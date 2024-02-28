Гид по улице Бутлерова: хирург Вишневский, дочери епархии и дебют Токаревых

Прогулка по Ново-Горшечной, часть 5-я

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой НБРТ

Как стало известно в феврале, у памятника Александру Вишневскому в этом году появится сквер — со скамейками, клумбой и освещением. Мы как раз дошли до этого места в наших прогулках по Бутлерова, прежде чем перейти к обзору медицинского городка, расскажем о трех объектах — Казани советской, дореволюционной и капиталистической.

Памятник Вишневскому

Хоть и пишут, что памятник-бюст появился к столетию, это случилось не в 1974 (и даже не в 1973-м, как указано на некоторых сайтах). Проект скульптора В. Рогожина и архитектора Андрея Спориуса был воплощен в 1971-м, у здания клиники факультетской хирургии Казанского медицинского института. Внутри есть его мемориальная комната.

Вишневский родился на территории современного Дагестана (ныне — село Нижний Чирюрт), недалеко от Кизилюрта, его отец был штабс-капитаном. В 1899-м он окончил медицинский факультет Императорского Казанского университета, работал в Александровской больнице, а также на различных кафедрах, учился в Германии и Франции.



После революции он сначала был старшим врачом, возглавил областную больницу Татарской АССР, восемь лет заведовал факультетской хирургической клиникой Казанского университета. В этом время Вишневский, в частности, исследовал воздействие новокаина на течение воспалительного процесса и на заживление ран. Ну а в 1927-м разработал мазь Вишневского, которая сейчас, правда, считается устаревшей, но в Великую Отечественную войну активно и успешно использовалась на фронте в составе «Триады Вишневского»: местная анестезия, новокаиновая блокада и повязки с мазью.

Последние годы Вишневский жил в Москве, в Казани оказался в эвакуации. Академическая улица получила его имя в 1949-м, через год после смерти.

Епархиальное училище (Бутлерова, 6)

Женское епархиальное училище в Казани учредили в 1890 году, и поначалу оно находилось в помещениях Александринского приюта (получается, во дворах напротив). При этом уже в 1889-м духовенство Казанской епархии купило место для здания, где находилась тогда усадьба наследников Никольских: каменный дом с деревянным флигелем, у которого был большой двор и фруктовый сад. Последний решили сохранить (теперь на его месте спортивная площадка), а дом надстроить, чтобы разместить там церковь и актовый зал.

Кстати, домовая церковь Рождества Пресвятой Богородицы интересна тем, что ее иконостас расписывал Иван Фешин, отец художника Николая Фешина.

Проект училища делал архитектор Михаил Литвинов, ранее — городской архитектор, архитектор Казанского университета, занимавшийся проектированием зданий Казанской научно-промышленной выставки и корпусов физических лабораторий университета, техник строительного отделения Казанского губернского правления. После он стал младшим архитектором строительного отделения Московского губернского правления, 13 лет работал смотрителем здания храма Христа Спасителя.

Наблюдением за стройкой занимался инженер Александр Остовский. Здание строили в 1891-м, в следующем году занимались внутренней отделкой, покраской, устанавливали печи — к этому времени уехавшего Остовского сменил губернский инженер Лев Хрщонович. Училище закончили в 1893-м, к новому учебному году.

Здесь обучались девочки, чьи отцы работали в епархии, а также сироты из Александринского приюта. В частности, учили пению и игре на скрипке! После окончания училища его выпускницы становились учительницами сельских школ. В 1897-м к училищу пристроили крыло для открывшегося Ольгинского приюта (он смотрит на нынешнюю Айвазовского) по проекту Федора Малиновского.

В 1899-м по проекту Малиновского училище превратилось в трехэтажное здание. Интересно, что ранее главный вход украшал балкон с чебаксинской кованой решеткой.

В 1959 году здесь открылась 18-я, первая в республике школа с углубленным изучением английского языка.

Банк «Татарстан» Сбербанка России (Бутлерова, 44)

В советское время здесь стояли останки деревянной Казани. Последние 28 лет здесь находится новый объект.

Историю обновления Казани принято отчитывать с крупного открытия — это появление в 2002 году под Кремлем культурно-развлекательного комплекса «Пирамида». Проектировали его архитекторы Виктор и Гульсинэ Токаревы. После уже Токаревы занялись жилыми домами и ЖК, в том числе — «Панорама», «Суворовский», «Вишневый сад», «Катановский». Сейчас это новые, устоявшиеся доминанты города.

Оба закончили Казанский инженерно-строительный институт. Токарев 10 лет работал в Главном архитектурно-планировочном управлении Казани, а потом еще 10 лет — в Государственном комитете ТАССР по делам строительства. Токарева начинала ассистентом на кафедре, до 2018 года она преподавала в родном вузе. В 1990-м супруги создали творческую мастерскую.

Старт карьере им дало здание на Бутлерова, это был первый крупный проект Токаревых, на 16 тысяч квадратных метров. Во-первых, право его придумывать удалось получить в конкурсе с участием иностранных разработчиков. Во-вторых, это единственный банк в России, у которого, помимо понятных функций, работает культурно-оздоровительный центр с бассейном, который нужно было отсечь и планировочно, и технически. В-третьих, попробуйте вспомнить хотя бы одно примечательное здание, возведенное в 90-е?