Абрамович сообщил о продаже «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович решил продать английский клуб «Челси». Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на клуб.

«Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба, поэтому в текущей ситуации я принял решение продать его, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба», — заявил Абрамович.

Фото: wikipedia.org

Продажа пройдет согласно надлежащей процедуре. Также бизнесмен поручил создать благотворительный фонд, который будет оказывать помощь жертвам военной операции на Украине. Туда направят весь доход с продажи клуба.

На прошлой неделе Абрамович передал управление английским футбольным клубом «Челси» попечителям одноименного благотворительного фонда. Он приобрел клуб в 2003 году примерно за 140 млн фунтов стерлингов.

Татьяна Леухина