стало известно год назад. Компания строит в стране пять мусоросжигающих заводов, генерирующих тепловую энергию (МТЭС), но именно татарстанское предприятие было основано позднее всех и столкнулось с трудностями в оснащении. В результате стройка встала.

Как сообщала «дочка» Ростеха в Минприроды, зарубежный технологический партнер вышел из проекта, так что для завершения строительства завода в республике требуется повысить степень локализации до 90%. Поставить оборудование должен был швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova, который дважды срывал сроки: сначала из-за пандемии, затем из-за антироссийских санкций.

В результате проблемы, создавшейся с поставкой оборудования на казанский завод, стройка встала (съемка — март 2023 г.). скриншот realnoevremya.ru видео YouTube-канала «ТатарстанДа»

Позднее, в апреле, проблему официально подтвердили и власти республики, отметив, что с потерей западного партнера стройка мусоросжигающего завода под Казанью затягивается. Как сообщал татарстанский премьер Алексей Песошин, к тому моменту были закончены фундаментные работы, возведены корпусные постройки: «Сделано все что можно сделать до момента поставки оборудования. Вот с этим сложнее, была технология швейцарско-японская. В связи с санкциями в поставке оборудования отказано».

Все это время застройщик подыскивал другого технологического партнера, и, как выяснило «Реальное время», недавно поиски завершились успехом. «РТ-Инвест» заключил сделку с китайским производителем, но название инвестора пока не раскрывает:



— Для реализации проекта строительства завода энергоутилизации отходов в Казани выбран новый технологический партнер. Оборудование будет поставлено крупнейшим китайским производителем. Выбранная технология соответствует всем ранее утвержденным экологическим и техническим параметрам. Летом работы на стройплощадке будут возобновлены, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «РТ-Инвест».

Для реализации проекта в Казани выбран новый технологический партнер. скриншот realnoevremya.ru видео/vk.com/msz_kazan?ysclid=lsmvjlqxsw225305502

Оборудование поставит Everbright Environment?

Оборудование для мусоросжигающих заводов в КНР предлагают несколько ведущих компаний — «Вэймин», «Саньфэн», «Канхэн» и другие. Но крупнейшим оператором заводов «Энергия из отходов» в Китае на рынке считают Everbright Environment. Три года назад компания начала реализацию 69 проектов, связанных с энергоутилизацией, раздельным сбором и промышленной сортировкой, а также переработкой пищевых и медицинских отходов. Три предприятия удостоились премии Luban — высшей награды в строительной отрасли страны. Всего Everbright Environment построила 176 заводов энергоутилизации общей мощностью 150 300 тонн в сутки. Оператор представлен в 210 городах КНР и за рубежом: во Вьетнаме, Германии, Польше, Маврикии.

На ком остановили свой выбор, в «РТ-Инвест» не сообщают, однако в одном из своих аккаунтов в соцсетях положительно отозвались об Everbright Environment, называя компанию «крупнейшим оператором заводов по энергоутилизации» не только в Китае, но и в мире.

На ком остановили свой выбор, в «РТ-Инвест» не сообщают, однако в одном из своих аккаунтов положительно отозвались об Everbright Environment. скриншот realnoevremya.ru аккаунта

Годом ранее (примерно тогда стройка МСЗ и встала) уровень локализации комплектующих казанского завода энергоутилизации, как его просит называть застройщик, оценивали в 64%. На тот момент, в России уже научились выпускать самостоятельно котловое оборудование и системы охлаждения паровых труб. Однако для наращивания объемов производства нужно было освоить еще и выпуск дополнительных элементов оснащения для энергетической утилизации ТКО, включая колосниковую решетку, электротехническое оборудование, а также комплекс очистки дымовых газов. На это требовалась дополнительная господдержка. Теперь же, судя по всему, вопрос будет снят, благодаря китайскому партнеру. Ранее планировалось, что системы дымоочистки и управления заводом поставит Hitachi Zosen Inova.

Пока шли переговоры и поиск нового инвестора, существенно возросла стоимость строительства завода. Об этом сообщали в правительстве республики еще в апреле прошлого года, однако новый требуемый объем инвестиций не раскрывается, как и сумма сделки «дочки» «Ростеха» с китайским партнером. На первом этапе затраты в проекте оценивали в 20,8 млрд рублей, но сдать завод планировали еще в декабре 2022 года. Заявленная мощность должна была составить 55 МВт.

«Полигоны переполнены, что ведет к экологическому тупику»

Называть китайскую компанию не стали и в администрации Зеленодольского района, на земле которого — в Осиново — строят МСЗ. Но в руководстве муниципалитета рады появлению нового иностранного инвестора, который возобновит стройку:

— С каждым годом увеличивается степень воздействия человека на природную среду. Для сохранения природы и ее ресурсов необходимы эффективные меры. Действующие полигоны на территории Татарстана переполнены, что ведет к необходимости рекультивации старых и выделению новых земель под полигоны, и, как следствие, к экологическому тупику. Мусоросжигательный завод в республике поможет снизить наносимый ущерб природе, сократит количество отходов на свалках и, бесспорно, уменьшит количество необходимой для свалок земли.

Полигоны Татарстана переполнены, что ведет к необходимости рекультивации старых и выделению новых земель. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Чиновники также напомнили, что проект МСЗ в Татарстане прошел международную экспертизу, подтвердившую безопасность объекта для окружающей среды. Экономическим эффектом строительства и эксплуатации завода в республике, по их словам, станет создание более тысячи новых рабочих мест и налоговые поступления в бюджеты Татарстана и России.

— Кроме того, термическая утилизация отходов позволяет получить значительную массу тепловой и электрической энергии, которая используется на самом предприятии, а также может применяться для обслуживания близлежащей городской инфраструктуры, — подчеркнули в руководстве Зеленодольского района.

Принцип работы возводимых заводов энергоутилизации застройщик описывает в несколько этапов. Сначала поступающие отходы взвешивают, проводят радиационный контроль и направляют в бункер. Затем отходы грейферным краном перемещают в котельное отделение, где их сжигают на подвижной колосниковой решетке при температуре 1 260 градусов. Дымовые газы проходят трехступенчатую очистку. Сгорающие отходы нагревают пар, вращающий турбину, которая вырабатывает электричество, а энергия направляется в общую сеть.

В руководстве муниципалитета рады новому инвестору, который возобновит стройку МСЗ (съемка — март 2023 г.). скриншот realnoevremya.ru видео YouTube-канала «ТатарстанДа»

Осенью правительство России решило выделить субсидии структурам «РТ-Инвеста» — компаниям «АГК-1» и «АГК-2», которые участвуют в строительстве четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье и одного в Татарстане. Так застройщику решили компенсировать недополученные доходы из-за оплаты процентных платежей по кредиту ВЭБ.РФ в декабре 2022-го, а также в 2023 году. Размеры субсидий не сообщаются, но, если проекты не реализуют в срок, деньги придется вернуть в бюджет. Срок сдачи казанского МСЗ сдвинули на 31 декабря 2025 года.

С появлением нового технологического партнера проект МСЗ в Казани должен пройти повторную экологическую экспертизу. Старт строительства завода в Татарстане вызвал широкий общественный резонанс, застройщик и власти сломали немало копий, чтобы убедить население в безопасности проекта. Осенью казанцев старалась успокоить и российский вице-премьер Виктория Абрамченко: «Я могу заверить жителей Казани, что мы не допустим строительства такого завода, если будет нарушение параметров, заявленных ранее».