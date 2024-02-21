«Я за прогресс двумя руками, но...»: корпоративный скандал в производстве теплоизоляции набирает обороты

Телезвезда и супруга владельца калужского производителя «АйСиЭм Гласс Калуга» опубликовала ответ бывшему директору предприятия

«Напишу четко: я за ПРОГРЕСС двумя руками, но против того, чтобы им в России занимался человек, который нечист на руку», — написала сегодня утром в своем телеграм-канале экс-тележурналистка Елена Ищеева, супруга владельца калужского производителя пеностекла «АйСиЭм Гласс Калуга». Таким образом она отреагировала на интервью «Реальному времени» экс-гендиректора предприятия Максима Никулина, создавшего с партнерами компанию «Апрель Инжиниринг» для строительства подобных заводов в регионах РФ, в том числе в Татарстане.

Ответ на ответ

Основатель группы «Апрель Инжиниринг» Максим Никулин в интервью нашему изданию изложил свою точку зрения на перспективу тиражирования технологии производства строительного утеплителя нового поколения — пеностекла. Сейчас единственным в стране производителем является калужский завод «АйСиЭм Гласс Калуга», директором которого работал Никулин. После того как он покинул предприятие, создал собственный аналогичный бизнес и собрался построить производство пеностекла в Татарстане, супруга владельца «АйСиЭм» телезвезда Елена Ищеева написала письмо главе АИР Талие Минуллиной, в котором по сути попросила прикрыть лавочку конкурента.

После выхода интервью Ищеева опубликовала ответный пост в своем телеграм-канале. «Бывший директор нашего завода Максим Никулин разразился пространными комментариями… за что ему большое спасибо. Ибо в устах этого человека практически каждое слово превращается в ложь», — категорично заявила она. И опровергла его утверждения о том, что режим коммерческой тайны на предприятии никогда установлен не был (то есть технология производства пеностекла не имела патентную охрану).

«Например, пытаясь оправдать свою деятельность за спиной владельцев, Максим Леонидович уверенно утверждает, что «никак не была защищена коммерческая тайна на предприятии». И выложила скан Положения о коммерческой тайне, подписанного Никулиным в 2020 году. «Из которого прямо следует, что он, мягко говоря, соврамши», — написала Елена Ищеева.

Уголовное дело

Затем она сообщила о том, что по заявлению собственников калужского предприятия возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК (мошенничество). «Возбужденное по 159-й статье УК (мошенничество) уголовное дело имеет настолько тривиальную фабулу, что сообщать публике детали примитивного воровства даже как-то неудобно», — написала Ищеева. Привлечен ли кто-либо из бывшей команды «АйСиЭм Гласс Калуга», из поста осталось неясным. Официальной информации из правоохранительных органов Калужской области не поступало.



Но экс-тележурналистка уверена, что строить новые заводы нужно «с чистыми руками». По крайней мере, так она ответила в чате тем, кто попытался возразить. «Лена, а почему не могут такие заводы еще строиться? Если сырье дорого везти из отдаленных регионов? Вот такие технологии и им подобные предлагались, но они инвестировали именно в этот?» — спросили ее подписчики. «А вы мой пост прочитали внимательно? Строить можно, но ЧИСТЫМИ РУКАМИ», — ответила она. «Любовь к жизни не по средствам — это все же не про ПРОГРЕСС», — заключила Ищеева.

Таким образом, собственники «АйСиЭм Гласс Калуга» дали понять, что попытаются довести уголовное дело до конца. Связаться лично с Еленой Ищеевой не удалось. Но в ее окружении отметили, что не хотели бы обмениваться любезностями в прессе.



Бенефициар калужского производителя Филипп Ильин-Адаев пояснил «Реальному времени», что считает пост супруги «защитной реакцией на интервью Никулина».

По его словам, они готовы будут отдельно высказаться по этой ситуации по итогам оперативно-разыскных мероприятий в рамках уголовного расследования. Пока что тут нет результатов, и никто не привлечен к ответственности.



Напомним, что первый завод группы «Апрель Инжиниринг» уже строится на территории Тверской области. «В ближайшее время начнется монтаж оборудования, а запуск производства запланирован на май 2024 года. Тогда же начнется строительство предприятия с такими же параметрами на территории Татарстана с запуском производства в 2025 году. Затем по одному заводу будет запущено на Урале и в Сибири в течение 2026—2027 годов», — рассказывал «Реальному времени» Максим Никулин.