Тренер, воспитавший Владимира Леонова

Как из хоккея уйти в водное поло: история Игоря Крюкова

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Во время нашего интервью с ветераном «Синтеза» Игорем Крюковым, мы нет-нет да и перескакивали на тему фильма «Не бойся, я с тобой», поговорили о каратисте, дублере Льва Дурова, каким был в быту Муслим Магомаев, хотя это интервью спортивной редакции «Реального времени» изначально было посвящено армейской службе казанского ватерполиста Игоря Крюкова.

В Баку перешел раньше, чем был призван в армию

Поначалу занимался хоккеем, это, кстати, и логично, и удивительно. Логично потому, что мой отец Владимир Крюков, известный в Казани хоккейный наставник, памяти которого посвящен детский турнир (Владимир Георгиевич работал в тренерском штабе Владимира Андреева, когда СК им. Урицкого вернулся в первую лигу чемпионата СССР). А удивительно тем, что в хоккей играл мой товарищ по «Синтезу» Ирек Нурмухаметов, друг детства хоккеиста Ильдара Рахматуллина, и два моих товарища по «Синтезу» — Владимир Якимов и Леонид Осмоловский, отец нынешнего директора «Синтеза» Максима Осмоловского. И уже мой сын — Александр — пошел в водное поло, в какой-то момент играл во второй казанской команде — «Химике», такая у нас сложилась спортивная, хоккейно-ватерпольная династия.

А мое знакомство с водным поло связано с тем, что жил на улице Короленко, неподалеку от открывшегося плавательного бассейна «Оргсинтез». С его открытием, я решил, что будет здорово, если смогу совмещать хоккей и плавание, а в итоге попал в ватерпольную группу к Андрею Александровичу Афанасьеву и Вадиму Анатольевичу Панаиоти. Поскольку мой год рождения — 1961-й, то мне выпало заниматься с очень талантливым поколением казанских ватерполистов — Ильдар Закиев, Ильдар Нурмухаметов, Ильдар Тазетдинов, Николай Шарафеев, кстати, там был и его однофамилец Ильфар Шарафеев. У нас быстро пошли результаты, и со временем пришлось оставить хоккей, сосредоточившись на водном поло.

Говоря о быстро достигнутых результатах, скажу только, что наш возраст первым из Татарии попал в финал первенства СССР среди старших юношей. Не РСФСР, а Советского Союза, со всеми звездными спортшколами Москвы, где их было множество, Алма-Аты, Киева, Львова, Тбилиси и так далее. Была среди финалистов команда ККФ из Баку, в матче против которой я сыграл наиболее успешно, и оттуда мне поступило предложение о переходе. Это 1978 год, мне 17 лет, и я уезжал в Баку не в армию, а это был переход из одной команды в другую. И уже в Баку я поступил на учебу в местный институт физкультуры имени Сергея Мироновича Кирова, а потом еще и отыграл четыре года, три из которых засчитывались в качестве несения армейской службы, поскольку у нас была команда Краснознаменной Каспийской флотилии. Мы играли на уровне высшей лиги чемпионата СССР, помимо того, выступали в первенстве Вооруженных сил, которые я с командой и выигрывал, и становился серебряным и бронзовым призером, а по воинской специальности числился старшим гидроакустиком.



Если говорить о моих партнерах по ККФ, то это Анатолий Солодун, который затем играл на Олимпиаде за сборную Украины, а после нее выступал в казанском «Синтезе», это и Феликс Масловский, мой большой друг и партнер по нынешним выступлениям на чемпионатах мира «Мастерс», и в любительском водном поло, плюс Виктор Чекунов, который приехал из Ташкента и надолго остался в Баку, а заканчивал свою карьеру в столичном МГУ, будучи одноклубником Николая Шарафеева. Кстати, насколько я знаю, наш самый звездный ватерполист Николай Шарафеев, член сборной СССР, бронзовый призер чемпионата мира, вернулся на родину и живет сейчас в Казани.

Олимпийская чемпионка по гандболу прекрасно играла в футбол

Уже после меня из Казани отправлялись туда служить Александр Котерев, который сейчас живет в Санкт-Петербурге, Андрей Ухов, трагически ушедший из жизни, Алексей Сорокин, Евгений Шепелев.

