«Доведем проект в Татарстане до конца»: создаст ли «Апрель Инжиниринг» производство пеностекла в «Алабуге»?

Выходец из «АйСиЭм Гласс Калуга» изложил свою версию конфликта с тормозящими его проекты владельцами компании

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Максимом Никулиным

Экс-ведущая Первого канала и супруга владельца крупнейшего в стране завода по производству теплоизоляции из пеностекла «АйСиЭм Гласс Калуга» (ICM Glass) Елена Ищеева борется против бывшего гендиректора предприятия Максима Никулина, создавшего с партнерами компанию «Апрель Инжиниринг» и решившего построить в Татарстане подобное производство. «Реализация инвестпроекта в принципе невозможна без использования ноу-хау, защищенных патентами, зарегистрированных на имя «АйСиЭм Гласс Калуга», — говорится в письме Ищеевой главе Агентства инвестиционного развития РТ Талие Минуллиной. Это обвинение может вызвать у профессионалов лишь улыбку, заявил «Реальному времени» Максим Никулин. В своем интервью нашему изданию он также рассказал, что помешало РОСНАНО исполнить свое обещание, почему новые собственники «АйСиЭм Гласс Калуга» не хотят ни с кем «делиться» технологией и как его команда все-таки собирается построить в республике завод по выпуску утеплителя из битого стекла.

— Максим Леонидович, в прошлом году вы подали заявку в Агентство инвестиционного развития Татарстана на сопровождение проекта по строительству завода пеностекла. А после этого попали в клинч с нынешними собственниками «АйСиЭм Гласс Калуга». Экс-телеведущая и супруга владельца этого завода Елена Ищеева открыла чуть ли не «крестовый поход» с привлечением правоохранительных органов Калужской области. Вы готовились к такому повороту событий?

— Честно говоря, мы не удивлены действиями частных владельцев «АйСиЭм Гласс Калуга». Бежать в районную прокуратуру Калужской области, чтобы одним махом «заглушить» инвестиционный проект, — идея так себе. Понятно, что наша программа развертывания мощностей пеностекла разрушает десятилетнюю монополию «АйСиЭм Гласс Калуга» на российском рынке теплоизоляции. Но «кошмарить» конкурента, используя «приемы ниже пояса», не лучший выход из положения. Конкурировать на равных было бы интереснее, но это удел сильных производителей.

Де-факто мы имеем ситуацию, в которой супруга владельца завода предпринимает настойчивые действия, чтобы втянуть правоохранительные органы в обычный коммерческий спор двух конкурирующих компаний. Ее цель просматривается отчетливо — изолировать рынок пеностекла от вхождения новых игроков, помешать созданию новых производств на территории РФ.

Полагаю, что правоохранительные органы объективно подойдут к рассмотрению дела. В любом случае это всего лишь неудачная попытка отвлечь нас от продвижения инвестиционных проектов. Взаимодействовать с региональными властями не перестанем и доведем проект в Татарстане до конца.

— Складывается впечатление, будто разыгрывается реалити-шоу из 90-х. Какова доходность бизнеса, если ради сохранения монопольного положения производитель пытается стянуть силовиков. В чем ценность этого материала в строительстве?

— Пеностекло — привлекательный для инвестиций материал. И при небольших объемах выпуска — до 100 тысяч кубометров — обещает быструю окупаемость. Хотя сверхприбыльным трудно назвать. Это как несгораемые инвестиции, почти как в золото.

Во-первых, пеностекло — это новый для российского рынка утеплитель, который получают из вспененной стекломассы. Исходным сырьем служит битое стекло (проще говоря, отходы), а на выходе — современный дорогостоящий продукт с неограниченным рынком сбыта. Во-вторых, по своим характеристикам превосходит традиционную тепло- и звукоизоляцию. В отличие от каменной ваты и пенополистирола, утеплитель пожаробезопасен (не горит), лучше сохраняет тепло и долговечен (как минимум 50 лет против обычных 20). Можно сказать, это идеальный утеплитель. В мире его используют давно, а в нашей стране — последние 10 лет.

