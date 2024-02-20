Новости общества

19:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Это будет постановка задач на ближайшие шесть лет»: Владимир Путин — о послании

18:22, 20.02.2024

Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке послания Федеральному собранию. Об этом российский лидер заявил на заседании форума «Сильные идеи для нового времени» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

— Это будет постановка задач на ближайшие шесть лет, — сказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля.

Предыдущее, 28-е послание президента и 18-е послание Путина прошло в феврале 2023 года. Обычно на таких мероприятиях президент России дает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на перспективу.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также