В те же годы там играли футболист Ренат Камалетдинов за местный «Нефтчи» и, как я только потом узнал, моя землячка Лариса Шубина за гандбольную команду ФСТ (Фабрика спортивных товаров). Впоследствии она называлась и «Автомобилист», и «Спартак»). Все-таки там команд было немного, еще женская волейбольная команда БЗБК (Бакинский завод бытовых кондиционеров), и мы знали друг друга. А с Шубиной даже вместе играли, не поверите во что... В футбол. Она тогда была на пике своей популярности, выиграв вместе с подругой по команде Рафигой Шабановой олимпийское золото Монреаля-1976 года, и находилась на тренировочном сборе, во время которого мы играли в футбол. Попросилась к нам в команду, мы снисходительно позволили ей влиться в игру, а потом выяснили, что у нее невозможно отнять мяч, настолько здорово она его контролировала.

Понятно, что «Нефтчи» был вне конкуренции по популярности, против него могли болеть только на домашних матчах «Нефтчи» и ереванского «Арарата» жители Баку армянской национальности. Тем не менее никаких инцидентов это не вызывало, во всяком случае во времена, когда я там играл. Несмотря на то, что бакинцы тех лет — просто сумасшедшие, в хорошем смысле слова, фанаты футбола.

Не было инцидентов, связанных с каким-либо проявлением национализма и в быту, я могу сказать, как студент института физкультуры, где мы учились вместе: азербайджанцы и армяне, русские, украинцы, евреи. Добрая атмосфера, красивый, теплый город, шикарный бульвар, когда меня приглашали, убеждали, что в Баку второй по длине бульвар, после французского в Париже. Тогда его протяженность была 10 километров, сейчас — 23. Еще у нас в спортклубе, возможно первой в Союзе, появилась услуга, которая сейчас называется спа, а тогда не помню как называлась, зато вызывала настоящий ажиотаж. Для того, чтобы воспользоваться услугами спа, в наш клуб едва ли не каждый день приезжал Муслим Магомаев, однажды даже с супругой Тамарой Синявской и Поладом Бюльбюль-оглы. Посещал спа и известный каратист тех лет, который в фильме Юлия Гусмана «Не бойся я с тобой» был дублером Льва Дурова, когда необходимо было демонстрировать его владение карате. Понятно, что Дуров сам не дрался в фильме. Его заменял дублер, которого решили привлечь к тренировкам и нашей команды, чтобы помочь в единоборствах. Но мы как-то не вдохновились, у нас итак было по две тренировки в день, а тут дополнительная нагрузка. Сам же он — мастер кунг-фу Сулейман Мамедов — нес службу при штабе, на случай каких-либо экстренных ситуаций.



«Володя Леонов правильно сделал, что выбрал учебу»

Что касается Магомаева, то из общения, помню, он давал нам на хранение дорогущий перстень, который был ему подарен во время гастролей в Иране местным шахом, большим другом Советского Союза Мохаммедом Реза Пехлеви. Надо понимать, что три четверти исторического Азербайджана находятся на территории Ирана, это очень близкие этнически народы, и вот местный шах так растрогался от голоса Магомаева, кстати, прямо как в сюжете фильма «Не бойся, я с торбой», что подарил ему перстень, а уж мы его стерегли, чтобы не выпал при нахождении в воде.

Вернувшись в Казань, играл за «Синтез», работал тренером, и наша команда, 1977 года рождения, первой из татарстанских стала бронзовым призером первенства России 1993 года среди старших юношей. В ее составе среди прочих (всех прекрасно помню, недавно собирались вместе, вспоминали) играли нынешний наставник «КОС-Синтез» Евгений Ярощук и министр спорта республики Владимир Леонов. Он автор того самого «бронзового» гола, который и сделал нашу команду третьей в стране по своему возрасту. Гол был важен, красив и невероятен с точки зрения того, что забивался из-под опеки соперника, чуть ли не с центра поля. Очень порядочный, воспитанный, грамотный во всех отношениях Володя мог вырасти в хорошего ватерполиста, но правильно сделал, что выбрал на тот момент учебу в Финансово-экономическом институте. В целом парни в команде были разные, но коллектив сложился дружный, я же говорю, что мы собирались вместе аж 20 лет спустя. Тот финал еще незабываем потому, что в полуфинале неудачно выступали, будучи кто после болезни, кто прямо там загрипповал. В финал мы вышли, имея только одно очко, и в первой же игре сыграли вничью с «Буревестником», а это означало, что нам больше нельзя терять очки, если хотим оказаться в призерах. Вот мы так все оставшиеся матчи выиграли, включая и последний, с решающим голом Володи Леонова.

Сейчас я не расстаюсь с любимым видом спорта, играя в «Динамо-Мастерс», с которым становился чемпионом мира, дважды чемпионом Европы, но это чисто на ветеранских соревнованиях, а вот на уровне Русватерполо приходится конкурировать с молодежью, поскольку это любительские соревнования с участием всех желающих, независимо от возраста. Там уж я, понятно, играю за команду родного города — за Казань.