предоставлено realnoevremya.ru Максимом Никулиным

Тогда ГК РОСНАНО загорелась идеей его выпуска, став инициатором создания первого в стране производства пеностекла. Ее портфельная компания ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» сделала точкой приложения госинвестиций Калужскую область. 10 лет назад в индустриальном парке «Ворсино» был построен завод пеностекла проектной мощностью в 300 тысяч куб. м. Меня назначили его руководителем в 2014 году, спустя год после запуска. Общий бюджет проекта составил более 1,8 млрд рублей, включая софинансирование РОСНАНО в сумме более 1,2 млрд рублей.

Тогда же ставилась задача по тиражированию технологии по всей стране. Руководство РОСНАНО вело переговоры со многими регионами Поволжья. В них приходилось участвовать и мне как гендиректору «АйСиЭм Гласс Калуга» (занимал этот пост до августа 2023 года). Заинтересованность в локализации производства пеностекла на местах была высокой. Ближе всего РОСНАНО оказалась готовой к реализации проекта в Татарстане. Он обсуждался на уровне руководства республики в 2017 году. Фактически сейчас наша команда возвращается к отложенным планам.

— Почему тогда не получилось? Вроде и спрос есть, и инвестициям РОСНАНО всегда рады. Что помешало?

— Механизм масштабирования передовых технологий был устроен так, что инвестиции должны были генерироваться из прибыли стартового проекта. Условно говоря, сколько заработает портфельная компания «АйСиЭм Гласс Калуга», столько сможет вложить в новые производства в других регионах.

Возможность реализации инвестиционного проекта создания предприятия по производству теплоизоляции из пеностекла на территории Республики Татарстан активно обсуждалась еще с 2017 года. Исторически этот регион является одним из самых передовых по объемам ввода жилья и применению наиболее инновационных и эффективных решений в строительстве. В 2017 году проект получил положительную оценку руководства республики и лично Рустама Нургалиевича Минниханова.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Но дальше анонсов дело не пошло — завод в Калужской области был загружен лишь наполовину, а европейские поставщики оборудования заявляли настолько высокую стоимость, что меньше чем за 700 млн рублей приобрести печи для плавления стекла было невозможно. К тому моменту «АйСиЭм Гласс Калуга» производила лишь пеностекольный щебень и зарабатывала небольшую прибыль. Построить второй такой завод в 2017—2018 годах ей было не под силу.

— А дальше?

— С 2020 года загрузка завода «АйСиЭм Гласс Калуга» пошла вверх и достигла уровня существенно выше 80%. При этом на рынке теплоизоляционных материалов в стране начался огромный дефицит, который привел к значительному росту цен на эту продукцию.

Казалось бы, именно в этот момент нужно было масштабировать производство — строить новые заводы. Но в РОСНАНО сменилось руководство и была поставлена задача выставить на продажу все портфельные компании.

Попал «под распродажу» и калужский завод. Правда, вопреки заявлениям новых собственников, выкуплен он был не на открытых электронных торгах (сами торги в апреле 2022 года были признаны несостоявшимися), а путем закрытого для общественности прямого договора купли-продажи у прежних собственников.

После этой сделки на идеях масштабирования технологии РОСНАНО в регионах был поставлен жирный крест. Перед частными собственниками встала прямо противоположная задача — максимально быстро вернуть средства, потраченные на выкуп актива. В этих обстоятельствах, конечно, не стоит сажать себе на хвост конкурентов.

— Экс-телеведущая и супруга владельца этого предприятия Елена Ищеева после покупки калужского завода рассказывала, что им достались долги по кредитам РОСНАНО.

— «Долги» и были предметом сделки купли-продажи. Раньше завод был должен РОСНАНО, теперь — новым собственникам. По бухгалтерскому учету завод показывал убытки, но если убрать амортизацию и проценты по займам самим учредителям — завод показывал положительный денежный поток еще с 2017 года! А в 2022—2023 годах и вовсе показал максимальную прибыль за весь период существования завода.

