«КОС-Синтезу» пора начать подготовку к полуфиналу чемпионата России

Чемпионат мира как главное событие прошедшей недели

Фото: предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Победой мужской сборной Хорватии завершился чемпионат мира по водному поло в рамках большого чемпионата мира по водным видам спорта в Катаре. Главным событием в чемпионате России было противостояние Москвы и Питера, выигранное столицей в одну калитку. Подробности — в материале журналиста «Реального времени» Джаудата Абдуллина.

Запланированные победы «КОС-Синтеза»

Два ожидаемых домашних разгрома «КОС-Синтеза» над подмосковным «Штурмом-2002» — 18:8 и 19:8 — не изменили турнирную диспозицию в открытом чемпионате России. Наши главные конкуренты также одержали ожидаемые победы. Волгоградский «Спартак» — дома над «КОС-Синтез-УОР»: 17:9 и 15:5, сохранив разрыв в одно очко над основной командой Казани. А Астрахань обыгрывала в гостях сборную Беларуси, и в следующем туре ей предстоит выезд в Санкт-Петербург.

И тут мы немного поинтригуем. С точки зрения турнирного расклада казанским болельщикам необходимы две гостевые победы Астрахани в основное время. Тогда на четвертое место вырвется МК СШОР «Восток», опережая «Балтику» на пять очков, и будет немотивированным в последнем туре, в котором ему предстоит противостояние с «КОС-Синтез-УОР». Ну как будет — может быть. Москвичи только что уверенно обыграли «Балтику» в двух домашних матчах и приблизились к питерцам в таблице, отставая на очко. Если команда Андрея Белофастова дважды обыграет Астрахань, то будет оставаться в борьбе за четвертое место, но в случае двух подряд неудач, повторимся, уже МК СШОР «Восток» вырвется на четвертую строчку.

Правда, для этого москвичам необходимо кровь из носа обыгрывать «Штурм-2002» — главного конкурента «КОС-Синтез-УОР» в борьбе за шестое место и попадание в плей-офф. В общем, как писали в статусах соцсети «ВКонтакте», «все сложно».

Виктор Яковлев: 6:0 в пользу спорта

Поэтому оставим пока расклады еще на одну неделю, а поздравим тренера казанской СШОР по водному поло, заслуженного работника физической культуры Республики Татарстан Виктора Яковлева с 60-летием, или, как Виктор Яковлевич заявил в интервью «Реальному времени», с его теннисным 6:0.



Яковлев входит в когорту воспитанников казанского водного поло, которые верой и правдой служили родному клубу, а долг Родине отдавали в республиках, которые сейчас принято называть странами ближнего зарубежья. Поскольку в Казани не было возможности удержать тех, кому приходила пора отдавать воинский долг Родине, то они разъезжались. Кто-то — в Москву, в несуществующую сейчас команду ЦСК ВМФ (мир ее праху), кто-то — в Севастополь, в возрождающийся СК КЧФ. А две большие группы ватерполистов отправлялись в нынешние Азербайджан и Молдову, как Виктор Яковлев.

В разные годы за кишиневскую команду выступали казанцы Дмитрий Афремов, Эдуард Васенин, Виктор Владимиров, Владлен Климанов, Александр Романов и наш сегодняшний юбиляр, которого мы поздравляем еще и с наступающим Днем Советской армии и Военно-морского флота.

С праздником!

— До нашего с Андреем Вахромеевым прихода местная команда носила название «Локомотив», а затем ее переименовали в СКА, переведя в статус армейского клуба, — рассказывает Яковлев. — Водное поло Советской Молдавии тех лет известно своими воспитанниками Алексеем Вдовиным, Сергеем Маркочем, но обязательно надо сказать и о наставниках. Это Александр Балтрамович, который был у нас начальником команды, и братья Осиповы — Георгий и Юрий, чьи имена носит одна из ведущих ватерпольных школ Кишинева, и младший Юрий Павлович работал старшим тренером нашей команды.

У нас с ним были хорошие отношения, которые я подкрепил «дембельским аккордом». Так получалось, что перед демобилизацией одним из последних моих матчей в составе команды Кишинева была игра с «Синтезом», и в штабе казанской команды почему-то были уверены, что я не буду в ней особо напрягаться. Я и не напрягался, но игра так удачно складывалась, что я забросил тогда пять мячей. А как иначе, не стану же поддаваться, у нас был серьезный чемпионат даже на уровне Высшей лиги. Сами посудите, сейчас это выглядело бы как вторая группа чемпионата Европы. Тут тебе и Минск, кстати, тоже армейская команда, и украинские Жданов с Харьковом, и вторые команды Казахстана «Медео», через которое прошли практически все лидеры алма-атинского «Динамо», и вторая команда из Грузии. И Армения, как это сейчас странно ни прозвучало бы, а тогда там играл и будущий игрок молодежной сборной Ашот Пилоян, который потом перешел в «Москвич».

