«Это будет постановка задач на ближайшие шесть лет»: Владимир Путин — о послании

Президент России Владимир Путин рассказал о подготовке послания Федеральному собранию. Об этом российский лидер заявил на заседании форума «Сильные идеи для нового времени» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».



— Это будет постановка задач на ближайшие шесть лет, — сказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 29 февраля.

Предыдущее, 28-е послание президента и 18-е послание Путина прошло в феврале 2023 года. Обычно на таких мероприятиях президент России дает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на перспективу.



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