Рашид Калимуллин: «Вместо того чтобы жаловаться, надо творить и предлагать свои работы»

Союз композиторов Татарстана планирует начать проект «Алифба»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГАСО РТ

Союз композиторов Татарстана в этом году отмечает большой 85-летний юбилей. С 1989 года и по сей день председателем правления является Рашид Калимуллин, он же — председатель Союза композиторов России. В интервью «Реальному времени», как изменились эти организации с его приходом, во что он хотел бы превратить старое здание театра Камала и как музыка сможет помочь изучению татарского языка.



«Статус композитора возрастает»

Сейчас в Союзе композиторов Татарстана 60 человек: 40 композиторов и 20 музыковедов. Среди наиболее значимых мероприятий, проводимых организацией, Международный фестиваль современной музыки «Европа — Азия», фестиваль музыки композиторов Поволжья и Приуралья, симфонические концерты из новых произведений композиторов Татарстана, ежегодные юбилейные концерты композиторов республики.

— Союз композиторов создавался еще при Сталине. Раньше все было продумано до мелочей. Это была не просто организация, куда приходили композиторы, слушали музыку и разбегались. Это был орган с целым циклом предприятий, домами творчества и даже своими заводами и совхозами, например, в Иванове, где занимались и растениеводством, и животноводством. Именно совхоз в годы войны помог композиторам выжить, — рассказывает Рашид Калимуллин.



Композиторы строили дома на свои средства, при них действовали маленькие камерные залы, где авторы могли репетировать с музыкантами, давать камерные концерты, представлять свои новые сочинения. Была своя парикмахерская, свое кафе, была даже организована доставка еды из ресторана. То есть создан полный цикл, чтобы, даже не выходя из дома, можно было жить и творить.

— Это статус. Вот что такое был композитор в то время. Находясь в Москве, я понял, насколько велика их сила. Насколько они много сделали в годы войны. Я считаю, что и благодаря композиторам, в том числе, мы одержали победу. Сколько было написано песен, которые поднимали дух народа! В 90-е годы все изменилось. Композиторы стали не нужны, также как ученые, врачи, педагоги. На первый план вышли другие профессии, дети мечтали стать в лучшем случае юристами или бухгалтерами. Но сейчас все меняется, все возвращается на круги своя. Композиторы сейчас находятся в другой весовой категории.

«Союз композиторов России — это холдинг»

В 2015 году Рашид Калимуллин начал руководить Союзом композиторов России в Москве.

— Когда я пришел в российский союз композиторов, все было не в самом лучшем состоянии. Как только начал углубляться, понял, что дела обстоят намного хуже, чем я ожидал. У организации были многомиллионные долги, счета закрывались, арестовывались, и мы были вынуждены открывать новые. Но буквально за два года удалось свести эту критическую ситуацию на нет — долгов не осталось. Наша организация объединилась в большой холдинг, потому что страна огромная. Отвечать за все и вся нет возможности. Теперь у нас есть генеральный директор, Карина Абрамян, есть отдел, который ведет финансы, есть юридический отдел и так далее. В наш холдинг входят в том числе газеты и журналы, включая газету «Культура», «Музыкальная жизнь» и другие.

Первое, что сделал новый руководитель, организовал фестиваль молодых композиторов в городах России, в регионах.



— Кроме того, мы создали новые проекты — в стенах московской консерватории, в «Зарядье» мы проводим концерты, делаем программы, где звучит музыка и молодых композиторов, и более известных. Мы подбираем стили, манеру написания музыки. Публика охотно их посещает. Мы реабилитировались и перед властью, и перед Министерством культуры. Наш союз уже не воспринимают как «непонятно что». Мы абсолютно чистая, белая организация, — подчеркнул Калимуллин.

Союз композиторов России выплачивает композиторам стипендии, материальную помощь, при чрезвычайных ситуациях, и оказывает финансовую помощь ветеранам.

— До меня в нашем союзе в лучшем случае стипендии получали два человека в год. Теперь их 15—16. За эти годы уже очень много людей почувствовали эту поддержку на себе. Суммы не такие большие, но все же. Они составляют около 70 тысяч рублей. Это некое подспорье, — говорит председатель Союза.

«Мы стремимся к тому, чтобы нашу музыку играли и за рубежом»



Союз композиторов несколько лет осуществляет проект «Жемчужины русской и татарской музыки», в рамках которого были организованы концерты татарстанских авторов в мировых столицах на лучших площадках.

