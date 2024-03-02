День в истории 2 марта: первая в истории России зимняя Универсиада, 115 лет со дня рождения Амирхана Еники
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 2 марта 2024 года
2 марта казанский «Рубин» проведет первый после зимнего перерыва матч с «Краснодаром». Сегодня отмечаются Международный день спасения кошек и Международный день спички. Два года назад российские вооруженные силы взяли под полный контроль Херсон, пять лет назад президент РФ Владимир Путин официально объявил открытой XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду в Красноярске — она стала первой в истории России. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- 13-й день соревнований в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Сегодня ожидаются полуфиналы по фиджитал-футболу, фиджитал-единоборствам, Standoff 2+лазертаг, а также финал по MLBB и игре «Мир танков».
- Российская премьер-лига — казанский «Рубин» проведет первый после зимнего перерыва матч. Соперником станет «Краснодар».
- Континентальная хоккейная лига, плей-офф — второй матч «Ак Барса» и «Автомобилиста».
- Единая лига ВТБ — УНИКС против «Локомотив-Кубани».
- Чемпионат России по водному поло среди мужских команд — «КОС-Синтез» против московского МКСШОР «Восток-2.
- Торжественные мероприятия, приуроченные к 115-летию со дня рождения татарского
писателя Амирхана Еники.
Кто родился: Михаил Горбачев и Вячеслав Зайцев
- 1800 — русский поэт Евгений Боратынский (скончался 11 июля 1844 года). Часть жизни он провел в Казани.
- 1909 — татарский писатель-прозаик, народный писатель Татарстана Амирхан Еники (скончался 16 февраля 2000 года). Среди самых заметных его произведений — повести «Саз чәчәге» («Болотный цветок»), «Рәшә» («Марево») и т. д. В честь него названа улица в Казани.
- 1931 — последний Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1985—1991 годах, последний Председатель Президиума Верховного Совета СССР в 1988—1989 годах, единственный президент СССР в 1990—1991 годах Михаил Горбачев (скончался 30 августа 2022 года). При нем произошло окончание холодной войны, распад СССР, перестройка и т. д. Лауреат Нобелевской премии мира — «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».
- 1938 — советский и российский модельер, народный художник России Вячеслав Зайцев (скончался 30 апреля 2023 года).
- 1952 — председатель Наблюдательного совета ООО «Камский коммерческий банк» Розалия Габдуллина.
- 1967 — главный врач ГАУЗ «Республиканский клинический неврологический центр» Ильнур Шарафутдинов.
- 1969 — российский актер, народный артист РФ Михаил Пореченков.
- 1986 — директор МБУ «Институт развития города» Алексей Горбунов.
Кто скончался: основатель жанра готического романа и российский император
- 1797 — английский писатель, основатель жанра готического романа Хорас Уолпол (родился 24 сентября 1717 года).
- 1855 — российский император в 1825—1855 годах Николай I (родился 6 июля 1796 года).
- 1871 — основоположник научной педагогики в России Константин Ушинский (родился 3 января 1823 года).
Праздники: День спички
- Международный день спасения кошек. Учрежден в 2019 году британской благотворительной организацией Yorkshire Cat Rescue, которая находит новые дома для выброшенных и уличных котов.
- Международный день спички. Неофициальный праздник, даты учреждения которого разнятся.
События в истории: первый в мире компакт-диск, отмененный матч за Суперкубок УЕФА в Казани
- 1831 — русский поэт Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой в московской церкви Большого Вознесения у Никитских ворот.
- 1837 — за свое стихотворение «Смерть поэта» — о трагической гибели Александра Пушкина — был арестован Михаил Юрьевич Лермонтов.
- 1855 — на престол Российской империи вступил Александр II. Он заключил Парижский мир, отменил крепостное право, ввел всеобщую воинскую повинность, провел судебную реформу.
- 1919 — образован Московский финансовый институт. Сейчас это Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации.
- 1959 — в СССР созданы добровольные народные дружины (ДНД).
- 1983 — Philips, Sony и Polygram представили в Лондоне первый в мире компакт-диск с записью Девятой симфонии Бетховена.
- 1992 — в Приднестровье начался вооруженный конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), претендующих на контроль над рядом территорий, прилегающих к реке Днестр (Приднестровье).
- 2008 — прошли выборы третьего президента в России. Кандидатами стали Дмитрий Медведев, который в итоге и выиграл, а также Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский.
- 2017 — исполком Казани утвердил решение назвать сквер перед зданием «Татмедиа» в честь первого секретаря Татарского обкома КПСС Фикрята Табеева.
- 2018 — в США зафиксировали самую мощную на тот момент хакерскую атаку в истории Сети. «Жертвой» стал сервис GitHub, предоставляющий хостинг для IT-проектов.
- 2019 — президент РФ Владимир Путин официально объявил открытой XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду в Красноярске. Она стала первой в истории России. Всего было разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.
- 2020 — исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на заседании в Амстердаме выбрал Казань в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Таким образом, столица Татарстана стала первым из российских городов, кто должен был принять этот турнир. Однако в 2023-м УЕФА перенес матч в Афины.
- 2022 — российские вооруженные силы взяли под полный контроль Херсон.
- 2022 — российский бизнесмен Роман Абрамович объявил о продаже английского футбольного клуба «Челси», который приобрел в 2003-м.
- 2022 — Евросоюз запретил передавать, поставлять и экспортировать в Россию банкноты евро.
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