За период 2014—2023 годов предприятие произвело и реализовало свыше 1 млн куб. м пеностекла на строительном рынке. Для понимания: в мире нет ни одного предприятия, которое бы выпустило больше этого объема.

— Но в момент подъема производства вы вдруг решили покинуть пост руководителя «АйСиЭм Гласс Калуга» и создать собственную инжиниринговую компанию. Решили не упускать шанс?

— Работать «на карман» нового собственника неинтересно. Поэтому в 2023 году мы приняли решение создать свою компанию «Апрель Инжиниринг» и в течение 5 лет запустить четыре таких предприятия на территории России. При этом мы выступаем не просто производителем теплоизоляции, но и разработчиками оборудования.

предоставлено realnoevremya.ru Максимом Никулиным

Первый такой завод сейчас строится на территории Тверской области, в ближайшее время начнется монтаж оборудования, а запуск производства запланирован на май 2024 года. После этого с одним из крупных производителей теплоизоляции в России мы в качестве технологического партнера начнем строительство предприятия с такими же параметрами на территории Татарстана с запуском производства в 2025 году. Затем по одному заводу будет запущено на Урале и в Сибири в течение 2026—2027 годов. Мы рады, что идея запуска таких предприятий находит не только позитивный отклик у руководства субъектов РФ, но и тех, кто непосредственно отвечает за экологию в своих регионах.

Обвинения в наш адрес о «воровстве технологий и ноу-хау» у профессионалов может вызывать лишь улыбку. Режим коммерческой тайны на предприятии никогда установлен не был. В ООО «АйСиЭм Гласс Калуга» действительно зарегистрированы два патента — один из них на щебень, разработанный для ОАО РЖД, плотностью 240 кг/куб. м (последний раз калужский завод производил такую продукцию в 2019 году, это пять лет назад). Второй — шихта для производства субстрата, специального продукта для сельского хозяйства. Но и сам калужский завод уже много лет не использует в своем производстве ингредиенты, описанные в этом патенте.

Мы сами разрабатываем схему построения производства с набором необходимого оборудования. Мельничный комплекс, сушильная станция, миксер для сухих и влажных компонентов, тоннельная газовая печь — по сути, каждый узел доработан нашими специалистами и производится на основании наших чертежей и спецификаций. Мы не закупаем готовую систему производства у одного-двух поставщиков, а собираем ее с разных заводов в России, Китае, Турции и Индии.

— Обсуждалась ли эта тема с новыми владельцами «АйСиЭм Гласс Калуга» перед уходом?



— Разговор о возможности реализации проектов в Татарстане и других регионах велся уже после того, как было подписано соглашение о расторжении трудового договора, и моей единственной функциональной обязанностью оставалась передача дел новому руководителю. К реальным действиям (получение финансирования, подписанию договоров на поставку оборудования) я приступил, лишь полностью расторгнув трудовые отношения, — никаких ограничений о «неконкуренции» после окончания совместной работы в наших договорах не существовало.

предоставлено realnoevremya.ru Максимом Никулиным

За всей этой «шелухой», как мне кажется, забывается главная идея таких заводов. До сих пор остается невостребованным в переработке бытовых отходов стеклобой. Общий объем захоронения в нашей стране составляет 4,6 млн тонн в год! И вопрос не в том, стоит ли построить еще один такой завод, а в том, почему их до сих пор не построено 10 или 20?!

Один из ответов на поверхности — европейское оборудование для таких предприятий очень дорогое, да и привезти его сейчас в Россию невозможно — кто-то «там» решил, что это продукция двойного назначения.

Но прогресс не остановить. Это совершенно верно. Особенно в ситуации необходимости наращивать в стране переработку твердых коммунальных отходов, с одной стороны, и дефицита качественной теплоизоляции в строительной отрасли — с другой.