— Мы работали параллельно с Министерством культуры. Пандемия подкосила это начинание, но, думаю, в ближайшее время мы возобновим его. В связи с СВО пока не так все просто. Мы сейчас меняем направление, смотрим в сторону Востока. Если композитор работает активно, значит у него есть шанс попасть в программу, которая будет исполняться за рубежом или в крупных городах России. Уверен, что должны проводиться фестивали, в том числе международные. Нам нужно вывозить свою музыку за границы своей страны, показывать ее. Очень важно, чтобы нашу музыку играли не только свои музыканты, но и зарубежные коллеги. Я хочу, чтобы наши композиторы были признаны на мировой арене. Таким образом мы продвигаем наших композиторов, продвигаем нашу культуру.

В рамках юбилея Союза композиторов будет организован концерт музыки композиторов Татарстана в «Зарядье». Здесь будет звучать музыка классиков и современных композиторов, кроме того, произведения молодых авторов. Главное же празднование 85-летнего юбилея Союза композиторов РТ пройдет в декабре.

«К успешному изучению татарского языка нужно привлекать и композиторов»

Союз композиторов готов активно включится в работу по изучению татарского языка, говорит Рашид Калимуллин. В его рамках планируется создать проект «Алифба» («Азбука»).

— Наши композиторы могли бы целенаправленно вести работу в целях изучения татарского языка. Когда-то мы пытались выучить татарский язык на госуровне. Не все сразу получилось. Возможно, в школах, в методике преподавания есть недоработки. А почему бы не привлечь к этому и композиторов? Может быть, музыка поможет нам в этом деле. Через музыку информация доходит быстрее и глубже, тем более если классика исполняется в коллаборации с современным жанром. Это ближе для понимания детей. Надо начинать с детских садов, с уроков, утренников и праздников. Это значит, что должна быть целая программа. Должен быть выстроен репертуар, должны быть пособия, — считает председатель Союза.

— Сейчас президентом Академии наук Республики Татарстан стал Рифкат Минниханов, он тоже глобально мыслит, видимо, это у них в крови. Я бы хотел пообщаться с ним на эту тему, поднять этот вопрос, — отмечает Калимуллин.

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«Вопрос о музыкальном театре должен когда-то решиться»

— Я слышал разговоры о том, чтобы создать в Казани музыкальный театр, где звучала бы классическая музыка в первую очередь созданная татарстанскими композиторами, — говорит Калимуллин. Я не владею этой ситуацией, это не моя компетенция, но думаю, что этот вопрос когда-нибудь разрешится. Скажу честно, легко рассуждать, но принимать решение должны компетентные люди. Но я все-таки надеюсь, что когда построят здание нового Камаловскго театра, старое отдадут под театр оперетты или под музыкальный театр. Мне кажется это возможно, потому что в Казани сейчас все это востребовано. Театры активно посещаются, в городе очень много туристов».

Как подчеркивает известный композитор, мало просто просить о создании подобного театра, надо творчеством доказывать зрелость.

— Вот, допустим, открывают такой театр, а вы посчитали сколько у нас произведений, подходящих под этот формат? Их еще не так много. Репертуар надо нарабатывать. Когда вы открываете специальный национальный театр, должен быть соответствующий репертуар и еще должна быть публика. Это надо спрогнозировать. Не так все просто. Надо все просчитать.

Председатель Союза композиторов прокомментировал и претензии в адрес Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля по поводу того, что здесь ставится мало татарских произведений:

— В свое время, когда я окончил консерваторию и начал преподавать в консерватории, Назип Жиганов не дал мне сразу уехать в Москву. Меня звал в аспирантуру очень известный педагог Альберт Леман. Но у меня уже тогда были два маленьких ребенка, и я не решился переехать. Тем более в нашей консерватории мне предложили вполне достойный вариант. Потом театр имени Мусы Джалиля пригласил меня написать оперу к юбилею, что я и сделал. Такое было в моей биографии. И сейчас директором театра остается Рауфаль Мухаметзянов. Я хочу подчеркнуть одно — у каждого театра своя политика. И в этом отношении я не хочу влезать в чужое производство. Если хорошо писать, то твои произведения будут брать многие театры, в том числе и за пределами РТ. Мне кажется, вместо того чтобы жаловаться, надо в первую очередь творить и предлагать свои работы. Я нисколько не умаляю заслуги наших молодых композиторов, все они очень талантливые ребята, все они пишут и самое главное — хотят писать. А это дорогого стоит.