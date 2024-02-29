День в истории 29 февраля: «Оскар» для Ди Каприо, послание Путина, первый матч плей-офф КХЛ для «Ак Барса»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 29 февраля 2024 года
29 февраля президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию России, а «Ак Барс» начнет путь к Кубку Гагарина. Сегодня отмечается Международный день редких заболеваний. Четыре года назад представитель СК «Синтез» Никита Шлейхер завоевал золото этапа Мировой серии FINA по прыжкам в воду в канадском Монреале, восемь лет назад произошло резонансное убийство девочки няней в Москве. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию России. Российский лидер заявил, что озвучит задачи минимум на шесть лет вперед.
- 11-й день соревнований в рамках Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».
- Континентальная хоккейная лига, плей-офф — в Казани пройдет первый матч «Ак Барса» и «Автомобилиста». Серия продлится до четырех побед.
- На вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев. Обсудим тренды авторынка России в 2024 году.
- Гала-концерт академии молодых певцов Мариинского театра в рамках XLII Международного оперного фестиваля им. Ф.И. Шаляпина.
Кто родился: соратник Юрия Андропова и рекордсмен по победам в Кубке Стэнли
- 1860 — американский инженер и изобретатель, один из создателей IBM Герман Холлерит (скончался 17 ноября 1929 года).
- 1924 — председатель КГБ СССР в 1988—1991 годах, член ГКЧП, генерал армии Владимир Крючков (скончался 23 ноября 2007 года). Один из ближайших соратников Юрия Андропова.
- 1936 — канадский хоккеист Анри Ришар (скончался 6 марта 2020 года). Рекордсмен по победам в Кубке Стэнли — их у него 11.
Кто скончался: Никита Моисеев и Виталий Федорчук
- 2000 — советский и российский ученый Никита Моисеев (родился 23 августа 1917 года). Руководил исследованиями по разработке математической модели экологических последствий ядерной войны — «ядерной зимы». Результаты этой работы, получившие известность в мире, повлияли на заключение договоров между СССР и США об ограничении гонки ядерных вооружений.
- 2008 — председатель КГБ СССР в 1982 году, министр внутренних дел СССР в 1982—1986 годах генерал армии Виталий Федорчук (родился 27 декабря 1918 года).
Праздники: День редких заболеваний.
- Международный день редких заболеваний. Отмечается по инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS. Дата 29 февраля выбрана в связи с тем, что она достаточно редкая и появляется только раз в четыре года.
События в истории: Агадирское землетрясение, резонансное убийство девочки в Москве
- 1288 — в Шотландии вступил в силу закон, по которому мужчина, отказавшийся жениться на женщине, которая сделала ему предложение, был обязан заплатить штраф.
- 1888 — Герман Холлерит изобрел первую электрическую вычислительную машину.
- 1960 — Агадирское землетрясение в Марокко. Является самым разрушительным и смертоносным в истории страны — погибло 15 тысяч человек, 35 тысяч остались без крова.
- 1968 — авиалайнер Ил-18Д авиакомпании «Аэрофлот» летел по маршруту Москва — Красноярск — Петропавловск-Камчатский и рухнул на землю около Братска. Из находившихся на его борту 83 человек выжил только один.
- 2016 — 38-летняя няня из Узбекистана Гюльчехра Бобокулова убила свою 4-летнюю воспитанницу. После этого она обезглавила тело девочки и подожгла квартиру. Бобокулова была задержана у станции метро, где она ходила с головой убитого ребенка и выкрикивала «Аллах Акбар». Впоследствии ее признали невменяемой и отправили на принудительное лечение.
- 2016 — Леонардо Ди Каприо впервые получил «Оскар». Статуэтку ему вручили за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший». До этого он пять раз номинировался на «Оскар» за роли в фильмах «Что гложет Гилберта Грэйпа», «Авиатор», «Кровавый алмаз», «Волк с Уолл-Стрит» и входил в списки главных неудачников.
- 2020 — представитель СК «Синтез» Никита Шлейхер завоевал золото этапа Мировой серии FINA по прыжкам в воду в канадском Монреале. Татарстанец победил в дуэте с Евгением Кузнецовым в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым