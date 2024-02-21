«Коллектив очень дружелюбный. В этом я убедился лично»

Как студенты КНН им. Н.В. Лемаева знакомятся с будущими коллегами

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Совещание «без галстуков», а точнее, на горных лыжах — так можно охарактеризовать спортивно-семейное мероприятие, прошедшее в выходные в одном из горнолыжных комплексов. Сотрудники нефтеперерабатывающего предприятия «ТАИФ-НК» совместно со студентами колледжа им. Н.В. Лемаева встретились в неформальной обстановке, чтобы весело и с пользой отдохнуть на свежем воздухе, а также разработать стратегию для дальнейшего взаимодействия. О чем договорились и как провели время — в репортаже «Реального времени».

«Ощущение полного восторга!»



Свежий воздух, потрясающие пейзажи, активная физическая нагрузка и новые знакомства. Работники нефтеперерабатывающего предприятия вместе со своими семьями провели незабываемые выходные в горнолыжном комплексе. Вместе с ними на лыжи встали самые активные студенты нижнекамского профильного колледжа — участники олимпиад и отличники учебы.

Работники нефтеперерабатывающего предприятия вместе со своими семьями и студентами провели незабываемые выходные предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

— Актив нашего предприятия часто проводит совместные культурно-спортивные или волонтерские мероприятия. В этот раз мы решили организовать выездное совещание вместе с учащимися колледжа на горнолыжном комплексе. Основная цель — разработать стратегию дальнейшего взаимодействия со студентами, а также хорошо отдохнуть. Для молодых людей это отличная возможность поближе познакомиться с коллективом, узнать о нюансах работы, своими глазами увидеть, что производство — это не только технологический процесс, но и насыщенная социальная и спортивная жизнь, — уверен руководитель группы обучений предприятия Антон Тухватуллин.



Учащийся четвертого курса Дмитрий Петров стал одним из тех, кому посчастливилось почувствовать себя настоящим горнолыжником. Молодой человек учится на электрика. Говорит, будущую специальность выбирал по душе. Его отец всю жизнь работает электромонтером, именно он привил любовь к этой профессии.



— Я пошел по стопам отца. Мне интересно изучать чертежи. В детстве всегда помогал папе по дому, он меня многому научил. По окончании колледжа хотелось бы устроиться на это предприятие. Мне нравятся условия работы, уровень заработной платы в этой компании. Да и коллектив очень дружелюбный. В этом я убедился лично, — с улыбкой говорит Дмитрий.



По его словам, выходные, проведенные с работниками предприятия, навсегда останутся в его памяти. Он впервые скатывался с горных склонов и ездил верхом на лошадях.



По словам студентов, выходные, проведенные с работниками предприятия, навсегда останутся в их памяти

— Прежде чем подняться на горный склон, нам провели инструктаж и мастер-класс по катанию на горных лыжах. Это были непередаваемые ощущения. Я пытался выполнять все упражнения, которые показывал тренер. Мы несколько раз поднимались на самую высокую точку. Это было восхитительно, перед нами открывались красивые горизонты. Признаюсь, что спускаться вниз на лыжах было нелегко, но мы справились. Ощущение полного восторга! — не скрывая эмоции, сказал Дмитрий.



«Хороший пример для нашей молодежи»



И для работников предприятия, и для студентов это было первое совместное выездное совещание на природе. Такие встречи, уверена преподаватель колледжа Наталья Стрижакова, позволяют ребятам в формате живого общения познакомиться с успешными людьми в своей профессии, задать им интересующие вопросы, замотивировать себя на достижение профессиональных и личных успехов.

И для работников предприятия, и для студентов это было первое совместное выездное совещание на природе

— Когда представители компании вышли к нам с инициативой вместе провести время на природе, мы сразу же откликнулись. Ребята с удовольствием поддержали идею. До этого многие из студентов уже бывали на территории предприятия на экскурсии. А в этот раз они увидели, как отдыхают работники компании. Все прошло на высшем уровне. Мы играли в игры, катались на лыжах, лошадях и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Мне очень понравилось, что на одном предприятии работают муж и жена, и они вместе проводят свободное время. Хороший пример для нашей молодежи. Классно, здорово, — отметила преподаватель колледжа Наталья Стрижакова.



Нагулявшись на свежем воздухе, хорошо подкрепившись, участники мероприятия провели совместное совещание. Представители компании рассказали студентам о востребованных специальностях, дуальной системе обучения, социальных гарантиях, благотворительных и экологических акциях.

Нагулявшись на свежем воздухе, хорошо подкрепившись, участники мероприятия провели совместное совещание

— Эти ребята — наши будущие сотрудники. Радует, что студенты начали вливаться в компанию еще на этапе обучения. Мы хотим, чтобы они видели, что у нас есть не только работа, но и спортивная и культурная жизнь. Сегодня мы также договорились совместно проводить спортивные и экологические мероприятия. Например, собирать макулатуру или помогать приюту для бездомных животных, — отметила инженер-эколог Алена Мухарникова.



— Мы познакомились со студентами колледжа, показали себя. Мы друг друга услышали, наметили совместные планы. Будем держать связь. Студенты предложили приглашать школьников, чтобы популяризировать рабочие профессии со школьной парты, — подчеркивает специалист по охране труда Диляра Юсупова.



— Эмоции только положительные. Мы все остались в восторге. Накатались на лыжах, лошадках, тюбингах. Студенты воодушевились, увидев какая яркая интересная жизнь кипит в нашей компании, и хотят к нам на работу. Такие мероприятия привлекают на производство активных, целеустремленных молодых людей, — призналась инженер санпромлаборатории Гульнур Курбангалиева.



Впрочем, затягивать с дальнейшей встречей сотрудники предприятия и студенты не стали, а договорились увидеться вновь уже на этой неделе на корпоративном квизе.