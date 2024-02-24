День в истории 24 февраля: вторая годовщина СВО, родилась Этери Тутберидзе, скончался Николай Лобачевский
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 24 февраля 2024 года
24 февраля пройдет шестой день соревнований в рамках «Игр будущего» в Казани и матч КХЛ, в котором сразятся казанский «Ак Барс» и «Амур». Сегодня отмечаются Праздник фонарей в Китае, День независимости Эстонии и День рождения лотереи. Два года назад президент России Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции на Украине, 52 года назад произошел пожар на советской атомной субмарине К-19 с 30 погибшими, 172 года назад писатель Николай Гоголь сжег второй том поэмы «Мертвые души». Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Шестой день соревнований в рамках «Игр будущего» в Казани — сегодня пройдут групповые этапы по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу и CS 2+лазертаг, матч за третье место и финал в Warface+лазертаг, а также в Dota 2. Также пройдут полуфинал по игре «Мир танков» и 1/8 финала в битве роботов.
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» против «Амура».
Кто родился: Стив Джобс и Этери Тутберидзе
- 1744 — русский флотоводец Федор Ушаков (скончался 14 октября 1817 года). В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как праведный воин Феодор Ушаков.
- 1786 — немецкий филолог Вильгельм Гримм (скончался 16 декабря 1859-го). Один из знаменитых братьев-сказочников
- 1880 — татарский поэт Сагит Рамиев (скончался 16 марта 1926 года). Рамиев стал известен прежде всего как автор лирических стихотворений романтического направления.
- 1954 — артистка Татарского государственного академического театра им. Г. Камала (с 1974 года), народная артистка России Алсу Гайнуллина.
- 1955 — основатель и руководитель корпорации Apple Стив Джобс (скончался 5 октября 2011 года).
- 1974 — российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Тренировала Алину Загитову, Камилу Валиеву, Анну Щербакову, Александру Трусову, Алену Косторную, Евгению Медведеву и других.
Кто скончался: создатели парохода и неевклидовой геометрии
- 1815 — американский изобретатель Роберт Фултон (родился 14 ноября 1765 года). Создатель первого парохода.
- 1856 — русский математик, создатель неевклидовой геометрии Николай Лобачевский (родился 1 декабря 1792 года). Почти всю жизнь он провел в Казани, 19 лет руководил Казанским университетом. Похоронен на Арском кладбище. В честь Лобачевского в Казани названа улица, научная библиотека КФУ, лицей, в Иннополисе — технопарк.
- 1994 — татарская певица, народная артистка РСФСР и Татарстана Зулейха Хисматуллина (родилась 22 ноября 1922 года).
Праздники: День независимости Эстонии, Праздник фонарей в Китае
- Праздник фонарей в Китае. Отмечается в 15-й день первого месяца по лунному календарю. С XI века праздник стал в Китае повсеместным и имеет статус государственного. В этот день принято проводить красочные шоу и театрализованные представления, устраивать народные гулянья и различные развлечения.
- День независимости Эстонии. Отмечается в честь принятия 24 февраля 1918 года в Таллине Декларации о независимости страны.
- День рождения лотереи. 24 февраля 1466 года в бельгийском городе Брюгге состоялась первая из известных лотерей, организатором которой была вдова фламандского живописца Яна ван Эйка.
События в истории: Гоголь сжег «Мертвые души», выпустили первую в мире зубную щетку с искусственным синтетическим волокном
- 1582 — папа римский Григорий XIII издал буллу о переходе на новый григорианский календарь.
- 1852 — писатель Николай Гоголь сжег второй том поэмы «Мертвые души». По одной версии, он сознательно сжег произведение, которым был недоволен, по другой — уничтожил по ошибке беловик вместо предназначенных для сожжения черновиков.
- 1918 — при Казанском совете рабочих и солдатских депутатов был создан Комиссариат по мусульманским делам. Его первым председателем стал Мирсаид Султан-Галиев.
- 1938 — американская компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щетку с искусственным синтетическим нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.
- 1972 — пожар на советской атомной субмарине К-19. Погибли 30 моряков.
- 1973 — на советском телевидении впервые вышла в эфир передача «Очевидное — невероятное». Бессменным ведущим был советский и российский физик, профессор Сергей Капица.
- 1999 — произошла катастрофа Ту-154 под Вэньчжоу, в результате которой погиб 61 человек. После этого эксплуатация Ту-154 в Китае была прекращена.
- 2019 — власти Набережных Челнов открыли на городском ипподроме самый большой каток в России. Его общая площадь составляет 28 тысяч кв. м.
- 2022 — президент России Владимир Путин сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции на Украине в связи с ситуацией в Донбассе, поскольку «обстоятельства требуют от России решительных действий»: «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».
- 2022 — приостановлена работа 12 аэропортов на юге России в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине. Они находятся в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Некоторые остаются закрытыми до сих пор.
комментарии
Чувствуется наступление весны.