Раз уж заговорили о Москве, то вот вам и «Маяк», и «Торпедо», о которых я упоминал. И Душанбе, там тоже армейская команда была, «СКА-Памир», откуда вышел Марат Закиров, и литовский Каунас, еще одна армейская команда СК КЧФ из Севастополя. Из РСФСР — наши друзья-соперники, команда волгоградского «Спартака», плюс ленинградская «Балтика» играла, уже затем выйдя в Высшую лигу. Мы-то сами вышли в Высшую лигу только в 1991 году, когда СССР развалился, но зато конкурировали со всеми суперклубами тех лет на уровне Кубка СССР, нет-нет да и покусывая их в этих матчах. И ЦСКА ВМФ обыгрывали, правда, без сборников, и тбилисское «Динамо», и многих других.

Ватерполист в «Синтезе», гидроакустик в ККФ

Партнер Яковлева по «Синтезу» Игорь Крюков служил в Баку, в местной команде ККФ. Там затем отдавали воинский долг Родине казанцы Александр Котерев, Алексей Сорокин, Андрей Ухов и, как утверждают ветераны казанского водного поло, еще и Евгений Шепелев.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Как рассказал нашему изданию Игорь Крюков (которого вместе с большой группой его сослуживцев мы также поздравляем с воинским праздником): «Мне поступило предложение о переходе в 1978 году, когда исполнилось 17 лет, и уезжал в Баку не в армию, а это был переход из одной команды в другую. И уже в столице Азербайджана я поступил учиться в местный институт физкультуры имени Сергея Мироновича Кирова, а потом еще и отыграл четыре года, три из которых засчитывались в качестве несения армейской службы, поскольку у нас была команда Краснознаменной Каспийской Флотилии. Мы играли на уровне Высшей лиги чемпионата СССР, помимо того, выступали в первенстве Вооруженных сил, которое я с командой и выигрывал, и становился серебряным и бронзовым призером, а по воинской специальности числился старшим гидроакустиком.

Если говорить о моих партнерах по ККФ, то это Анатолий Солодун, который затем играл на Олимпиаде за сборную Украины, а после нее выступал в казанском «Синтезе», это и Феликс Масловский, мой большой друг и партнер по нынешним выступлениям на чемпионатах мира «Мастерс» и в любительском водном поло, плюс Виктор Чекунов, который приехал из Ташкента и надолго остался в Баку, а заканчивал свою карьеру в столичном МГУ, будучи одноклубником Николая Шарафеева.

Хорваты лучше всех исполняют пенальти

Под конец напишем пару слов о главном ватерпольном событии февраля. В Катаре завершились игры чемпионата мира, который одновременно был еще и отбором на Олимпиаду. С отбором никаких сюрпризов. Греция, Сербия, Черногория, занявшие места с пятого по восьмое, едут на Игры во Францию, которая стала главным возмутителем спокойствия в Катаре. После неудачно проведенного чемпионата Европы французы собрались и сыграли на максимуме.

Главной сенсацией стала их победа над Венгрией в четвертьфинале, лишившая соперников звания действующего чемпиона мира, а затем французы были близки к еще одной сенсации, дойдя в полуфинале с Хорватией до серии пенальти. Но Хорватия в серии послематчевых бросков искушена, как с ватерпольным, так и с футбольным мячом. Напомним, что она выигрывала в серии пенальти у Дании и России на футбольном чемпионате мира в России и продолжила победные серии в Катаре, обыграв Японию и Бразилию. Единственная осечка в последнее время пришлась на чемпионат Европы, где хорваты проиграли Испании. Это мы о футболе. Если же касаться водного поло, хорваты последовательно обыгрывали Россию в квалификационном турнире Олимпиады в Токио, сейчас переиграли Францию и в финале Италию.

предоставлено realnoevremya.ru СК «Синтез»

Если попытаться графически изобразить результаты лучших ватерпольных команд по итогам двух последних чемпионатов мира, которые прошли в прошлом и нынешнем году, то получится некое броуновское движение. Хорватия с девятого места перебралась на первое, Италия — с пятого на второе, зато Венгрия опустилась с первого места на седьмое, а Греция — со второго на шестое.

